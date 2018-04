Přichází král fotomobilů? Pětimegapixelový Samsung G800 s optickým zoomem

Souboj o trůn krále se přiostřuje. Jestliže před rokem vládl Sony Ericsson K800i s 3,2 megapixelovým fotoaparátem, respektive Nokia N93 s fotoaparátem se stejným rozlišením, a dokonce s optickým přiblížením, nyní se nadupanými fotoaparáty může pochlubit hned několik mobilů.

Sony Ericsson se nejprve pokusil oprášit legendu a uvedl mírně inovovaný model K810i, který přinesl pouze kosmetické změny. Nokia něco podobného provedla s modelem N93, když představila vylepšený model N93i se zcela novým designem.

Letos pak rozlišení nejlepších fotomobilů narostlo na pět megapixelů. Nokia zabodovala svým všestranným, skvěle vybaveným smartphonem N95. Sony Ericsson přispěchal s nástupcem svých úspěšných fotomobilů a novinka K850i byla předem pasována na nového krále skvěle fotících mobilních telefonů.

Sony Ericsson K850i se začíná prodávat na vybraných trzích až v těchto dnech. Všem tak trochu vypálil rybník dosud na poli fotomobilů nenápadný Samsung, který již v srpnu na některých trzích začal prodávat pětimegapixelový model G600, který neboduje jen slušnou výbavou, ale také svými oproti konkurenci malými rozměry.

Jenže Samsung to s útokem na trůn krále fotomobilů myslí vážně až s připravovanou novinkou G800. Ta by se měla začít prodávat na vybraných trzích do konce letošního roku, oficiální představení proběhne za několik dní.

Nový Samsung G800 je na post krále fotomobilů vybaven více než dobře. Je totiž vybaven pětimegapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením a hlavně trojnásobným optickým přiblížením. Navíc nechybí výkonný xenonový blesk a stabilizátor.

Optický zoom Samsungu G800 je výrobcem nazýván jako Inner Zoom. To v praxi znamená, že se objektiv nevysouvá ven z těla přístroje, ale uvnitř samotného telefonu.

Fotografie se pořizují v horizontální poloze a spoušť s citlivým stiskem je umístěna dole na pravém boku. K dispozici je makro režim, vícenásobné a mozaikové pořizování snímků, panoramatický snímek, samospoušť, několik efektů a vypnout můžeme zvuk spouště. Nastavit lze kontrast, saturaci, ostrost, kvalitu a ISO.

Kvalitu pořízených fotografií, které najdete v tomto článku, je předčasné hodnotit. K dispozici jsme totiž měli předprodukční vzorek telefonu, u kterého ne vše fungovalo tak, jak má. Do fotografií testovaný telefon například nevkládá ani EXIF data. S hodnocením tedy počkáme, až budeme mít k testu připraven finální vzorek.

Co nás však zarazilo, jsou schopnosti Samsungu G800 pro nahrávání videa ve formátech MPEG4 a 3GP. To totiž může být v maximálním rozlišení pouze 320 x 240 obrazových bodů. Ve výbavě telefonu najdeme i editor videonahrávek.

Model G800 je celkem velký mobil, zejména když ho porovnáme s ostatními ultratenkými vysouvacími Samsungy. Rozměry telefonu jsou 101,5 x 52 x 18,5 milimetru. Tloušťka v místě rozměrné posuvné krytky fotoaparátu, jejímž odsunutím fotoaparát aktivujeme, je 22,5 milimetru. Telefon váží 134 gramů.

Design novinky příliš nepokračuje ve stylu, který korejský výrobce v poslední době razí. Eleganci mu však nemůžeme upřít. Novinka by měla být nabízena v jak testovaném stříbrném provedení, tak i v černé barvě.

Naštěstí v poslední době tak protěžované senzorové klávesy nahradila v případě modelu G800 klasická mechanická funkční tlačítka. Samotná alfanumerická klávesnice je vyvedena v jedné rovině a pohodlné psaní na ní nečiní problém.

Nový Samsung má rozměrný TFT displej s rozlišením QVGA, který by měl zobrazit 262 000 barev. Displej nabízí špičkové zobrazovací schopnosti, ale pouze do té doby, dokud s telefonem nevyjdete na sluníčko. Na přímém slunečním světle není na displeji vidět téměř vůbec nic, na čemž má podíl zrcadlící se lesklé sklíčko. Čitelnosti neprospívá ani černé provedení menu telefonu, které nelze změnit.

Testovaný model G800 nemá vylepšené uživatelské prostředí jako například bratříček G600, ale starší menu, které najdeme v Samsungu U700. To nedisponuje žádnými převratnými schopnostmi, přesto lze ocenit jeho přívětivost. Hlavní menu je v základním zobrazení v rozložení 3 x 4 ikony, podmenu jsou už pouze textová.

Novinku od Samsungu nedělá pouze špičkový fotoaparát. Ani další výbava není vůbec špatná. Obligátní hudební přehrávač hrající i na pozadí doplňuje FM rádio s RDS. Hudbu z přehrávače lze poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka nebo lze využít vestavěné stereo reproduktory umístěné na vrchu telefonu. Reprodukce z nich je velmi kvalitní i dostatečně hlasitá. Klasická sluchátka můžeme připojit pouze přes redukci.

Pro uložení multimedií má Samsung G800 připraven štědrou vestavěnou paměť s kapacitou necelých 160 MB. Tu lze dále zvětšit pomocí paměťových karet microSD. Podle některých informací by měl testovaný Samsung podporovat vysokokapacitní paměťové karty microSD HC až o kapacitě 4 GB. To jsme ale neměli možnost ověřit.

Telefonní seznam pojme tisícovku kontaktů, paměť pro textové zprávy má kapacitu 500 esemesek. Se zapnutým slovníkem T9 píše telefon česky bez diakritiky. Ve výbavě najdeme i e-mailový klient. Nechybí vyzváněcí profily a takzvaná SOS zpráva, kterou lze v případě ohrožení snadno odeslat na předem zadaná čísla.

Samsung G800 mimo sítí GSM zvládá i sítě třetí generace UMTS včetně rychlých dat HSDPA. Telefon proto má druhý fotoaparát pro videohovory umístěný nad displejem. Data lze využít pro vestavěný internetový prohlížeč. Nechybí přímý odkaz pro vyhledávání na Googlu, stejně jako možnost využít Gmailový účet. K dispozici je i RSS čtečka.

Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth nebo datový kabel. Telefon podporuje USB 2.0 včetně funkce Mass Storage. Přes datový kabel se telefon dobíjí. Z dalších funkcí zmiňme přehledný kalendář, budík s až pěti časy buzení, hlasový záznamník, poznámkový blok, úkolovník, světový čas, kalkulačku s pokročilými funkcemi, převodník veličin a měn, časovač a stopky.

Novinka G800 od Samsungu se jeví jako velmi dobrý příspěvek do boje o trůn krále fotomobilů. Na výslednou kvalitu fotografií u produkčního vzorku si však musíme ještě počkat. Papírově ale Samsung G800 konkurenci válcuje.

Ani ostatní funkce nedělají z testovaného Samsungu outsidera. Telefon má všechno, co by měl v roce 2007 mobil vyšší třídy mít. Postesknout si pouze musíme na špatně čitelný displej na přímém slunci. Rozlišení videonahrávek by také mohlo být vyšší.

Samsung G800 na našem trhu začne do konce listopadu prodávat operátor T-Mobile. Jeho oficiální premiéra je naplánovaná na 29. října. Cenu prozatím nebudeme odhadovat, dá se však očekávat, že bude na stejné úrovni jako v případě Sony Ericssonu K850i.