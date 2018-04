Při aktivaci O2 TV v Praze do konce dubna ušetříte

Slevu operátor nabídne všem zákazníkům, kteří si nově O2 TV v Praze do konce dubna aktivují. Zákazníci, kteří zvolí službu v kombinaci s Internetem ADSL, za O2 TV zaplatí 300 korun měsíčně místo původních 449, samotná O2 TV vyjde na 400 korun měsíčně místo 547.

Zvýhodněná cena bude platit po dobu jednoho roku a platí pro některou ze základních nabídek služby.

Za 1 korunu navíc si pak zákazníci do konce dubna mohou přiobjednat i některý ze čtyř rozšířených balíčků. Na výběr jsou Dokumenty plus, Filmy plus, Děti plus a Sport plus. Při uzavření smlouvy na 19 měsíců vám navíc operátor pronajme set top box za korunu měsíčně.

Operátor zároveň nedávno vydal aktualizovanou verzi programu O2 TV Guide pro Apple iPhone. Uživatelé tohoto telefonu tak mají televizní program vždy po ruce.