Přichází tenký a nenápadný fotograf - recenze Sony Ericsson K770i

Sony Ericsson K770i byl představen letos v srpnu a každému bylo na první pohled jasné, že se jedná o další fotomobil z řady Cyber-shot. I když telefon disponuje funkcemi, se kterými by si vystačil i pokročilejší uživatel, o vrcholový model Sony Ericssonu rozhodně nejde. Tenký a konstrukčně velmi dobře zpracovaný přístroj představuje levnější variantu špičkového K850i a na pomyslném žebříčku ho najdeme dokonce i pod K810i.

Abychom zjistili, čeho má být nový K770i nástupcem, nemusíme chodit daleko. Stačí zůstat v „sedmistovkové" řadě. Jestliže si totiž vzpomínáte na veleúspěšný model K750i, pak právě dnes recenzovaný mobilní telefon se snaží úspěch v současnosti již legendárního telefonu zopakovat. Zda-li mu výkonný digitální fotoaparát, FM rádio a MP3 přehrávač dopomohou stát se letošním vánočním hitem, se nechme překvapit. Jestli se zalíbil naší redakci, si ale můžete přečíst již nyní v následujících odstavcích.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Sony Ericsson K770i a jeho o něco lepší "kolegové" z řady Cyber-shotů: K810i a K850i

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Konstrukčně dobře zpracovaný multimediální mobilní telefon, který zaujme především třímegapixelovým digitálním fotoaparátem Cyber-shot, se snaží zopakovat úspěch modelu K750i.

Vzhled a konstrukce - prostě na jedničku

Sony Ericsson K770i rozhodně není telefonem pro výstřední uživatele, kteří chtějí hýřit barvami. Konzervativní design mobilu zpracovaný do lanýžově-hnědé barvy upřednostní především uživatelé, kteří nechtějí být nijak nápadní, ale zároveň požadují eleganci. Výrobce se proto rozhodl, že bude nabízet pouze dvě barevné kombinace - vedle hnědé ještě fialovou variantu. Přístroj je klasické konstrukce a nepřekvapí rozměry ani hmotností. S velikostí 105 × 47 × 14,5 milimetrů se jedná o menší telefon a při váze 95 gramů nelze hovořit ani o žádném „tlouštíkovi". Ba naopak, telefon je vcelku tenký a naprosto skvěle padne do ruky.

Celý povrch přístroje, ať už zadní nebo přední strana, je zpracována do oné zmíněné hnědé barvy. Někde je odstín světlejší, jinde o něco tmavší - každopádně na něm ale kromě několika stříbrných prvků (rám okolo čtyřsměrné klávesy, na bocích přístroje a logo na zadním krytu) žádnou jinou barvu nenalezneme. Zhruba polovinu přední části telefonu zabírá displej, nad nímž se vedle nápisu Sony Ericsson nachází ještě sekundární digitální fotoaparát pro videohovory.

Pod displejem nalezneme klávesnici typickou pro tohoto výrobce - vedle čtyřsměrné klávesy, uprostřed níž je ještě jedno potvrzovací tlačítko, to jsou dvě systémové klávesy, tlačítko C pro mazání textu, tlačítko pro návrat o úroveň měnu zpět a také dvě malé klávesy pro přístup do internetového prohlížeče a do menu zkratek. Na numerické klávesnici nalezneme vedle čísel také obrázky funkcí, které jsou jednotlivým tlačítkům přiřazeny v režimu fotografování.

Co se týče klávesnice, můžeme jen chválit, chválit a zase chválit. Ačkoliv se na první pohled tlačítka zdají poměrně blízko u sebe, psaní textových zpráv v praxi probíhá naprosto špičkově. Při našem testování jsme se prakticky ani jednou nespletli. K bezchybnému psaní také dopomáhá kvalitní a rovnoměrné zářivě bílé podsvícení všech tlačítek, které se vcelku efektně při odemknutí klávesnice zintenzivňuje.

Pravý bok telefonu obsadila tlačítka pro snižování a zvyšování hlasitosti (jak během telefonování, tak například pro hudební přehrávač) a ve spodní části klávesa pro vstup do režimu fotografování, která slouží zároveň jako spoušť. Na levém boku tlačítka nejsou - zato zde však najdeme jediný konektor telefonu. Ten je používán jak pro nabíječku, sluchátka, tak například i pro datový kabel. A právě u něj přichází naše první vážná výtka - zejména při použití sluchátek je totiž umístění konektoru na levém boku přístroje velmi nepraktické. Telefon pak nelze umístit například do kapsy u kalhot vůbec snadno. Na horní části telefonu je již standardně umístěna klávesa pro zapínání telefonu a také posuvné tlačítko pro jednodušší otevření zadního krytu přístroje.

Na zadním krytu telefonu si asi každý nejdříve všimne podlouhlé krytky fotoaparátu. Ta při odsunutí ihned spustí režim fotografování, což je zároveň doprovázeno rozsvícením silných modrých diod na zadním boku přístroje a také modrým podsvícením klávesnice. To je velmi zajímavá vlastnost - zatímco během normálního používání mobilu klávesnice svítí bíle, při fotografování je to právě modrá barva. Na jednotlivých tlačítkách jsou navíc podsvíceny pouze funkce, které se váží k fotoaparátu (viz výše), nikoliv čísla. Vlevo od krytky se pak nachází přisvětlovací dioda (bohužel ne plnohodnotný blesk), kterou lze použít i jako kapesní svítilnu.

Při používání Sony Ericssonu K770i nikde nic nevrže, vše drží na svém místě a neviklá se. Jednotlivé klávesy jsou zapuštěny ideálním způsobem a jak již bylo řečeno, píše se na nich opravdu precizně. Co se týče kvality konstrukce, hodnotíme tento telefon na jedničku.

Displej a ovládání - klasický Sony Ericsson

Sony Ericsson K770i nepřekvapí ve způsobu ovládání oproti svým předchůdcům ničím novým. Hlavní menu je složeno z matice dvanácti animovaných ikon a pohyb v něm probíhá vcelku rychle. Odezva kláves je prakticky okamžitá (jen při psaní SMS by to mohlo být o něco lepší) a práce s telefonem je tak v konečném důsledku svižná. Pokud by se vám nelíbilo grafické prostředí v telefonu, tedy animovaná tapeta, spořič displeje či například barva písma, můžete si samozřejmě vybrat některé z nabízených grafických schémat nebo si do telefonu doinstalovat nové.

Pohotovostní obrazovka se skládá z dobře známých údajů - vedle aktuálního času a data je to pochopitelně i intenzita signálu a zbývající kapacita baterie. V horní části pohotovostního displeje se pak také zobrazují doplňující ikonky - například informace o ztlumeném vyzvánění apod. Čtyřem směrovým klávesám lze navíc přiřadit i speciální funkce. Telefon lze ovládat hlasem.

Mobilní telefon disponuje displejem typu TFT, který má rozlišení 240x320 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 262 tisíc barevných odstínů. Jeho kvality hodnotíme jako nadprůměrné - čitelnost na přímém slunci je dostačující, rastr vcelku jemný a barvy věrné. Co se týče několika posledních modelů Sony Ericssonů, nelze si na displeje stěžovat - například nedávno recenzovaný S500i byl v konečném důsledku lepší než displeje některých Nokií, které zobrazovaly 16 milionů barev. I u K770i lze rozhodně říci, že na něm příliš nedostatků nenajdeme.

Telefonování, výdrž a zprávy - až týden na jedno nabití

Nejenže si s tímto telefonem zavoláte díky podpoře tří GSM pásem (900 / 1800 / 1900 MHz) i v zámoří, ale dokonce i v 3G sítích s možností videhovorů. I když v České republice technologii UMTS využijete zatím pouze s operátorem O2, a to jen na několika málo místech, můžete mít jistotu, že máte v telefonu „technologii budoucnosti".

K770i samozřejmě disponuje i vícepoložkovým adresářem. Zatímco kontaktů tedy můžete uložit 1000, čísel se do integrované paměti vejde až 2500. Vedle klasických informací typu e-mailová adresa, datum narození či bydliště si ke každému kontaktu také můžete přiřadit obrázek či speciální vyzvánění. To se bude zobrazovat (nebo v případě melodie přehrávat) vždy, když vám daný člověk bude volat. V mobilu najdeme i možnost vytvoření skupin volajících. Vyhledávání v telefonním seznamu probíhá klasickým způsobem, tedy postupným zadáváním písmen hledaného jména.

Při telefonování jsme nezaznamenali žádný šum či jiný rušivý jev a ani volaný nám žádné záporné poznatky posléze nesdělil. Kvalita reproduktoru je dostatečná, a to jak primárního, tak sekundárního pro hlasitý odposlech. Vzhledem k tomu, že právě sekundární reproduktor se nachází na zadní části přístroje, může se hlasitost při položení touto stranou na stůl mírně snížit. Vyzvánění K770i je polyfonní s 64 hlasy, ale jako vyzváněcí melodii lze zvolit i libovolnou MP3 skladbu.

Z hlediska zpráv nenabízí tento model Sony Ericssonu nic nového oproti předchůdcům. Vedle podpory textových zpráv (s možností použití prediktivní funkce T9) nalezneme v menu i MMS editor, e-mailového klienta s možností stahování a posílání příloh či pro telefony této značky typickou čtečku RSS zpráv. Jednu špatnou vlastnost však K770i po svých „předcích" zdědila - při psaní textové zprávy se znaky začnou odpočítávat až při posledních 20 písmenech (tedy při 140.znaku). Jakmile začnete psát druhou zprávu, telefon vás jen velmi nevýrazně varuje malým nápisem „SMS 2".

Co ale telefonu musíme pochválit, je jeho výdrž. V základním provedení totiž získáte Li-Pol baterii, které mají již tradičně dobrou pověst a v tomto modelu ji jen potvrzují. Přístroj jsme používali běžným způsobem (přibližně 10 minut hovoru a 10 SMS zpráv denně, časté připojování na internet a sem tam i hraní her) a nápisu „vybitá baterie" jsme se dočkali až po týdnu. Při srovnání s jinými mobily na trhu se jedná o velmi nadprůměrné hodnoty. Pokud budete telefon používat intenzivněji, je jasné, že výsledné časy výdrže budou nižší. I tak lze ale K770i doporučit těm, kdo potřebují, aby jejich telefon zkrátka nějakou tu dobu fungoval i bez elektrické sítě.

Organizace a data - UMTS na úkor EDGE

Z hlediska datových technologií podporuje Sony Ericsson K770i pouze GPRS třídy 10 (4+2), HSCSD a UMTS. Technologii EDGE byste hledali marně, což je podle našeho názoru velký nedostatek tohoto modelu. Pokud byste chtěli přístroj spojit s počítačem, můžete využít USB datového kabelu, který je i součástí základního balení nebo bezdrátové technologie Bluetooth verze 2.0. Infračervený port v menu nenalezneme - máme takový pocit, že výrobce už na tuto technologii kompletně rezignoval. Pokud se budete chtít připojit na internet, poslouží vám tradičně dobrý prohlížeč Access NetFront. Neodpustíme si však doporučení, že při častém prohlížení webu v mobilu se spíše vyplatí stáhnout například Operu Mini 4.

Co se týče organizačních funkcí, nalezneme v mobilu tradiční balíček všech základních aplikací. Vedle kalendáře s měsíčním, týdenním i denním náhledem to je již standardně úkolovník, poznámky, minutka (odpočítávání času), stopky, kalkulačka, paměť kódů a také aplikace s názvem Světlo. Po jejím otevření se přisvětlovací dioda fotoaparátu rozsvítí a můžete ji použít jako kapesní svítilnu. Lze nastavit, aby dioda svítila permanentně, jednu minutu nebo v SOS blikajícím režimu. Budíků si můžete nastavit až pět - všechny s možností opakování. Integrovaná paměť má kapacitu 17 MB, což je sice na dnešní dobu velmi málo, ale lze ji rozšířit paměťovými kartami typu Memory Stick Micro. S přístrojem dostanete jednu „paměťovku" o kapacitě 256 MB v základní balení.

Zábava - dokonale multimediální

Jakmile vstoupíme do položky Zábava v hlavním menu, nalezneme zde všechny aplikace typické pro novější Sony Ericssony, tedy trojici „dýdžejovských" aplikací MusicDJ, PhotoDJ a VideoDJ pro poměrně propracovanou úpravu multimédií, dále hlasový záznamník, dálkové ovládání počítače prostřednictvím technologie Bluetooth a videopřehrávač. Co je tu oproti některým modelům navíc, je patrné na první pohled - FM rádio. Pro jeho spuštění musíte zapojit sluchátka, která výrobce přidal do základního balení. Ke kvalitě hudebních funkcí se ale dostaneme později.

V popisovaném menu ale nalezneme ještě jednu zajímavou položku, a tou je TrackID. Tento program využijete zejména tehdy, pokud například v rádiu slyšíte pěknou písničku, ale nevíte její název. Stačí spustit TrackID a přiložit telefon k reproduktorům na rozumnou vzdálenost. Mobil se následně připojí na internet a z rozsáhlé databáze rozpozná song, který hraje ve vašem okolí. Jedná se o aplikaci, která již byla použita v několika předchozích modelech a podle našeho názoru by neměla chybět žádnému hudebnímu fanouškovi.

Pokud byste si chtěli ukrátit čas například na zastávce hromadné dopravy, připravil pro vás výrobce bohužel pouze dvě hry. Těmi jsou FotoQuestFishing, ve které fotografováním podmořského světa získáváte body a také Solitaire, tedy karetní hru známou z počítačových Windows. Jelikož ani jedna z nich není nijak zajímavá, využijete pravděpodobně platformy Java MIDP 2.0 a doinstalujete si nějakou lepší. Velmi pozitivně hodnotíme funkci přepínání mezi programy, díky kterému si jakoukoliv hru nebo aplikaci můžete minimalizovat na pozadí (jako v operačním systému) a vrátit se k ní později.

Hudební přehrávač v telefonu dokáže přehrávat formát MP3 a AAC. Přístroj navíc disponuje i technologií A2DP pro bezdrátový přenos hudby. Grafické prostředí ani způsob ovládání přehrávače se žádným způsobem neliší od předešlých modelů Sony Ericssonu. Jednotlivé skladby tedy mohou být seřazeny podle interpreta či názvu písně. Lze si také vytvořit své vlastní playlisty. Hudbu můžete poslouchat jak pomocí dodávaných sluchátek, tak ze sekundárního reproduktoru. Zatímco o druhého zmíněného způsobu se občas telefonu nevyvedou výšky, při poslechu se sluchátky budete mít z hudby vcelku kvalitní zážitek. Některé nedostatky můžete vyladit pomocí ekvalizéru, kde naleznete vedle normálního módu tři další předinstalované profily - basy, hlas a zvýraznění výšek. Svůj vlastní profil v ekvalizéru si bohužel vytvořit nelze.

FM rádio je po grafické stránce zpracováno velmi přehledně. Po zapojení sluchátek se zobrazí aktuálně naladěná frekvence a také informace o tom, jestli jsou k dispozici RDS data (například jméno stanice, aktuální přehrávaná písnička nebo dopravní zpravodajství) a zda-li je zvuk stereo. Sluchátka, která slouží jako anténa, dokážou přijímat signál opravdu „ve velkém". Například oproti hudebnímu telefonu Nokii 5610 XpressMusic jsme některé stanice naladili daleko lépe. Abyste si nemuseli pamatovat jednotlivé frekvence, můžete použít funkci automatického vyhledávání v éteru a vyhledané rozhlasové stanice si posléze uložit do paměti, která pojme až dvacet různých záznamů. Zajímavostí je, že výše popisovanou aplikaci TrackID pro rozeznávání songů můžete použít právě i v rámci integrovaného FM rádia.

Digitální fotoaparát - chlouba telefonu

Integrovaný digitální fotoaparát Cyber-shot o rozlišení 3,2 megapixelů by měl být hlavním lákadlem pro uživatele. Nejenže má takto velké rozlišení, ale podporuje prakticky všechny funkce, které v současné době mobilní telefon disponující fotoaparátem podporovat může. Při spuštění režimu fotografování, což lze učinit například odsunutím krytky na zadním krytu telefonu, se displej otočí o devadesát stupňů a snímání scény tak bude probíhat na výšku. Jak již bylo řečeno na začátku recenze, numerická klávesnice se zbarví do modra a veškeré úkony lze provádět na ní. Pokud jste začátečníkem a v symbolech, které jsou namalovány na jednotlivých tlačítkách, byste se nevyznali, stačí vstoupit do menu nastavení a v dolní části displeje se zobrazí všechny nabízené možnosti i se slovními popisky.

A jaké funkce tedy fotoaparát nabízí? Vedle možnosti natáčet krátké videosekvence je to velké množství nejrůznějších režimů snímání - od krajiny v šeru přes pláž, sníh či portrét v šeru až k focení panoramatu a mnoho dalších. Abyste přišli na výhody každého z režimů, budete si muset s fotoaparátem lidově řečeno trochu pohrát. Budete-li fotit zblízka, lze použít samozřejmě režim makro. Pokud se snímaná scéna bude nacházet v šeru nebo úplné tmě, budete moci využít přisvětlovací diodu. Blesk jako takový bohužel v telefonu nenalezneme.

Vytváříte-li rádi autoportréty, pak se vám dozajista hodí funkce samospoušť. Pro umělecké fotografie naopak můžete využít některý z nabízených efektů - černobílá fotografie, negativ, sépiový odstín a solarizace. V nabídce jsou také čtyři různé režimy vyvážení bílé barvy a nastavit lze také to, zda-li má fotoaparát měřit expozici podle středu. Vedle možnosti připojit k vyfotografovanému obrázku aktuální datum a čas je ale nejdůležitější vlastností podpora funkce autofocus (automatické ostření). Zatímco mnozí výrobci ho do svých přístrojů velmi často zapomenou implementovat, v K770i vylepší prakticky všechny prohřešky fotografa - amatéra. Při snímání scény vám pak bude zeleně blikající ikonka v horní části displeje ukazovat, že přístroj zaměřuje. Jakmile blikat přestane, telefon vám dává najevo, že vše můžete „dovršit" domáčknutím spouště. Pokud by se vám výsledný obrázek nelíbil, můžete ho pomocí několika předinstalovaných aplikací v menu telefonu doupravit či nejrůznějšími způsoby ozdobit.

Fotografie z K770i jsou velice kvalitní. Prakticky vůbec nejsou rozmazané (problémy přicházejí až při fotografování textu), barvy jsou věrné a funkce vyvážení bílé společně s automatickým zaostřováním zajistí, že výsledný obrázek nebude příliš přesvětlený nebo naopak tmavý. Cyber-shot v tomto modelu rozhodně patří k nadprůměru mezi mobilními fotoaparáty. Ostatně, jeho kvalitu můžete porovnat na přiložených fotografiích, které jsme během našeho testování pořídili.