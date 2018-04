Přichází šikovné véčko, které zvládá dvě SIM karty najednou

Plzeňská společnost E-Shop se rozhodla nabídnout přístroje pod novou značkou Mivvy (v překladu znamená šikula). Prvním modelem bude véčko Dual, které vedle zmiňované podpory dvou SIM karet nabídne i poměrně elegantní design a slušnou další výbavu. Pod značkou Mivvy se na našem trhu již prodává zařízení typu UMPC pod označením UM400. Následovat budou další mobily a také smartphony.

Telefon dokáže pracovat se dvěma SIM kartami současně, není tedy nutné přepínání mezi kartami. Uživatel tak může být na příjmu s kartami dvou různých operátorů současně.

Podle technické specifikace by měla hlavní SIM karta pracovat ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a zvládat by měla i datové přenosy GPRS. Druhá karta SIM slouží pouze pro telefonování ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz).

Véčko s hranatým designem a rozměry 90,75 x 46 x 21,5 milimetru má hlavní displej aktivní (TFT) s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Hlavní displej dokáže zobrazit 262 000 barev. Vnější displej je pouze monochromatický typu OLED s rozlišením 104 x 16 obrazových bodů.

K fotografování slouží 1,3megapixelový fotoaparát, který by měl zvládnout pořídit pomocí softwarové interpolace dvoumegapixelový snímek. Fotoaparát umí i natáčet videa, telefon dokáže kromě videa přehrávat i hudbu a to i na pozadí. Vnější displej zobrazí i jméno přehrávané skladby. Vestavěná uživatelská paměť má kapacitu 32 MB a bude ji možné zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSD. V základním balení bude přibalena karta s kapacitou 128 MB.

Telefonní seznam pojme 1000 kontaktů a ochuzeni nebudeme ani o vyzvánění ve formátu MP3. Paměť na textové zprávy má kapacitu pouze pro 60 esemesek. Ve výbavě nechybí podpora zpráv MMS, wapový prohlížeč 2.0, český prediktivní slovník T9, hlasový záznamník, skladatel melodií, kalendář, budík, úkolovník, kalkulačka a převodník.

105 gramů vážící telefon můžeme připojit k počítači pouze pomocí datového kabelu (USB 1.1), přes který je lze i nabíjet. Mivvy Dual používá Li-Ion baterii s vysokou kapacitou 1100 mAh, se kterou by měl telefon vydržet na příjmu až 150 hodin. Nepřetržitý telefonní hovor může být dlouhý až tři a půl hodiny.

Prodejce E-Shop prozatím neuvedl přesný termín uvedení nového véčka na trh. V tiskové zprávě se však hovoří o začátku školního roku. S novinkou bychom se tedy měli setkat již v září. To je dříve než u mobilu s dvěma SIM kartami od Emgetonu, který se začne prodávat až koncem roku. Cena véčka Mivvy Dual by se měla vejít do 6500 Kč včetně DPH.