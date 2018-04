Přibližte si text lupou, neztraťte se s PocketKIMem a vyberte si to správné PocketPC (Palmare 48. týden)

období pondělí, 29. listopadu 2004 – pátek, 3. prosince 2004

pondělí

Šetřete baterie, vypočítejte výši "dýška" či přehrávejte MIDI soubory (Palmare Freeware 107)

Osm programů z naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o aplikaci Screen Switch, která zhasne obrazovku a PDA přesto běží. ozBT hlídá Bluetooth, program H odpočítává čas od narození a Crash potlačí systémová hlášení a nahradí je vlastními.

úterý

Programování PocketPC naruby (3/12)

Patříte mezi uživatele PocketPC, kteří by si rádi také něco naprogramovali, řadíte se však k tzv. falešným začátečníkům? Pak právě vám je určen náš seriál věnovaný programování pro kapesní počítače s Windows Mobile. Dnešní díl věnujeme komunikaci prostřednictvím dialogů.

Lupa pro vaše Pocket PC (minirecenze programu Windows Mobile Lens)

Windows Mobile Lens je program pro PocketPC, který umožní na displeji vašeho handheldu přiblížit naprosto cokoli. Pokud jste doposud nosili pro tento případ po kapse lupu, můžete ji odložit a aplikaci vyzkoušet.

středa

PocketKIM - napište KAM a on vypočte KUDY (recenze programu)

PocketKIM je univerzální vektorový mapový a navigační software, který na vašem PDA s PocketPC a GPS vytvoří velmi komplexní navigační systém do vašeho vozu. Program jsme pro vás otestovali.

čtvrtek

Jak vybrat PocketPC kapesní počítač právě pro vás? (či vaše blízké)

Na trhu je celá řada PDA na platformě PocketPC. Na první pohled u nich nemusí kupující vidět žádnou odlišnost, rozdíly v cenách jsou však propastné. Jak tedy vybrat takový model, který opravdu využijete a za přebytečné funkce zbytečně nepřeplatíte?

pátek

Zasoutěžíte si v zilionáři, nebo radši zkusíte štěstí s hledáním pokladu? (Hry do kapsy 121)

S naším prvním prosincovým číslem se tradičně obeznámíte s novinkami a aktualizacemi těch nejzajímavějších her pro vaše kapesní miláčky. V rubrice Klasika zamíříme do oblasti kvizových her, ve které si připomeneme hru Zillionaire.