Při platbě faktury se spletl o řád, na vrácení přeplatku čekal téměř dva měsíce

"Férová reakce od Telefóniky by byla následující - po přijetí desetinásobku fakturované částky a avízu od pana Halamky s vysvětlením omylu měla vrátit celou částku okamžitě panu Halamkovi na účet. Jí vystavený daňový doklad by zůstal v platnosti a následně by ho pan Halamka správně uhradil. Co se týče účtování té částky zaslané omylem, tak by se účtovala na obou stranách jako průběžná položka - to znamená položka, která nemá vazbu na žádné straně vůči DPH ani není výnosovou a nákladovou položkou. Jednalo by se o zaúčtování platby omylem bez jakékoli vazby na finanční úřad. Takhle to běžně funguje mezi partnery, kteří se chtějí dohodnout." "Operátor chtěl zřejmě účtovat omylem přeplacenou fakturu jako zálohu a postupně si z ní odečítat měsíční platby. Podle mého názoru jde o jednoznačné překročení rámce obchodního vztahu mezi poskytovatelem a klientem. V případě nesouhlasu klienta s tímto je operátor povinen zbývající částku vrátit. Ať přebytek vrátí nebo ne, tak by měl po každém měsíci vystavit daňový doklad, ve kterém bude vyúčtovaná DPH za provolané hovorné v daném měsíci a odúčtovaná záloha. Každopádně je operátor povinen tento doklad vystavit nejpozději do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění."