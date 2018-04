V Praze se házelo mobily. Padly i světové rekordy

Akce Zahoď mobil se letos konala jako první mistrovství České republiky a navázala na loňská kvalifikační kola netradiční soutěže, kterou pořádá společnost Asekol. Ta se věnuje zpětnému odběru použitých elektrospotřebičů k jejich následné recyklaci. Právě nutnost vracet použitá elektrozařízení k recyklaci akce Zahoď mobil propaguje.

A letos se jí to i přes chladné počasí, a tudíž i malou návštěvnost jinak velkolepě pojaté akce, podařilo více než dobře. Důvodem jsou dva světové rekordy.

Čím se hází V soutěžní disciplíně hod mobilem se hází starým vyřazeným mobilním telefonem. Většinou jde o menší přístroje z dob předotykové éry s hmotností okolo 100 gramů. Aby se telefon při hodu nerozpadl, bývá umístěn v průhledném pouzdru. Každý soutěžící si může vybrat libovolný mobilní telefon, který mu vyhovuje, hmotnost přístroje je zaznamenána do výsledkové listiny. Mobily jsou tedy nestejné podobně jako tomu je třeba u oštěpů. Otázkou je, jak se bude házet, až přijde doba recyklace dnešních dotykových placek. Možná to bude hod na způsob hodu diskem.

Ve Žlutých lázních nejprve probíhalo finále pražského kola v kategorii žen i mužů. Vítězka a vítěz doplnili už známou pětici finalistů z oblastních kol. Pražské finále přitom přineslo už první světový rekord. O ten se výkonem 60,24 metru postarala Tereza Kopicová. Její výkon i výkon vítěze mužské kategorie, Tomáše Bendy, sliboval pro finále opravdu zajímavou podívanou.

Vzhledem k chladnému počasí sledovaly finále jen menší hloučky diváků, na výkonech to ale nebylo znát. A o opravdovou sportovní atmosféru se postaralo moderátorské duo Vojtěch Bernatský a Petr Svěcený, kteří celým soutěžním odpolednem diváky provázeli. "Bylo to neuvěřitelné klání, napínavé a vyrovnané až do samého konce. Navíc padly dva světové rekordy, víc jsme si snad ani nemohli přát. Hod mobilem se může stát novým národním sportem," glosoval události po skončení Bernatský.

Ženské finále už vylepšení výkonu Terezy Kopicové nepřineslo. Ona sama se nakonec musela kvůli hodu o délce 48,29 metru spokojit s druhým místem. Výkonem 54,68 metru ji překonala Kateřina Reehová. Jak po skončení soutěže přiznala v rozhovoru, k soutěži se dostala čirou náhodou, když na jednom z krajských klání působila jako hosteska. Třetí místo ve finále obsadila Veronika Pacoňová hodem do vzdálenosti 44,74 metru.

Recyklace elektroodpadu Jitka Šimková, manažerka projektu V poslední době množství odevzdaného drobného elektroodpadu narůstá, což je skvělá zpráva. Pomohly tomu zejména červené kontejnery, kterých v současné době máme po celé ČR více než 1 500. V roce 2011 se v nich nashromáždilo téměř 530 tun drobného elektra. Svůj podíl na tom nese právě i akce Zahoď mobil, po loňských krajských kolech došlo k 37% nárůstu výtěžnosti drobných spotřebičů.

Mužské finále slibovalo velkou bitvu. Dosavadního držitele nejlepšího českého výkonu, Luciána Bergera, totiž svými výkony v pražském finále napodobil právě Tomáš Benda. V celorepublikovém finále se Benda opřel hned do prvního pokusu a rovnou stanovil nový český rekord. Lucián Berger byl ihned odsouzen do role dotahujícího závodníka a i přes zlepšení osobního maxima na hodnotu 93,95 m se musel spokojit s druhým místem. Jeho výkon by nestačil na kterýkoli výkon Bendy. Ten se totiž každým hodem zlepšoval a třetím finálovým pokusem poslal mobil do vzdálenosti 95,82 metru.

Po skončení klání jsme Tomáše Bendu vyzpovídali na kameru. Přiznal se nám, že na soutěž nijak netrénoval a že jej láká světový rekord, který měl v tu chvíli hodnotu 96,5 metru. Trénovat prý možná trochu bude, ale jen s míčem, mobilním telefonem házet nebude.

V tu chvíli ještě ani netušil, že ke světovému rekordu žádný trénink potřebovat nebude. Benda se totiž nechal chvíli po rozhovoru přemluvit k závěrečnému mistrovskému pokusu, respektive k oficiálnímu pokusu o světový rekord. Při něm Benda potvrdil sérii postupných zlepšení a hozením mobilního telefonu do vzdálenosti 97,34 metru stanovil nový světový rekord v této mladé a kuriózní disciplíně.

Výborné výkony amatérských sportovců ve Žlutých lázních tak jistě pomohou k tomuto sportu, jehož úkolem je i nadále především propagovat recyklaci elektroodpadu, přilákat větší pozornost. O tu se zřejmě zaslouží i přítomnost známých tváří na takových kláních. Na tom pražském si například hod mobilem vyzkoušel i zpěvák David Koller.