Přídavný foťáček pro Nokie je na světě

Vedle nečekaného množství nových mobilních telefonů bylo včera v Mnichově do mobilního světa uvedeno také nové příslušenství od finského giganta. Nejzajímavější je určitě Nokia Camera Headset, příslušenství, které v sobě kombinuje přídavný fotoaparát a stereo sluchátka.

Nokia v krátké nedávné době uvedla na trh několik mobilních telefonů, které sice mají barevný displej, umí posílat MMS, ale fotografie s nimi nešlo vytvářet. Novou bondovku na krk s foťákem můžete připojit do všech telefonů Nokia, které mají již nový konektor Pop-Port (ten by měl být implementován již do všech budoucích modelů Nokie). Podle informací zástupců finského výrobce měl být přídavný foťák na šňůrce pro uživatele k dispozici až těsně před letošními Vánocemi, ale zřejmě kvůli poptávce zákazníků si Nokia s uvedením tohoto výrobku pospíšila. Pravdou je, že už bylo na čase – telefonů, které umějí posílat MMS, má již Nokia dostatek, ale bez foťáku jsou multimediální zprávy prakticky nevyužitelné. Koho by stále bavilo stahovat fotky z internetu a posílat je přes MMS. S Nokia Camera Headsetem je tento problém snad nadobro vyřešen. Bohužel zatím neznáme jeho plánovanou cenu, ale můžeme předpokládat, že nepřesáhne cenové rozmezí přídavných fotoaparátů od konkurenčních výrobců.

Krátce se ještě musíme zmínit o dalším příslušenství, které včera Nokia v Mnichově představila:

Nokia Observation Camera je samostatné obrazové zařízení, které umožňuje na dálku požadovat a získávat informace. Princip fungování je následující – pošlete SMS na číslo Observation Camery, která může být instalována na libovolném místě, foťák pořídí snímek a odešle jej na číslo mobilního telefonu či e-mailovou adresu zadanou ve zprávě. Toto jednoduché monitorovací zařízení pracuje v evropských a asijských sítích GSM.

Nokia Music Standard umožňuje přehrávat rádio z telefonu Nokia 7650 prostřednictvím stereo reproduktorů. Music Standard podporuje také nový druh konektoru Pop-Port, telefon do něj stačí pouze vložit a hrajete o sto šest. Toto příslušenství bude fungovat také s novým telefonem Nokia 6800.