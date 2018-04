Při reklamaci telefonu si zazálohujte kontakty, jinak o ně přijdete. Poradíme jak

Tento postup nám potvrdil i majitel nejmenovaného servisního střediska. "Při opravě telefonu se samozřejmě nesoustředíme jen na nahlášenou vadu, ale i na prevenci. Do ní patří jak vyčištění základní desky od prachu, tak přehrání firmwaru nejnovější verzí," uvedl.

Data zpět už nedostanete

Pan Beneš o svá data nenávratně přišel. Přitom stačilo pozorněji číst záruční podmínky. "Dnes už vím, že to mají ošetřeno v záručním listě. Měli by na to ale více upozorňovat," napsal. Svůj přístroj reklamoval přímo na prodejně svého operátora, v níž telefon zakoupil.

Operátoři mají tyto situace ošetřeny ve svých záručních listech, smlouvách či podmínkách. "Na nebezpečí ztráty dat je zákazník upozorněn jak v záručním listě, který je nedílnou součástí balení prodávaného přístroje, tak v reklamačním protokolu," říká Martina Kemrová z T-Mobile. Velmi podobně reagují i zástupci zbylých dvou operátorů.

"Každý zákazník při reklamaci vyplňuje a podepisuje formulář, kde je jasně napsáno, že na zachování uložených dat není poskytována záruka," uvedl Jakub Hrabovský z Vodafonu. Telefónica O2 na možnost ztráty dat upozorňuje ve smlouvě o provedení opravy, kde je napsáno, že "objenavatel je povinen před předáním telekomunikačního zařízení do opravy zálohovat svá data uložená v paměti telekomunikačního zařízení."