Při reklamaci telefonu můžete tvrdě narazit. Stačí chybějící paměťovka

O vyjádření a případně i radu, jak by se měl zákazník zachovat, jsme požádali i české zastoupení firmy Sony Ericsson. Očekávali jsme odpověď, která by například zahrnovala, zda je ještě možné sehnat paměťové karty s takto malou kapacitou nebo instalační CD konkrétního modelu přístroje. Vyjádření společnosti nás trochu zarazilo, Sony Ericsson podle všeho není vůbec oprávněn hodnotit postup prodejce či se k němu jakkoliv vyjadřovat. Opět si kompletní znění odpovědi na náš dotaz můžete přečíst v boční tabulce.

Jak tomu předcházet?

Nejjednodušším řešením je dávat si pozor na dodané příslušenství, a to včetně takových drobností, jakými se mohou zdát instalační CD se softwarem nebo malé paměťové karty. Nebojíme se tvrdit, že by nebylo od věci si schovávat i kožená pouzdra a výměnné kryty. Dobrou pojistkou, jak se problémům vyhnout, je nakupovat ve větších internetových či kamenných obchodech. Ty by s vrácením peněz neměly dělat zbytečné drahoty.

Příběh pana Zdeňka naštěstí skončil díky nám dobře a i přes všechnu nevoli společnosti Plus Corporation, s.r.o., (mobilni-telefony-biz.cz) se pan Zdeněk dočkal vrácených peněz za svůj mobilní telefon. Na závěr dodáváme, že účelem toho článku nebylo podat komplexní právní vysvětlení či řešení celé situace, ale varovat všechny uživatele mobilních telefonů, kteří by se do podobné situace mohli velmi snadno dostat.