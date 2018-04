Sňatek Microsoftu a Nokie má zelenou, schválily ho úřady

V pondělí nejprve povolily převzetí divize Devices and Services americké úřady – konkrétně tamní ministerstvo spravedlnosti a federální komise pro obchod. Ve středu pak přišlo i schválení z evropské strany, v tomto případě přímo od Evropské komise. Vzhledem k tomu, že již dříve schválili transakci téměř jednomyslně i akcionáři Nokie, převzetí nic nebrání.

Žádný z úřadů si navíc neklade žádné podmínky pro dokončení transakce. To značí, že se logicky úřady neobávají, že by měla vzniknout firma s dominantním postavením na trhu. Evropská komise například v dokumentu schvalujícím transakci píše, že "přesah aktivit obou společností je minimální a silní konkurenti jako Samsung nebo Apple budou nadále soupeřit s nově spojeným celkem."

Díky tomu, že celá záležitost probíhá bez komplikací, bychom se brzy mohli dozvědět více o konkrétních plánech Microsoftu s mobilní divizí Nokie. O těch je totiž známo zatím velmi málo. Jen je jisté, že koupená část Nokie se stane součástí divize Devices, do které momentálně v Microsoftu spadají Surface a Xbox. Divizi bude řídit Stephen Elop, který kvůli transakci odstoupil z čela celé finské Nokie.

Téměř nic nevíme o plánech Microsoftu se samotnou značkou. Pojmenování Asha nebo Lumia mu budou patřit, nicméně značku Nokia má propůjčenu jen maximálně na 10 let. Jenže podle prvních informací o dohodě se zdá, že Microsoft má právo značku Nokia používat jen u "hloupých" telefonů (Asha, Series 30) a na smartphony by se nemusela dohoda vztahovat. Na přímý dotaz, jak to se značkou bude, Microsoft prozatím odmítal jasně odpovědět a citoval pouze zveřejněné pasáže dohody a tiskových zpráv.

Microsoft oznámil koupi Nokie poměrně nečekaně 3. září. Za divizi Devices and services, tedy výrobu telefonů a některé související služby, zaplatí celkem v přepočtu asi 140 miliard korun. Něco kolem 42 miliard jsou ovšem licence patentů, značky a některých služeb Nokie, například map Here.