Při reklamaci mobilu trvejte na svých právech

Než se vydáte do obchodu, kde jste telefon zakoupili, za účelem jeho reklamace, chce to si ujasnit si několik věcí. Nestává s příliš často, že by obchod hned přistoupil k vrácení peněz. Kdyby k němu přesto mělo dojít, budete potřebovat vše, co bylo v balení: nabíječku, datový kabel, paměťovou kartu, sluchátka a podobně.

V opačném případě byste sice nárok na vrácení peněz neztratili, ale cena nedodaného příslušenství by vám mohla být odečtena. Na pouhou opravu postačí samotný telefon. Co naopak hledat vůbec nemusíte, je krabice od telefonu nebo třeba manuál, a to jak v případě, že dáváte telefon na opravu, tak v případě, že vám obchod bude vracet peníze.

"Obal jednoznačně není součástí výrobku a nikdo nemůže spotřebitele nutit, aby ho doma uschovával po celou dobu záruční lhůty. Ani si nemůže prodávající odečítat cenu nutnou za opětovné zabalení telefonu. Je zde nutno trvat na skutečnosti, že povinnost vrátit kupní cenu je určitou sankcí za to, že prodávající prodal nekvalitní výrobek, a tuto sankci není možné neúměrně přenášet na spotřebitele. U návodu bude situace podobná," řekl nám Miroslav Huml, právník sdružení Spotřebitel.net.

Potřetí stejný problém znamená vrácení peněz

Koupi šedivky si rozmyslete Koupí "šedivky", tedy mobilu, určeného pro jiný než český trh, můžete výrazně ušetřit, ale jeden z kamenů úrazu je právě možný problém se zárukou. Velcí výrobci sice nabízí celosvětovou záruku, ale to se týká jen přístrojů koupených přes standardní distribuční kanály. Telefon určený pro zahraniční trh a český záruční list nebo dodané menu v českém jazyce může být důvod k odmítnutí záruky. Právo to učinit je na straně prodejce.

Dalším úskalím je, pokud se stejná závada stále opakuje. Pokud se stejný problém objeví již potřetí, máte na vrácení peněz právo přímo ze zákona. Přesněji jde o odstoupení od smlouvy z důvodu neodstranitelné závady.

Miroslav Huml ale varuje, že i v tomto případě je třeba být značně asertivní: "Zákazník by si toto právo měl vymínit sám, protože prodávající spotřebitele v mnoha případech neupozorní a domáhat se tohoto práva až ve chvíli, kdy je výrobek opravený, může být bezpředmětné. Požadavek na odstoupení od smlouvy doporučuji písemně zanést do reklamačního protokolu, protože pouze ústní vyjádření je neprokazatelné," doporučuje.



Strašákem mnoha nespokojených zákazníků je takzvaná oxidace, tedy znehodnocení přístroje vlhkem. Často bývá obchodníky využívána jako důvod neuznání reklamace, ale ne vždy to musí být oprávněné. Zákazníci mají v podstatě dvě možnosti. Pokud závada jednoznačně nemá s vlhkostí uvnitř přístroje nic společného (například vadné tlačítko nebo jiná mechanická závada), trvejte na uznání reklamace bez ohledu na oxidaci. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že servis si bude část opravy, která by s oxidací souviset mohla, účtovat.

"Zákon hovoří o tom, že jsme povinni na jakoukoliv opravu poskytnout záruku bez možnosti ji omezit pouze na určitou část. V případě souběhu oxidace telefonu a jiné záruční opravy neovlivněné oxidací je správný přístup takový, že zákazník zajistí úhradu nezáruční části reklamace a my zajistíme zdarma opravu zbytku, s tím, že následně neseme zodpovědnost za celý přístroj," řekl nám prodejce, který si nepřál být jmenován.

Druhá možnost může nastat, pokud jste si jisti, že váš telefon do styku s vodou nepřišel. V takovém případě radí Miroslav Huml opatřit si znalecký posudek, který tvrzení prodávajícího vyvrátí. "Doporučuji na tento krok prodávajícího předem upozornit, aby prodávající ještě mohl názor změnit. Pokud si ale necháme vyhotovit posudek, tak ho též musíme zaplatit. Cena by se měla pohybovat kolem 1 000 Kč," řekl Huml. Pokud ovšem bude pravda na vaší straně, bude vám muset prodejce tento náklad spojený s reklamací uhradit. A pokud ani znalecký posudek ve váš prospěch obchodníka nepřesvědčí? Miroslav Huml doporučuje obrátit se na soud, kde je vysoká pravděpodobnost výhry sporu, nebo tím aspoň pohrozit.

"U soudu s posudkem v jeho prospěch zákazník patrně uspěje a následně bude prodávající nucen hradit jak cenu mobilního telefonu, tak cenu posudku, cenu soudního řízení včetně odměny advokáta, tak i náhradu za ušlou mzdu spotřebitele. A právě této varianty se řada prodávajících obává a raději vyjde vstříc dříve, než k této variantě dojde," řekl.