Při udělování licencí UMTS bude vládě radit Central Europe

Společnost Central Europe Trust, Praha vybral Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako poradce pro prodej licencí pro mobilní sítě třetí generace UMTS. Pro ČTK to uvedl předseda úřadu David Stádník.

O výběru poradce rozhodla koncem května vláda a ČTÚ oslovil celkem čtyři firmy k předložení nabídek. Z nich nakonec nabídku podaly dvě. Obě firmy mají deset dní na odvolání.

Výběrové řízení na udělení licencí UMTS musí ČTÚ vyhlásit do 24. června. Licence by měly být uděleny do konce září. Úřad počítá s udělením čtyř licencí ve dvoustupňovém výběrovém řízení. Tři licence by měly být nabídnuty současným domácím mobilním operátorům sítí GSM. Čtvrtá, případně licence, které si současní operátoři nekoupí, bude vydražena.

Vláda ve státním rozpočtu na letošní rok počítá s výnosem za prodej licencí nejméně 20 miliard korun. Částku však již zpochybnili nejen ekonomové, ale i ministr financí. Mobilní operátoři jsou ochotni za licence zaplatit maximálně 2,5 až tři miliardy korun.

UMTS je systém nové generace, který na rozdíl od současného standardu GSM umožňuje vysokorychlostní přenosy dat a obrazu. Každý úspěšný žadatel bude moci využívat kmitočtové pásmo dvakrát 15 plus pět megaherzů.