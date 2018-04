Přímý konkurent Nokie Tube se ukazuje. Tenký Samsung i8910 Acme

Na nadcházejícím veletrhu Mobile World Congress, který začíná v Barceloně 16. února, představí Samsung svůj první smartphone se Symbianem a dotykovým displejem. Novinka s typovým označením i8910 se bude prodávat pod obchodním jménem Acme.

Nový samsung bude přímým konkurentem Nokie 5800 XpressMusic, známé pod kódovým označením Tube. Stejně jako jmenovaná nokia používá Samsung Acme operační systém Symbian S60 5.0. Rozlišení dotykového displeje prozatím není známé. Dá se očekávat, že bude shodné s Nokií Tube, tedy 640 x 360 obrazových bodů.

Model Acme bude základním modelem Samsungu s dotykovým displejem a Symbianem. To dokládá pouze 3,2megapixelový fotoaparát, který by měl být vybaven automatickým ostřením. Běžné funkce, jako jsou hudební přehrávač, FM rádio nebo bluetooth by měla doplnit vestavěná GPS navigace.

Samsung i8910 Acme podporuje sítě třetí generace včetně rychlých datových přenosů HSDPA. Na internet se bude možné připojit i přes wi-fi. Stejně jako komunikátor Omnia by mohl být nový symbianový samsung v prodeji ve dvou variantách lišících se vestavěnou pamětí. Levnější verze by mohla mít paměť 8 GB, dražší varianta potom 16 GB.

Rozměry nového Samsungu i8910 Acme prozatím nejsou známy. Oproti Nokii 5800 XpressMusic ale dotykový displej zasahuje až ke krajům přístroje. Telefon by tak mohl být menší než zmiňovaná nokia. Oproti Nokii 5800 XpressMusic také zaujme menší tloušťka připravovaného samsungu.