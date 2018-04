Přežijí 68K palmy rok 2003? Zřejmě ne!

PalmOS5 neznamenal v loňském roce pouze jeden z evolučních kroků ve vývoji nejrozšířenějšího operačního systému ve světě kapesních počítačů. Byl to převratný krok, který měl PalmOS provést od dosavadního, již pokulhávajícího světa 68K dragonballových procesorů do éry hires displejů, komunikace, grafiky, hudby, multimédií.

Přestože byl operační systém PalmOS5 uvolněn v červnu 2002, na PDA s tímto systémem si ještě uživatelé museli pár měsíců počkat. Prvními modely s PalmOS5 na trhu se staly v říjnu 2002 Clié řady NX (NX60 a NX70V). Po necelém měsíci je následoval Palm s modelem Tungsten T. V počátcích byly tyto modely ojedinělými typy, později výrobci přidávali další a další. Přesto se po celou dobu vedle modelů s OS5 drží i modely starší "dragonballové" generace, někteří výrobci v období od října dokonce dali na trh novinky (například Sony s SJ22 a SJ33). Dnes, kdy brzy oslavíme roční výročí oficiálního představení Clié NX70V, je zřejmé, že čas starých strojů se definitivně nachyluje.

Ještě dnes sice nabízejí hlavní výrobci PDA s PalmOS některé typy s PalmOS 4.1, informace z posledních dnů ale hovoří o tom, že budou už velmi brzy nahrazeny výkonnějšími handheldy s PalmOS 5.2.

Takže kdo jsou oni čekatelé na zasloužený důchod?

Palm: Zire, Palm m130, m515, i705

Firma Palm má ve svém výrobkovém portfoliu ještě relativně dost handheldů s 68K Dragonbally, nenechme se však zmýlit:

Palm i705 je starší černobílý bezdrát dnes vyprodávaný za 159 USD s rabatem 59 USD. Bezesporu bude po vyprodání zásob stažen z trhu. U nás s ním přenos dat snefunguje a neprodává se tu.

Zire - 99 USD model se stal hitem loňského zimního trhu a prodalo se ho nejvíc ze všech handheldů. Palm jej má prý ale ještě letos nahradit výkonnějším typem s PalmOS 5.2 se stejnou cenou, takže Zire se bude ještě zřejmě nějakou dobu prodávat s nižší cenou. Zda se jej vyplatí nadále vyrábět a prodávat, dejme tomu v relaci 60-70 USD, ještě není jasné.

Palm m515 a m130 - modely starších "emkových" řad palmů z jara 2002, které byly postupně stahovány z trhu (m100, 105, 125, 500, 505). S m130 měl Palm potíže kvůli inzerovanému rozlišení 65 tisíc barev, kterých nedosahuje. Palm dá již brzy na trh Tungsten E, který oba typy nahradí - bude mít PalmOS 5 a cenu kolem 200 USD.

Palm m515 koupíte nyní za 249 USD, za m130 zaplatíte 179 USD.

Sony: Clié SJ20, SJ22, SJ33

Sony má na trhu ještě poměrně čerstvé novinky ze začátku roku Clie SJ22/SJ33, které ale od dubna zažívají těžký debakl od modelu Zire71. Ten přinesl MP3, HiRes, rychlý procesor, fotoaparát a Sony neměla u své low-endové řady najednou celkem co nabídnout (kromě snižování cen). Černobílý SJ20 nyní koupíte na SonyStyle za , barevný SJ22 za 179,99 USD a SJ33 s MP3 za 219,99 USD.

V minulých dnech se ukázalo, že Sony chystá ještě na předvánoční trh náhradu pro modely SJ22 i SJ33 - T25 a TJ35 budou mít PalmOS5.2 s 200MHz procesory a nový typ kurzorů.

Ostatní výrobci

Firma HandEra ukončila prodej svých handheldů s PalmOS HandEra330 a TRGPro letos v létě. Na trhu je ještě laptop s PalmOS 4 s názvem Dana od firmy AlphaSmart, Handspring doprodává svůj mobil s PalmOS 4 Treo270/300, ten ale bude brzy nahrazen novým Treo600 s PalmOS 5.2. Na trhu jsou ještě některé klony počítačů PalmOS od asijských výrobců, ty ale nemají významnější podíl.

Co bude dál?

PalmOS 5 znamenal do určité míry kompromis ve své architektuře, neboť jeho tvůrci prožívali určitou schizofrenii - vytvářeli nový systém s novou generací procesorů se souběžným požadavkem na zpětnou kompatibilitu na starší aplikace. Nový připravovaný PalmOS 6 by měl být v tomto ohledu zase o kus dál a teprve on by měl možností nového "železa" beze zbytku využít.

Dodejme, že už by bylo načase. Palm sice s OS5 výrazně neztratil a podařilo se mu složité období ustát, s PalmOS6 by ale neměl výrazněji otálet, neboť stále zhýčkanější uživatelé volají po definitivním odbourání omezení PalmOS (velikosti, formáty apod.), po multimédiích bez kompromisů a dokonalé komunikaci. Své by si k PalmOS 5 jistě řekli i trošku rozpačití vývojáři.

Na druhou stranu ale éru PalmOS5 lze považovat jednoznačně za přínos k rozvoji platformy PalmOS, operační systém dal nové podněty tvůrcům software i výrobcům modelů a periferií. Snad nikdy v minulosti nezaznamenaly modely s PalmOS takový skok ve výkonu a schopnostech, jako za toto poslední období.

Do starého železa ostatně stále nepatří ani modely s Dragonbally. Většina aplikací na nich stále uspokojivě funguje a paradoxně i jim nové typy handheldů přinesly lepší aplikace i hry (třeba námi nedávno recenzovaný Warfare Insorporated, který s neskutečnou grafikou a zvuky můžete v poklidu hrát i na starších palmech).