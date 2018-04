Lahůdka pro iPhonisty: našli jsme přilepovací mobil na iPhone

Vyzkoušeli jsme Celou sestavu jsme objevili na stánku výrobce na veletrhu v Barceloně. V záplavě chytrých hodinek značky Wime jsme nejdřív příliš nechápali, k čemu je to dobré. Ale pak jsme telefon vložili do pouzdra a bylo to jasné. Zpracování telefonku i pouzdra je velmi slušné. Na malém displeji minitelefonku toho zaprvé není mnoho vidět, displej není příliš kontrastní. A za druhé, SMS bychom na tom psát ani číst nechtěli. Podle výrobce má telefon vydržet na příjmu několik dnů, prostě je to v principu rezervní mobil.