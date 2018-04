Přijde výrazně levnější volání mobilem? EU na tom pracuje

Pokud by komise nakonec snížení cen nařídila, mohlo by to zcela změnit pohled na telefonování v EU.

Brusel nyní zahájil takzvanou veřejnou konzultaci, kdy sbírá názory odborníků, mobilních operátorů a spotřebitelů. Až poté začne vypracovávat příslušnou směrnici či nařízení, jejíž konečná podoba by měla být známa letos v říjnu.

Zatím tedy není jasné, jak bude konečný návrh Evropské komise vypadat. Ve hře je i možnost, že by zákazník nově platil i za přijaté hovory, byť to někteří evropští operátoři zatím odmítají. Ovšem ve Spojených státech, kde jsou propojovací poplatky takřka nulové, je taková praxe standardem a volání je tam mnohdy výrazně levnější než v Unii. Celý systém je přitom poměrně jednoduchý.

Americké společnosti si ponechají veškeré příjmy, které získají od svých zákazníků, poplatek za propojení je nulový, a hovory proto levnější než v EU. V Evropské unii je situace odlišná. Operátoři jsou součástí složitého systému, který dělí příjmy za propojení hovorů mezi jednotlivé telekomunikační společnosti. To je mimo jiné spojeno s velkou administrativní zátěží.

Propojovací poplatky u mobilních telefonů a pevných linek se v rámci EU zásadně liší. Zatímco v případě mobilních telefonů poplatky činí až 20 eurocentů (téměř pět korun), v případě pevných linek je to průměrně 0,6 eurocentu (necelých 20 haléřů).