Přichází soumrak českého dial-upu?

Včerejší den by se dal s trochou nadsázky vyhlásit jako Den regulace. Český telekomunikační úřad (ČTU) vydal celkem pět cenových rozhodnutí, ve kterých stihl během jediného dne to, co nebyl schopný udělat za několik let. Zároveň však také stihl změnit ze dne na den podobu českého vytáčeného připojení (dial-upu) a nedá se jednoznačně říci, že k lepšímu. Nyní tedy nastal čas připravit se na smršť změn, kterou to v cenách pevných telefonních linek přinese. O co se konkrétně jedná?

Alternativní operátoři v šoku

Dial-up funguje na dvou základních principech. Používanější princip říká, že zákazník Českého Telecomu vytočí nějaké telefonní číslo patřící alternativnímu operátorovi. Na to se připojí a Český Telecom pak alternativnímu operátorovi platí poplatek za terminaci datového hovoru. Druhý model je ten, že zákazník využívající předvolbu operátora se připojí k internetu přímo v síti daného alternativního operátora. V takovém případě naopak musí alternativní operátor platit Českému Telecomu poplatky za originaci. Na oplátku ovšem získává od uživatele poplatky za připojení k internetu dle platného ceníku.

1.model 2.model Místní - silný provoz 0,19 Kč 0,31 Kč Místní - slabý provoz 0,07 Kč 0,16 Kč 1 tranzit - silný provoz 0,09 Kč 0,38 Kč 1 tranzit - slabý provoz 0,03 Kč 0,19 Kč Minimální cena za terminaci. Ceny jsou uvedeny bez DPH

Do včerejšího dne platila jednotná sazba za originaci a terminaci hovorů, kde byla stanovená maximální cena za propojení 0,40 Kč/min ve špičce a 0,15 Kč/min mimo špičku. Nyní však přichází nový a pro některé poskytovatele patrně likvidační koncept. Ředitel regulací nejmenovaného alternativního operátora jej dokonce neváhal nazvat jako "soumrak českého dial-upu."

Co je to Local Loop Unbundling? Local Loop Unbundling (LLU) neboli zpřístupnění místní smyčky či poslední míle má radikální vliv na konkurenční prostředí v oblasti pevných telekomunikačních sítí. V Evropě z historických důvodů platí, že telefonní vedení mezi ústřednou a koncovým účastníkem budoval jen jeden telekomunikační operátor. Po liberalizaci trhu však ve všech státech EU (a nejen tam) došlo k řešení otázky, jak zpřístupnit vedení ostatním operátorům a umožnit tak konkurenci na trhu. První model řešený přes propojovací poplatky se vcelku osvědčil. Druhý model jde pak ještě více do hloubky a nabízí alternativním operátorům možnost pronájmu kabeláže od jejího vlastníka. Zákazník, který využívá alternativního operátora s LLU přitom nemusí platit žádný měsíční paušál původnímu monopolu a přechází přímo pod daného operátora.

V praxi to tedy znamená, že při místním propojení dostane alternativní operátor za uživatele dial-upu ve špičce 0,19 Kč namísto původních 0,40 Kč a mimo špičku 0,07 Kč namísto původních 0,15 Kč. Pro firmy, které vydělávaly pouze na dial-upu to znamená skokové snížení příjmů o 53% při zachování nákladů. Pro firmy působící pouze jako zprostředkovatelé (tedy ISP bez vlastní sítě jako jsou různé internetové portály nabízející anonymní připojení), to pak může znamenat i definitivní konec v této oblasti podnikání. Nové ceny však vyvedly z míry i Český Telecom, který podle našich informací až takový pokles poplatků za terminaci nečekal.

Konečně rozhodnutí o LLU

Kromě zpřístupnění poslední míle přes LLU, označovaného obvykle jako plný přístup, existuje i částečné zpřístupnění poslední míle jen pro vysokofrekvenční přenosy (tedy pro xDSL). V takovém případě platíte za hlasové volání původnímu operátorovi a za xDSL služby alternativnímu operátorovi. Problémem České republiky bylo až do včerejšího dne to, že sice existovalo rozhodnutí přikazující Českému Telecomu nabízet přístup k poslední míli alternativním operátorům, ale neexistovalo cenové rozhodnutí, které by říkalo za kolik, což vedlo k tomu, že Český Telecom nasadil "poněkud vyšší" sazby. A jak je to nyní?

Dříve Nyní Rozdíl Zřízení LLU cca 10 000Kč cca 4500 Kč 55% Plné zpřístupnění (měsíčně) 491 Kč 403 Kč 18 % Pouze pro xDSL (měsíčně) 275 Kč 158 Kč 43 % Ceny za LLU uvedené bez DPH.

Na první pohled se jedná o radikální snížení ceny za LLU. Na pohled druhý se však hodí začít srovnávat tyto ceny s cenami Českého Telecomu. Ten nyní nabízí zřízení nové telefonní linky koncovým zákazníkům za 99 Kč (alternativní operátor prahnoucí po LLU tedy zaplatí 45krát víc). Zajímavé je také srovnání měsíčních poplatků pro koncové zákazníky: Tarif Mini může stát od dnešního dne maximálně 167,23 Kč bez DPH, cenový plán pro bytovou stanici pak 276,47 Kč bez DPH. Plný přístup k účastnické lince přitom alternativního operátora vyjde na 403 Kč bez DPH, tedy téměř na 2,5 násobek respektive 1,5 násobek toho, co platí koncoví zákazníci.

Nepřehlédněte: Srovnání stávajících tarifů Českého Telecomu a nových maximálních cen najdete v článku: Nové tarify Telecomu mohou pro někoho znamenat i zdražení.

A reakce telekomunikačních operátorů? Jiří Nykodým, obchodní ředitel společnosti Telenor Networks, která u nás pomocí LLU poskytuje ADSL a SHDSL služby, komentoval celou věc takto: "Cenové rozhodnutí ČTÚ o cenách za LLU obecně vítáme. Podle našeho názoru však mělo být razantnější." Nykodým tak naráží zejména na velmi vysokou cenu za zřízení přístupu k lince, která je momentálně asi největší překážkou v razantnějším rozšíření LLU modelu u alternativních operátorů. Nicméně i měsíční poplatek za plný přístup je poněkud absurdní, porovnáme-li ho s poplatky pro koncové zákazníky u Českého Telecomu.

Pryč s volnými minutami

ČTÚ se také konečně po několika letech opřel do přidávání volných minut a hovorového kreditu k tarifním programům Českého Telecomu. Problém, který Úřad pro ochranu hospodářské označuje několik let jako protizákonný, aniž by s daným problémem něco dělal, se tak konečně začal řešit. Rozhodnutí ČTÚ ovšem hovoří pouze o cenovém plánu pro bytovou stanici Mini (pozor, nikoliv Home Mini) a tzv. základním cenovém plánu, který neobsahuje volné minuty, hovorové kredity, nadstavbové cenové plány a další zvýhodnění a přikazuje Českému Telecomu nabízet nejméně jeden základní cenový plán pro bytové a nejméně jeden pro podnikové telefonní účastnické stanice. A jak že vypadají maximální možné ceny, které si bude moci Český Telecom pro takové tarify účtovat?

Mini Bytové stanice Podniky Měsíční paušál 199 Kč 329 Kč 589 Kč Místní hovory - silný provoz 3,17 Kč 1,58 Kč 1,58 Kč Místní hovory - slabý provoz 1,50 Kč 0,75 Kč 0,75 Kč Dálkové hovory - silný provoz 6,38 Kč 3,19 Kč 3,19 Kč Dálkové hovory - slabý provoz 3,19 Kč 1,59 Kč 1,59 Kč Maximální možné ceny za volání včetně 19% DPH

Český Telecom tak bude muset vytvořit nové tarify, které budou vyhovovat tomuto cenovému rozhodnutí a nebo bude muset upravit některé stávající. Na cenový plán pro bytovou stanici Mini by mohl být upraven Home Mini a za cenový plán pro bytové stanice pak třeba Telefon 70 a nebo starší Home Standard. Český Telecom každopádně již nyní oznámil, že chystá nové tarify, které budou představeny pravděpodobně již ve čtvrtek. S hodnocením tohoto rozhodnutí ČTÚ tedy počkáme až na to, jak se ho Český Telecom rozhodne uvést v praxi. Srovnání současných cen a maximálních cen nových tarifů najdete v článku: Nové tarify Telecomu mohou pro někoho znamenat i zdražení .

Výše uvedené ceny jsou totiž pouze maximální možné, Český Telecom s nimi může hýbat směrem dolů dle libosti. ČTÚ však nepotěšil Český Telecom jen v tomto ohledu, protože připravil také snížení maximálních cen za mezinárodní hovory (platné pro všechny tarify), za vnitrostátní radiokomunikační služby rozhlasových a televizních vysílačů a také za služby přenosových vozů pro televizní a rozhlasové přenosy.

Sazba Sousední státy 5,36 Kč Austrálie, USA, Kanada, zbytek EU 5,83 Kč Ostatní země (podle destinace) 11,42 Kč, 14,04 Kč, 19,04 Kč, 28,56 Kč, 64,26 Kč Maximální ceny za mezinárodní hovory bez DPH.

Nové propojovací poplatky – nic moc se nestalo

ČTÚ však včera připravil nepříjemný dárek i pro další firmy než pouze Český Telecom. Dvě ze včerejších epizod Dne regulace se týkají všech operátorů fixních telekomunikačních sítí. ČTÚ totiž snížil maximální poplatky za terminaci hlasových hovorů. To je naštěstí spíše jen kosmetické (viz tabulka), protože radikální změny se odehrály jen tam, kde to v podstatě nikdo nepocítí.

Původní cena Nová cena Rozdíl Místní hovor - silný provoz 0,31 Kč 0,31 Kč 0 % Místní hovor - slabý provoz 0,16 Kč 0,16 Kč 0 % 1 tranzit - silný provoz 0,40 Kč 0,38 Kč 5 % 1 tranzit - slabý provoz 0,20 Kč 0,19 Kč 5 % 2 tranzity - silný provoz 0,56 Kč 0,45 Kč 20 % 2 tranzity - slabý provoz 0,28 Kč 0,22 Kč 14 % Maximální poplatky za terminaci hlasových hovorů bez DPH.

Tak to jsme nečekali

Jeden jediný den stačil ČTÚ na to, aby od základů změnil plány patrně všech fixních operátorů. Český Telecom musí dělat nové tarify a asi by si měl začít dělat starosti se svým poněkud zastaralým ADSL. Telenor Networks je zase nemile překvapen z toho, že po letech čekání na cenové rozhodnutí o LLU rozhodnutí sice přišlo, ale zdá se být stejné jako náplň hry Čekání na Godota.

Nepřehlédněte: Srovnání stávajících tarifů Českého Telecomu a nových maximálních cen najdete v článku: Nové tarify Telecomu mohou pro někoho znamenat i zdražení.

Alternativní operátoři žijící z dial-upu teď mohou namísto klasické práce přejít ke kreativním zasedáním trvajícím dlouho do noci a pod heslem: "Kde nic není ani smrt nebere." No a ISP, kteří nemají vlastní síť a žili jen z provizí, by si měli nejspíš hledat úplně jiný business. Jediný, kdo tedy v této nečekané bitvě vyhrál, je patrně ČTÚ, který se zbavil dvou strašáků v podobě rozhodnutí o LLU a částečné eliminace volných minut v tarifech Českého Telecomu a zároveň velmi bizarním způsobem podpořil rozvoj ADSL v ČR.