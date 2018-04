Prezidenti Spojených států natočili klip mobilem

Punkrocková kapela The Presidents of the USA natočila svůj nový klip mobilním telefonem. Video k písničce Some Postman bylo natočeno během jednoho dne telefony Sony Ericsson. Režisér Grant Marshall k tomuto kroku přistoupil hned poté, co se dozvěděl, kolik peněz na natočení klipu dostal.

“Výsledek je skvělý. Klip připomíná první počítačová videa z devadesátých let," říká režisér Marshall. Kvalita videokamer v mobilních telefonech se zvyšuje každým rokem, ale i tak současné fotoaparáty a kamery v mobilech nemohou konkurovat profesionálním zařízením. "Možná ale za pár let se u tohoto klipu zasmějeme a řekneme si, tak takhle to bylo v tom roce 2005," dodává Marshall. Kapela s klipem zatím útočí na australské hitparády a chystá se na koncertní turné.

Hudebníci se s mobilními telefony tykají čím dál tím častěji. Mezi průkopníky patří především Coldplay, kteří jako vypustili první singl z posledního alba dříve do mobilů než do rádií. - více zde...

Klip Some Postman od kapely The Presidents of the USA si můžete prohlédnout na této adrese.