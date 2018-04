Přijměte nového člena do rodiny GSM bankovnictví

Do rodiny bank spolupracujících s Paegasem v rámci GSM bankingu vstupuje 16.10.2000 GE Capital Bank a nepřijde s prázdnou. Jaké akce se na nás chystají? Budeme překvapeni. Doufejme, že v této oblasti se budeme setkávat se stále novějšími a lepšími službami. Možnosti být ve své bance (byť ne fyzicky) 24 hodin denně, 7 dní v týdnu totiž využívá stále větší množství zákazníků.

Jak pracuje GSM banking, dnes již většina uživatelů tuší. Přímý styk s bankovním účtem prostřednictvím mobilního telefonu dnes umožňuje Expandia banka, IPB, ČSOB, Poštovní spořitelna, Union banka a nově s Paegasem v této oblasti spolupracuje GE Capital Bank.

Klienti výše zmíněných bank doposud měli možnost získávat informace o stavu svého účtu, o aktuálním směnném kurzu a úrokových sazbách nebo provádět jednorázové platební příkazy. K těmto službám se v budoucnu přidá možnost zadávat nebo rušit trvalé příkazy a po zakoupení bankovní karty přibude v menu položka pro dobíjení kreditu hovorného na Twist kartě. Ta je bohužel zatím k ničemu, aktivní využití je v nedohlednu. Představa dobíjení telefonu telefonem je přesto velmi lákavá a Paegas by tak dohnal náskok EuroTelu a Oskara, kteří umožňují nabíjení pre-paid karet přes internet (nebo Go bankomaty) a neomezují možnosti zákazníků na prosté kupóny.

A co připravila GE Capital Bank pro svůj vstup do GSM bankingu? Při aktivaci "GSM banky", jak nazvala společnost svou novou službu, získáte mobilní telefon zdarma, a to buď ve Twistové sadě, nebo se standardní aktivací.

Pokud se rozhodnete pro Twistovou sadu, máte na výběr mezi Ericssonem A1018s a Boschem 909 dual S, oba včetně twistové karty s přednabitým kreditem 200 Kč. Sadu obsahující telefon, kartu s PIN a PUK, nabíječku a uživatelskou příručku dostanete přímo v některé z poboček GE Capital Bank.

V rámci standardní aktivace můžete zdarma získat Nokia 3210 nebo Alcatel One Touch 302. Získání aktivace a některého z těchto dvou mobilů zdarma je podmíněno uzavřením smlouvy se společností RadioMobil a.s. na dva roky. Pokud máte v oku jiný dotovaný telefon, získáte zdarma aktivaci, ale telefon si hradíte sami. Ovšem musíte navštívit GE Capital Bank a.s., kde obdržíte Paegas certifikát, na jehož základě v některé značkové prodejně Paegasu obdržíte telefon s kartou. Na tu vám následně (opět v pobočce GE Capital Bank) bude nahrána bankovní aplikace.

Výměnu stávajících SIM a TWIST karet na bankovní umožní GE Capital svým klientům zdarma, stejně jako je tomu u zákazníků Expandia banky a Union banky.

Zdá se vám tato cesta k mobilnímu telefonu rovná a pohodlná? Nejásejte předčasně. Mobilní telefon zdarma totiž budete moci získat po splnění podmínek GE Capital Bank a.s., které jsou zatím drženy v tajnosti. Jakmile bude služba spuštěna, všechny detaily se ihned dozvíte jako vždy na Mobil serveru.