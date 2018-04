Přídavná zařízení mobilních telefonů prý záření ještě zvyšují

LONDÝN 4. dubna (zpravodaj ČTK) - Některá přídavná zařízení mobilních telefonů vybavená mikrofonem a pomocným sluchátkem (tzv. hands-free) nejenže nechrání uživatele před zářením, ale mohou jeho úroveň ještě několikanásobně zvýšit. Tvrdí to britské Sdružení spotřebitelů.Při nedávných pokusech sdružení zjistilo, že testovaná zařízení neochránila uživatele před zářením, ale sloužila jako anténa, která úroveň záření z mobilního telefonu zvýšila až trojnásobně. Pracovníci sdružení uvedli, že výsledek měření je natolik překvapil, že si nejprve mysleli, že se spletli. Pokus proto opakovali a výsledek byl stejný.Sdružení spotřebitelů však zdůraznilo, že dosud není známo, zda i zvýšená hladina záření je zdraví škodlivá.Společnost Carphone Warehouse, jejíž zařízení bylo při pokusu použito, však výsledek měření zpochybňuje a tvrdí, že je v rozporu s jejím vlastním výzkumem.V Británii používá mobilní telefony 26 miliónů lidí, tisíce z nich používají podobná pomocná zařízení s přídavnými sluchátky nasazovacími na hlavu (tzv. bondovka) kvůli tomu, aby nebyli přímo vystaveni záření mobilních telefonů. Výsledky nejnovějšího výzkumu proto vyvolaly ještě větší zmatek v názoru na to, zda vůbec a jak jsou mobilní telefony zdravotně závadné. Vědci se v tomto ohledu rozcházejí.Editor časopisu Which? Graeme Jacobs uživatelům doporučuje, aby na "hands-free" zařízení nespoléhali, jestliže jim leží na srdci úroveň záření mobilních telefonů. Britským spotřebitelům se dostává také rady, aby používali mobilní telefony méně často, jestliže mají obavy o své zdraví.Odborníci se domnívají, že s rozvojem nových technologií a rozmachem Internetu mobilní telefony v budoucnu převezmou nemalou část funkcí, které nyní plní osobní počítače. Jiří Chrást ik mž