Příliš mnoho zákazníků operátorům neprospívá

Už všichni čeští mobilní operátoři zveřejnili své hospodářské výsledky za rok 2001. Český Mobil a RadioMobil také v uplynulých týdnech dosáhly kulatého počtu zákazníků (1 milion, resp. 3. miliony). Eurotel počet svých zákazníků na konci 1. čtvrtletí zatím nezveřejnil a ani to učinit nehodlá, ale z dosavadního vývoje se dá předpokládat, že svého 3,5 miliontého zákazníka uvítá nejpozději v první polovině května.

Výsledky všech tří operátorů vypadají velmi dobře. Dva největší mají pohádkové obraty a miliardové zisky; nejmladší Český Mobil na polovinu snížil svou ztrátu a plánuje být již letos v létě ziskový. Jenže když se na čísla podíváte detailněji, můžete si všimnout hrozících problémů. Průměrný příjem z uživatele (ARPU – average revenue per user/unit) totiž u dvou největších operátorů již několik let vytrvale klesá a také Český Mobil nedosahuje úrovně, která by dávala důvody k optimismu.

ARPU 1998 1999 2000 2001 Český Mobil - - 2 840,00 Kč 5 559,18 Kč Eurotel 24 896,64 Kč 19 010,50 Kč 13 047,21 Kč 9 283,38 Kč RadioMobil 17 340,48 Kč 12 492,57 Kč 9 521,19 Kč 7 405,85 Kč

Eurotel loni v průměru na jednoho zákazníka (aktivní kartu SIM; kolik zákazníků má více SIM v tomto případě není důležité) inkasoval 9283 korun. To je o 25,3 % více než RadioMobil (7406 koruny), který získal v přepočtu na jednoho zákazníka o 33,2 % více než Český Mobil (5559; Eurotel dosáhl o 67 % lepšího výsledku než Český Mobil). Pokud bychom to hodnotili jako absolutní čísla, mohli bychom spokojeně prohlásit, že Eurotel má nejlukrativnější zákazníky a Český Mobil ty nejméně lukrativní. Jenže tyto údaje jsou spočítány z celkových tržeb společností – o tom, kolik kteří zákazníci utratí za hovorné a nehlasové služby (datové přenosy, SMS, služby s přidanou hodnotou) to neříká vůbec nic.

Pro dva největší operátory by ale mělo být varováním i to, že v předchozích letech vydělávali mnohem více. Malý výnos na jednoho uživatele by ale měl být varováním i pro Český Mobil. Ten se sice chlubí tím, že oba konkurenční operátoři měli po dvou letech pouhých 300 nebo 450 tisíc zákazníků, jenže oni mohou namítat, že po dvou letech provozu měli z jednoho zákazníka 24,9 tisíc (Eurotel) nebo 17,3 tisíc korun (RadioMobil). Nemluvě o tom, že například Eurotel nikdy ve své historii, kdy provozoval síť GSM, nebyl ve ztrátě a to i při masivních investicích do sítě.

Čistý zisk 2000 2001 Český Mobil -3095 -1533 Eurotel 4801 6068 RadioMobil 1712 2537

Údaje jsou v milionech korun.

Český Mobil se může utěšovat tím, že nikdy nebude mít takové množství zákazníků jako jeho konkurenti, aby kvůli tomu musel dělat velké investice do kapacity sítě. Zatímco sítě Eurotel a RadioMobil jsou v podstatě připravené pro rozšíření na UMTS a přinejmenším Eurotel si může dovolit vybudovat síť UMTS ve velkých městech s dobrým pokrytím jenom ze svého loňského zisku, Český Mobil si v tuto chvíli nepořídil ještě ani licenci. A pokud ARPU zůstane na podobné úrovni, případně se přiblíží letošní hodnotě RadioMobilu, nebude mít příliš mnoho vlastních prostředků na další expanzi.

Problém všech operátorů je v tom, že současní zákazníci si zvykli šetřit a operátoři z nich nemají takový příjem, jaký by potřebovali. I když to žádný ze dvou velkých operátorů nikdy nepřizná, cenová politika sítě Oskar jim řádně zamotala hlavu a může za pokles příjmu z jednoho uživatele i v jejich sítích. Pokud by totiž nemuseli nabízet akce typu volání o víkendu za korunu a snižovat aktivační poplatky, vypadala by jejich finanční bilance mnohem lépe.

Zisk na zákazníka 2000 2001 Český Mobil -10 316,67 Kč -1 785,88 Kč Eurotel 2 211,31 Kč 1 873,78 Kč RadioMobil 918,02 Kč 890,16 Kč

Jediným řešením pro operátory, jak zvyšovat svůj zisk, je cesta snižování nákladu a nabídka služeb s přidanou hodnotou – ovšem takových, které budou využívat jejich telekomunikační služby. Praktickým příkladem podobných služeb jsou on-line mobilní hry, SMS chaty a seznamky, aplikace pro mobilní obchodování. Výrazným impulsem bude i spuštění podpory multimediálních zpráv (MMS). Uživatel se totiž dá zkasírovat nejen za přenesená data (využívá se totiž paketového přenosu – tedy GPRS), ale i za samotné odeslání zprávy. A buďte si jisti, že to rozhodně nebudou dvě koruny.

Jenže do spuštění MMS se oba největší operátoři nepohrnou. Budou se nepochybně snažit využít MMS jako návnadu pro pořízení služeb sítí UMTS, ve kterých jsou MMS standardem. Pokud by totiž umožnili příliš brzo nebo výhodně posílat MMS v sítích GSM/GPRS, nebudou mít uživatelé důvod si UMTS pořizovat. Řádně zamotat hlavy by Eurotelu a RadioMobilu mohl Český Mobil – kdyby spustil MMS ve své síti, museli by reagovat i oni. Vzhledem k tomu, že samotná infrastruktura pro MMS a také ceny za používání jsou v tuto chvíli zřejmě nad rámec finančních možností Českého Mobilu i jeho zákazníků, nemusí se spuštění MMS v síti Oskar přinejmenším tento rok nikdo obávat.

Podíl počtu zákazníků neznamená úspěch na trhu

Jedním z nejpoužívanějších měřítek úspěchu mobilních operátorů je počet zákazníků a podíl počtu zákazníků operátora na jejich celkovém počtu. Jenže tento ukazatel až tolik nevypovídá o úspěchu společnosti. Například Eurotel má při srovnání počtu zákazníků 46,62 % tržní podíl. Ovšem při srovnání obratu dokázal získat 53,74 % všech prostředků, které utržili mobilní operátoři. V tomto kontextu mají nadhodnocený tržní podíl podle počtu zákazníků Český Mobil a RadioMobil – 12,36 % a 41,03 %. Při srovnání tržeb obou společností je to „jenom” 8,53 % a 37,73 %. Je to dáno především tím, že Eurotel je stále jedničkou na trhu velmi lukrativních firemních klientů (nehledí tolik na měsíční účet a více volají do zahraničí a roamují).

Počet zákazníků 2000 2001 2000 2001 Český Mobil 300000 858400 6,92% 12,36% Eurotel 2171116 3238369 50,07% 46,62% RadioMobil 1864893 2850046 43,01% 41,03% Celkem 4336009 6946815 100,00% 100,00%

Tržby 2000 2001 2000 2001 Český Mobil 852 4772 1,82% 8,53% Eurotel 28327 30063 60,35% 53,74% RadioMobil 17756 21107 37,83% 37,73% Celkem 46935 55942 100,00% 100,00%

Hodnoty tržeb jsou v milionech korun.

Při pohledu na údaje za loňský rok si můžete všimnout ještě jedné zajímavosti – zatímco RadioMobil svůj procentuální podíl v počtu zákazníků i tržeb víceméně drží (pokles je 1,98 % u zákazníků a 0,1 % v tržbách), zisk Českého Mobilu je evidentně na úkor Eurotelu. To ovšem nic nevypovídá o pohybu zákazníků – změny jsou ve všech směrech (víme o spoustě firem, které přešly od Eurotelu k RadioMobilu nebo rovnou k Českému Mobilu, ale také o významném zákazníkovi Českého Mobilu, který se vrátil k Eurotelu).

Pokud nejmenujeme mobilní operátory podle pořadí v některém ukazateli, jsou vždy řazeni abecedně (proto se často vyskytuje Český Mobil před RadioMobilem).