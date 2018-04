Přídavný fotoaparát pro Siemens M55 - QuickPic IQP - 530

Přídavný fotoaparát pro Siemens M55 se odlišuje od předešlých modelů pro telefony Siemens S55 ( IQP-500 ) a Siemens SL55 ( IQP-510 ) hlavně svým tvarem. Ten je poplatný hranatému designu samotného telefonu a najdeme na něm ozdoby ve tvaru písmene X. V jednom z rohů fotoaparátu vzhled doplňuje velké očko pro přivázání poutka. Námi testovaný kus měl i praktické koženkové pouzdro.

Jestliže k Siemensu S55 a M55 jdou připojit všechny zmiňované fotoaparáty, k Siemensu SL55 nový IQP - 530 připojit sice jde, ale nedrží pevně. Pro použití s tímto telefonem je tedy nutné na fotoaparát vyvíjet určitý tlak směrem k telefonu, aby se jeho kontakty dotýkaly. Všechny tři fotoaparáty, ač jiných tvarů, mají výrobcem stanovené stejné rozměry 66,2 x 42,8 x 18,3 milimetrů, což u modelu M55 znamená asi polovinu samotného telefonu. Hmotnost fotoaparátu je také jednotná: 35 gramů.

Stejně jako samotný telefon Siemens M55, i přídavný fotoaparát se drží designu ostrých hran.

Jelikož Siemens M55 nemá žádná boční tlačítka, jako spoušť fotoaparátu funguje pouze levá kontextová klávesa. Pořízení fotografie je indikováno pípnutím a blikáním diody umístěné na fotoaparátu. Přenos snímku do mobilního telefonu chvíli trvá a dioda to oznamuje střídavým blikáním. V tomto ohledu se jedná o jeden z nejpomalejších fotoaparátů pro mobilní telefony. Možnost pořízení obrázku indikuje i zelená dioda vedle hledáčku fotoaparátu. Ta při zpracovávání a odesílání pořízeného snímku do telefonu bliká.

Displeje mobilních telefonů Siemens nefungují jako hledáček. Proto je nutné při pořizování fotografií a zaměřování skrz průhledový hledáček přídavného fotoaparátu počítat s jistými odchylkami. Ty způsobuje odklon hledáčku od samotné čočky fotoaparátu (paralaxa). Pořizování snímku nabízí pouze možnost volby rozlišení a použití blesku. Přiblížení, zesvětlení, nebo editaci po pořízení fotografie tento fotoaparát nenabízí. Po skončení focení lze snímek rovnou odeslat jako MMS nebo e-mail.

Po připojení přídavného fotoaparátu naroste celková délka téměř o polovinu samotného telefonu.

Počet snímku, které lze pořídit, závisí na volné paměti telefonu. U „prázdného“ telefonu lze pořídit až 18 snímků ve vysokém rozlišení (VGA 640 x 480 obrazových bodů). Snímků s rozlišením QQVGA 160 x 120 obrazových bodů lze pořídit až 145. Snímky s nižším rozlišením mohou být velké do 6 KB. Snímky s vysokým rozlišením mohou mít velikost od 20 do 60 KB, podle použitého mobilního telefonu. Nastavit můžete nízké rozlišení, to je vhodné pouze pro multimediální zprávy, nebo v kombinaci vysoké a nízké. Pořídit snímek pouze s vysokým rozlišením nelze, což je škoda. Tento způsob zbytečně zaplňuje paměť a pro odmazání je nutné vstoupit do menu telefonu. Tuto kombinaci výrobce zdůvodňuje nemožností zobrazení velkého snímku na displeji telefonu. Snímky se ukládají ve formátu JPEG. Další možná nastavení se zužují pouze na aktivaci blesku. Ten se před samotným focením musí nejprve nabít, odhadem deset vteřin. Dle údajů výrobce nebude blesk pracovat, pokud kapacita baterie klesne pod 30 %. Tento údaj můžeme potvrdit.

Nekvalitní optika nedokáže potlačit různé odrazy. Na druhém snímku je patrné zčernání v rozích fotografie, stejně jako nekvalitní přechod mezi světlem a stínem.

Použití blesku na denním světle a v naprosté tmě. Zatímco použití blesku za denního světla pomůže vyvážit barvy na fotografii, tak reflexní písmena na snímku pořízeném ve tmě "září". Nechybí ani převrácené odrazy písmen v podobě jakýchsi "duchů".

Snímek s rozlišením 160 x 120 obrazových bodů je použitelný pouze jako součást MMS odeslané na jiný telefon.

Přídavné fotoaparáty k mobilním telefonů Siemens jsou prozatím jediné, které nabízejí na našem trhu blesk. To se sice projevuje kladně na kvalitě pořízených snímků, neblaze to však ovlivňuje výdrž telefonu. Fotoaparát je napájen z mobilního telefonu a také nemá vlastní paměť. Pokud v telefonu nezbývá dostatek energie, ale stále není ještě úplně vybitý, fotoaparát odmítne dále pracovat. Díky blesku je možné fotit i v naprosté tmě, ale jeho výhod lze využít i v méně osvětlené místnosti nebo za umělého osvětlení. Blesk má odhadem dosah okolo jednoho a půl až dvou metrů.

V námi testovaném balení nechybělo ani praktické koženkové pouzdro na fotoaparát.

Kvalita pořízených fotografií se nám jeví jako nadprůměrná, při porovnání s ostatními externími či integrovanými mobilními fotoaparáty. Kvalitě fotografií hodně pomáhá zmiňovaný blesk. Ten lze účinně použít i při focení za denního světla - při focení v protisvětle a pro eliminaci stínů. S přídavným fotoaparátem se obtížně pořizují snímky z přílišné blízkosti a na makrofotky můžete zcela zapomenout.

Recenzi Siemensu M55 naleznete zde.