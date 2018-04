Převlékáme své PDA, aneb týden s emulátory (1) - kalkulátory

Vzhledem k tomu, že výkon handheldů stále roste a zvyšuje se i rozlišovací schopnost jeho displejů, není divu, že se objevují stále dokonalejší a dokonalejší emulátory. Na místě je otázka - proč na PDA emulovat třeba dvacet let starý stroj? Odpověď je jednoduchá - ty staré počítače se proslavily díky obrovským zásobám vynikajících her (jejichž hratelnost jim mohou závidět i některé novější multimediální produkty). Emulátor vám takovouto hru zprovozní na vašem handheldu.

Zvláštní kouzlo mají takovéto aplikace pro "pamětníky" osmdesátých a devadesátých let, kteří se díky nim vrátí o pár let zpátky, zavzpomínají (a většinou si ale řeknou, že platí to pověstné "nevstoupíš dvakrát do téže řeky"). Ti mladší si zase mohou zakroutit hlavou, čím že se to bavili jejich tatínkové v té neuvěřitelné době kamenné, kdy ještě Pentium nebylo běžnou součástí našich jeskyní obydlí.

Vzhledem k tomu, že jsme se na Palmare emulátorům pravidelně věnovali, bude naše téma obsahovat i odkazy na články u nás již publikované, přesto je záměrem autorovým přinést shrnutí současného stavu a možností zejména s ohledem na hlavní PDA platformy PalmOS a PocketPC.

Kalkulátory

Naši procházku PDA emulátory nezačneme lákadly v podobě osmibitových archivů desítek tisíc her. Již v době před nástupem prvního ZX-81 se totiž mobilníhoprogramováníchtiví mezi námi bavili nad programovatelnými kalkulačkami firem Texas Instruments a Hewlett-Packard. Emulátory slavných kalkulaček pro PDA vznikají poměrně často - přinášejí svoji osvědčenou výpočtovou sílu a můžete využít i bohaté knihovny alikací.

Texas Instruments

Kalkulačky populárních řad SR (52, 56) a TI (57-59) byly u nás populárnější a rozšířenější, a to zejména proto, že používaly normální logiku operandů (kalkulačky Hewlett-Packard měly obrácenou polskou RPN logiku). Emulátorů kalkulátorů TI jsme si ale na PDA paradoxně příliš neužili, vznikl jediný produkt - TI59CE, který funguje na PocketPC a emuluje nejlepší z těchto kalkulaček - populární (ale ve své době cenově takřka nedostižnou) TI-59.

Hewlett-Packard

Tvůrce emulátorů daleko víc lákají kalkulačky firmy Hewlett-Packard.

Nejvíc emulátorů je asi na PocketPC platformě. Jsou zde emulovány (ale taky leckdy pouze napodobovány, kdy se nejedná o klasikou emulaci ROMky kalkulačky) kalkulátory všech řad a typů - od finančních (HP 12C apod.) až po grafické (řada 48 a další) a programovatelné (HP41).

Populární "Packardy" ale najdeme i na PalmOS. Zde se zpravidla jedná o napodobeniny s interface přizpůsobeným menšímu rozlišení, vnikají ale i pokročilé produkty využívající HiRes a možností nových strojů - důkazem je kalkulátor Power48.

Zítra se podíváme na další kategorii PDA emulátorů - v našem drobnohledu se ocitnou emulátory populárních osmibitových počítačů z osmdesátých let.