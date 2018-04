Přežijí přecpané peněženky mobilní platby?

"Už před dvěma až třemi lety, jsme přemýšleli, jak uložit informace z magnetického pásku na kartě do mobilního telefonu", řekla Sue Gordon-Lantrop z Visa International. Pilotní programy byly spuštěny v Jižní Koreji a v Japonsku.

V Koreji nainstalovali do třech milionů telefonů operátora SK Telecom čipy, které umožňovaly bezkontaktní platby. Do pilotního provozu se zapojilo přes 470 tisíc zařízení v restauracích, kavárnách a podobných podnicích. Výsledkem pokusu bylo, že devadesát procent účastníků by chtělo platit mobilem znovu.

Visa Contactless se ještě vyvíjí, ale PayPass od Mastercard již je na stole. PayPass nabízí víceúčelové karty vybavené čipem a anténou. Může tak platit u obchodníků vybaveným zařízením pro PayPass i u ostatních obchodníků se staršími systémy. Podle NTT DoCoMo, už sklízí úspěchy. Zatím ale především v Asii. Operátor nedávno oznámil, že jeho Mobilní peněženku používá 3 milióny zákazníků a podporuje 20 tisíc prodejců.

Evropský pokus, jako byl univerzální operátorský platební systém Simpay zkrachoval na konci letošního června. Za jeho krachem údajně stál rozdílný pohled regulátorů trhů. I tak ovšem panovaly o využití mobilních mikroplateb částečné pochybnosti – zejména, jestli je jejich nasazení větším přínosem pro nás uživatele nebo operátory.

Agentura Forrster Research například uvádí, že krach Simpay nebyl velkým překvapením, protože mobilní telefon je coby kanál pro rozsáhlé platební systémy příliš drahý a nespolehlivý. Pro placení malých částek mobilem tak zatím zůstanou jen PR SMS.

Co stojí v cestě mobilní peněžence?

Uvažuje se o dvou možnostech zprovoznění mobilní peněženky. Dilema je tradiční. Buď ji integrovat do softwaru telefonu nebo do telefonu zabudovat čip, který bude všechny operace obstarávat sám.

V prvním případě by byly platební informace uloženy v paměti telefonu. Zákazník by při placení musel prohledat menu a povolit platbu. Výhodou by bylo, že by v telefonu mohlo být víc karet.

Další problém je ten, jak dostat bankovní aplikaci do telefonů. A hlavně která je ta pravá. Na trhu je šedesát modelů a skoro každý model má vlastní operační systém. Pak by se banka musela domluvit s výrobci a nebo vyvinout šedesát různých aplikací.

Druhá možnost je prostě jednoduše umístit bezdrátový čip do telefonu samotného a prostě jen přiblížit telefon k čidlu stejně jako kartu vybavenou stejným čipem. To by vyřešilo problém jak dostat kartu do telefonu, ale zase bychom se museli vzdát možnosti mít několik karet v telefonu.

Řešení vývojáři vidí ve speciálním slotu pro bankovní čipy. Ale nosit s sebou několik malých čipů velikosti třeba miniSD karty by nemuselo být pohodlné a celkem rychle by se asi ztrácely.

Obvyklá obava: bezpečnost

Bezpečnostní rizika tu samozřejmě jsou. Platební informace budou putovat vzduchem, i když jen na patnáct centimetrů. A pak, lidé ztrácejí mobilní telefon „raději“ než peněženku.

Mastercard požaduje, aby telefony vyhověly všem jejich požadavkům na zabezpečení. To by ale neměl být problém, už jen proto, že dnešní telefony již disponují rychlými procesory a dostatečnou pamětí.



Operátoři situaci sledují, protože bezkontaktní placení je na vzestupu a je to pro ně příležitost jak bankám ukousnout trochu z jejich příjmů. Výhodnější pro ně ale je, aby banky udělaly tu "špinavou práci".

Není mobilní platba jako mobilní platba

Zákon si s mobilními platbami ještě úplně netyká. Naopak mu tento nový způsob směny peněz přináší další výzvy. Objevuje se problém dvojího zdanění, zatím není jasně určeno, jak by se měl trh s elektronickými penězi chránit a podobně. Úplně v pořádku není ani to, že pro elektronické peníze je používána jiná terminologie než pro peníze klasické.

Podle odborníků spočívá problém m-payments spočívá v nejasné definici institucí elektronických peněz v příslušné evropské směrnici. „Přesněji řečeno, jestli mobilní operátoři, kteří poskytují svým zákazníkům možnost platby třetím osobám za zboží či služby přes mobilní telefony z předplacených karet, jsou podle pět let staré směrnice považováni za regulované osoby“, řekl nám analytik Jan Paseka.

Podle Paseky se názory na výklad různí a to vede k právní nejistotě. Právní úprava, jak to obvykle bývá, tehdy nedokázala předpovědět budoucí vývoj v oblasti mobilních telekomunikačních služeb. Evropská komise už proto spustila konzultační proceduru, v rámci níž by se měl tento problém řešit. První výsledky však můžeme čekat už na začátku příštího roku.

