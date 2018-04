Přímý konkurent iPhonu oficiálně představen: seznamte se s Meizu M8

Apple iPhone se záhy po svém uvedení v létě 2007 stal inspirací pro mnohé výrobce mobilních telefonů. Postupem času jsme se tak setkali s několika napodobeninami iPhonu, a to nejen z čínské produkce, nebo s telefony, které jen stavěly na podobném konceptu. Ty ale uživatelům neměly moc co nabídnout. Již první informace o chystaném Meizu MiniOne M8 ale dávaly tušit, že tento přístroj by se mohl Applu postavit tváří v tvář.

Čas ale plynul a meizu bylo několikrát odloženo, a když už to v březnu na CeBITu vypadalo, že by se telefon mohl začít prodávat, přestalo se o něm mluvit úplně. Před několika dny se však na oficiálních stránkách společnosti objevila prezentace Meizu M8 včetně kompletní specifikace, náhledu na 3D model telefonu a simulace použitého prostředí.





Podle všeho se tak má na blížícím se veletrhu spotřební elektroniky CES 2009, jenž se uskuteční začátkem ledna v Las Vegas, zařízení konečně světu představit ve finální podobě.





Design telefonu a vlastně i grafický kabátek OS prošel za dobu vývoje mnohými změnami. V době uvedení prvního iPhonu byla zadní část meizu stříbrná, na finálním modelu je opět jasná inspirace u černé verze iPhonu 3G. Naproti tomu ikonky v systému se od těch standardních v mobilním OS X liší poměrně dost. A jaké jsou finální parametry tohoto zařízení?





Rozměrově je meizu svému vzoru velmi podobné, jen na výšku je iPhone o necelých osm milimetrů větší. Valnou část přední plochy ukrajuje multidotykový displej úhlopříčky 3,4 palce. Diagonála zobrazovače je tedy o desetinku palce menší než v případě iPhonu, což ale meizu bohatě kompenzuje použitým rozlišením 480 x 720 obrazových bodů.





Samozřejmostí je základní balík aplikací, který čítá multimediální přehrávač, internetový prohlížeč, emailový klient, kalendář a další obvyklé nástroje. Při některých z nich telefon naplno využije vestavěného akcelerometru, jas displeje pak bude v závislosti na okolních podmínkách vyhodnocovat světelný senzor. Nechybí ovládání více prsty multi-touch.

Pomyslným hnacím motorem telefonu je procesor taktu 667 MHz, který v kooperaci s 256 MB operační paměti (původně se přitom mluvilo o 128 MB) zajistí svižný chod použitého OS s jádrem Windows CE 6.0. Navýšena byla i velikost Flash paměti, telefon se tak bude ve finále prodávat s 8 nebo 16 GB místa pro multimediální obsah. První zprávy přitom uváděly 4 nebo 8 GB prostoru. Zato specifikace neuvádějí ani zmínku o možnosti dalšího rozšíření paměti formou microSD karet. Čínská verze kvůli tamním omezením nabídne podporu pouze dvou GSM pásem, v Evropě a USA však budou moci uživatelé využít všech možností čtyřpásmového modulu včetně EDGE. V Číně se budou muset obejít i bez wi-fi, GPS bude chybět v každém případě. Meizu dále bude špičkovým multimediálním společníkem, což dokazuje široká podpora videoformátů a kodeků. Na jemném displeji zařízení bez potíží přehrajete libovolný klip s koncovkou AVI, MP4, 3GP, MOV, ASF, WMV, MPEG či MKV. Obdobně bohatá je podpora audioformátů - telefon přehraje i formáty APE, FLAC a OGG. K pořízení momentek je připraven 3,2Mpix fotoaparát s celkem šesti možnými režimy. Technická specifikace: Název Meizu Mini One M8 Rozměry [mm] 59 x 108 x 12 Hmotnost [g] 118 Operační systém Windows CE 6.0 Procesor Samsung S5L8900, 667 MHz RAM 256 MB FlashROM 8 nebo 16 GB Sítě Quadband GSM Data GPRS, EDGE Displej - rozlišení 480 x 720 pix Displej - úhlopříčka 3,4" (85 mm) Satelitní navigace ne Wi-fi 802.11. b/g Bluetooth verze 2.0 s EDR Infraport ne Digitální fotoaparát 3,2 MPix Autofocus ano Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 200 mAh









Meizu bude dodáváno s baterií kapacity 1 200 mAh, která postačí na nepřetržitou sedmihodinovou reprodukci videa, hudbu pak zvládne přehrávat více než 21 hodin. Součástí balení dále bude stereo HF, USB kabel, nabíječka a hadřík k čištění lesklého povrchu.



Cena ani přesné datum uvedení zařízení na trh zatím nebyly zveřejněny. Podle všeho se ale dlouhé čekání chýlí ke konci. Již před časem oznámila firma Emgeton, že nabídne nové Meizu M8 i na našem trhu - více zde.

Tip: uživatelské prostředí nového Meizu M8 si můžete prohlédnout na stránkách výrobce zde.

Zdroj: Meizu.com, Engadget, MeizuMe.com