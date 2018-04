Preview exkluzivní Nubia Z5 mini. Čínský luxus uchvátí displejem

Jak název napovídá, Nubia Z5 mini je zmenšeninou modelu Z5. Právě mini verze by přitom měla nejspíš zahájit tak trochu odkládaný vstup nové značky na evropský trh. ZTE totiž proti původnímu očekávání začalo první telefony Nubia nejprve prodávat na domácím čínském trhu a zřejmě kvůli úspěchu jejich rozšíření trochu trvá.

Přitom značku Nubia firma vytvořila právě proto, aby s novým jménem a prémiovějším designem i provedením mohla definitivně prorazit na evropském trhu. Čekání na první telefon značky Nubia na našem trhu se teď chýlí ke konci. Konečně, chce se říci.

Není to drobeček

Nubia Z5 mini není takový drobeček, jak může název napovídat. Oproti pětipalcovému Full HD modelu Nubia je zmenšený podstatně méně než například Samsung Galaxy S4 mini oproti velkému S4. O to zajímavější je ovšem výbava. Z5 mini má 4,7palcový displej s HD rozlišením (1 280 × 720 pixelů), čtyřjádrový procesor a třináctimegapixelový fotoaparát. Spíše než s "mini" konkurencí se tak chce měřit s loňskými topmodely prodávanými ve výprodejích, novým atraktivním Huawei Ascend P6 a dalšími podobně zaměřenými telefony. A rozhodně na to má.

Design Z5 mini je jen zmenšenou interpretací většího modelu. Pro nás je to ovšem v podstatě úplná novinka, protože velká Nubia se k nám vůbec nedostala. Telefon sází na elegantní linky a čistý design s povedenými detaily.

Čelní plocha je při zhasnutém displeji zcela černá, displej a jeho okraje nejsou téměř poznat. Jen pod displejem najdeme jednoduchou červenou kružnici, která značí pozici tlačítka home. Senzorová tlačítka vedle něj naznačena nejsou, v červené barvě se tu rozsvítí jen minimalistické tečky po jeho stranách.

Provedení ladí s logem nové značky. To může být pro někoho hůře čitelné, ale podle nás je velmi zdařilé. Kompletně oblý font působí originálním dojmem. I v logu se setkáváme s červenou barvou, kterou je vyvedeno poslední písmeno. Logo je vlastně jedou ze dvou dominant zadního krytu telefonu.Tou druhou je fotoaparát, opět zasazený v kruhovém poli lemovaném červenou linkou.

Povedená jsou i tlačítka. Výrobce se je nesnažil skrýt, ale naopak mají výrazný chromovaný design, jsou perfektně nahmatatelná a mají precizní stisk.

Se zcela černou čelní plochou kontrastuje zadní kryt, který byl v případě našeho testovaného kusu bílý. ZTE má v zásobě ještě žluté, modré a růžové provedení. Kryt je snímatelný, ale odhalí pouze ukryté sloty na SIM a microSD kartu, baterie je vestavěna napevno. Tato konstrukce znamená, že telefon je velmi bytelný. Kryt velmi těsně přiléhá ke kovovém rámu, který obepíná displej, a zpracování je perfektní.

Nijak nám nevadí, že je kryt plastový. Materiál má lehce metalický odlesk a v ruce působí příjemným dojmem. Díky oblým přechodům ze zad do boků telefon dobře padne do dlaně. Ovšem v ní poznáme poměrně velkou hmotnost. Ta činí 160 gramů a je v ruce dost znát. Ze srovnání s Huawei Ascend P6 vychází Nubia Z5 mini s tloušťkou 10,3 mm jako Otesánek. Ale vůbec to nevadí, telefon se nám líbí.

Displej stojí za to

Velkým trumfem Nubie Z5 mini je displej. Úhlopříčka 4,7 palce a HD rozlišení zní jako standard ve vyšší střední třídě. Displej, jehož výrobcem je japonský Sharp, ovšem používá technologii CGS. Ta umožňuje velmi rychlé překreslování obrazu, vyznačuje se tenkou konstrukcí a má téměř neomezené pozorovací úhly. Displej je opravdu perfektní a v dané kategorii možná vůbec úplně nejlepší, jaký jsme dosud viděli.

Barevné podání je výborné, barvy nejsou přehnané, jsou věrné a přitom zářivé. Ostatně, displej umí být hodně světlý, aniž by to mělo vliv na kvalitu reprodukce barev. Z toho také těží čitelnost na slunci, které prospívá i vysoký kontrast.

Trochu horší to je s uživatelským prostředím. Nevadí nám ani tak poslední čínská móda, která velí zahodit u androidích telefonů menu s aplikacemi a vše dávat na úvodní plochu, maximálně do složek. Na to jsme si zvykli a funguje to dobře. Horší je to ovšem opět s grafikou. Byť je povedenější než u konkurenčního Huawei, stále se tu snaha o minimalismus překotně střetává s čínskou načančaností. Zajímavé je, že zatímco Huawei nezvládá především design různých podmenu, ZTE úplně nevyšel design ikonek prostředí a některých dodávaných aplikací.

Líbí se nám odemykací obrazovka, kde stačí při odemykání podržet prst na jednom místě, dokud se okolo něj nenakreslí ohnivý kruh.

Telefon pohání čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro s taktem 1,5 GHz, tedy vlastně loňská špička. Výkonově to tedy vůbec nevadí, obzvlášť když je procesor zkombinován se 2 GB paměti RAM. Nubia Z5 mini je tak velmi rychlý telefon, který funguje skvěle a bez zadrhávání. A to musíme zdůraznit, že jsme používali předprodukční vzorek, který neměl nejspíš zcela finální verzi firmwaru.

Chytré funkce a nadějný fotoaparát

Úplné podrobnosti výbavy Nubie Z5 mini teď zkoumat nebudeme, to si necháme až na recenzi. Jen zmíníme, že ve výbavě najdeme třeba i NFC, podporu duální wi-fi nebo některé chytré funkce, které lze aktivovat pohybem telefonu. ZTE se tak nesnaží jít tak daleko jako Samsung, což má ovšem pozitivní vliv na fungování telefonu a méně to mate uživatele. Je tu i funkce bezdrátového displeje a další záležitosti.

Velmi nadějně působí fotoaparát. Má rozlišení 13 megapixelů, světelnost optiky f/2,2 a nechybí pochopitelně ani automatické ostření a přisvětlovací dioda. Uživatelské prostředí je velmi jednoduché a umožňuje přepínat mezi trojicí režimů – Auto, Pro a Fun. Ani v jednom ovšem nemá uživatel téměř žádnou kontrolu nad nastavením parametrů. Režim Pro jen ukáže řadu pomocných nástrojů, které mají vylepšit kompozici a technickou úroveň výsledného snímku. Fun pak slouží pro fotografování s různými filtry, umí panorama nebo skládání snímků do sebe.

Režim Auto zase umí HDR nebo rozpoznávání obličejů, vše se zapíná velmi snadno. Je tu zvlášť tlačítko pro fotografování a zvlášť pro nahrávání videa, během natáčení lze fotografovat. Možnosti nastavení se nejspíš ve finále ještě změní. Připadá nám totiž trochu zvláštní, že uživatel nemá k dispozici ani volbu velikosti a kvality snímku nebo rozlišení

Stejně tak si až do recenze necháme hodnocení kvality výsledných snímků. Zatím jen přikládáme několik ukázkových s konstatováním, že předsériový vzorek zatím očekáváním nedostál, byť jsme snímky pořizovali za poměrně špatných podmínek v nepříznivém počasí.

Může zaujmout i cenou

Nubia Z5 mini je velmi ambiciózní smartphone s Androidem 4.2.2 Jelly Bean. Láká především dobrou výbavou a vynikajícím displejem, který patří na absolutní špičku. Design je velmi elegantní a jednoduše minimalistický, někomu ovšem může vadit vyšší hmotnost a na dnešní poměry i relativně výrazná tloušťka. Každopádně je to další pozoruhodný příspěvek do vyšší střední třídy.

Oproti konkurenci by nová prémiová značka měla zaujmout i cenou. Tu českou sice zatím neznáme, ale jistě bude atraktivní. V Číně se Nubia Z5 mini prodává za v přepočtu těžko uvěřitelných 6 tisíc korun, což by z ní u nás udělalo neskutečný trhák. Česká cena bude podstatně vyšší, avšak stále zajímavá. Tipujeme, že by se mohla pohybovat okolo hranice 9 tisíckorun, aby Nubia Z5 mini mohla konkurovat výprodejovým loňským topmodelům.