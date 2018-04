Preview: Xperia X10 Mini pro je nejlepší Sony Ericsson posledních pěti let

Již při prvním osahání na veletrhu v Barceloně na nás udělala dvojice Sony Ericssonů Xperia X10 Mini a Mini pro velmi dobrý dojem. Nyní jsme si mohli krátce vyzkoušet předsériový prototyp modelu Mini pro v reálném provozu. A naše dobré dojmy tím jen zesílily. Tohle je jeden z nejlepších Sony Ericssonů všech dob a jeden z nejpozoruhodnějších telefonů současnosti.

Ericsson a následně i joint-venture s japonským Sony vždy platily za technologické lídry v mobilních komunikacích. Jenže tento statut značka v posledních letech ztratila. Ericsson a Sony Ericsson přinášeli neobvyklé a unikátní mobilní telefony, jenže poslední opravdu inovativní přístroj ze švédsko-japonské stáje byl snad již pět let starý model K750i, který nastartoval éru fotomobilního šílenství.

Umění zaujmout

V dnešní době je recept na to, jak zaujmout uživatele podstatně komplikovanější. Výbavu telefonů už není téměř kam vylepšovat a rozdíly jsou minimální. Smartphony navíc umožňují široké přizpůsobení potřebám uživatele. Rozhoduje tedy především design a drobné detaily, příliš originality jsme ale v posledních letech neviděli.

Dvojice X10 Mini a X10 Mini pro jsou v současném mobilním světě opravdu originální kousky. Na smartphony (a ještě tak dobře vybavené) jsou neobvykle malé, ve světě dotykových mobilů si ani narychlo nevybavíme menší přístroj. Napadá nás jen neobvyklý telefon Neonode N2, který ale zdaleka neměl takové možnosti jako malé Xperie.

Model Mini je menší z dvojice, Mini pro má ale trumf, který z něj dělá v naších očích favorita: vysouvací qwerty klávesnici. V modelu X10 se tak setkávají malé rozměry, výborná výbava a funkčnost, elegantní design a příznivá cena.

Když už jsme u těch rozměrů a designu, X10 Mini pro měří 90 × 52 × 17 mm a váží 120 gramů. Design vychází z velké Xperie X10. Rovná čelní plocha přechází do boků přes ostré hrany, záda jsou hezky zaoblená. X10 mini pro padne dobře do ruky. Matný kryt je z materiálu s měkčenou povrchovou úpravou a neulpívají na něm otisky prstů.

Stříbrná část s do boku vysouvací klávesnicí rozděluje telefon téměř přesně na dvě poloviny. Ta vrchní s displejem je potom z lesklého plastu, otisky prstů tentokrát nejsou takový problém jako u velké X10. Do redakce telefon dorazil se třemi kryty baterie. Černý dává telefonu klasický vzhled, červený X10 Mini pro opravdu sluší a dodává jí dávku extravagance, bledě modrá varianta je dle našeho názoru taková nijaká. Mimochodem, sundat kryt baterie chce trochu cviku a ani potom to není zrovna příjemná činnost.

Velký Android na malém displeji

Ačkoli na to rozměry telefon nevypadá, je Xperia X10 relativně výkonný smartphone. Pohání ho procesor Qualcomm MSM7227 s taktem 600 MHz a má operační systém Android 1.6. Je téměř jisté, že se tento přístroj nedočká updatu na jakoukoli novější verzi systému. Xperia X10 jednoduše není nejnadupanější smartphone, je to přístroj střední třídy. Nové funkce, které přináší Android 2.1 nebo 2.2 by stejně telefon na malém displeji často ani nevyužil. Důležité je, že Android 1.6 je momentálně jakýmsi etalonem pro kompatibilitu aplikací, jen minimum programů striktně vyžaduje novější verzi, pro řadu aplikací je ale 1.6 opravdu nutností.

Drobnou potíž s kompatibilitou může způsobovat rozlišení displeje. Na úhlopříčce 2,55 palce, což je u dotykového smartphonu asi nejmenší hodnota, jakou jsme viděli, má rozlišení 240 × 320 obrazových bodů, tedy stejné, jako třeba HTC Tattoo.

Při testování jsme zjistili, že od našeho testu Tattoo přeci jenom programátoři zapracovali a drtivá většina aplikací je pro toto rozlišení k dispozici a bez problémů si s ním poradí. Nechyběl nám žádný důležitý program a že jich nepoužíváme zrovna málo. Zobrazení na displeji je stále relativně jemné, byť při této úhlopříčce již narážíme na limity daného rozlišení. Čitelnost displeje na slunci je opět velmi dobrá, ale velká X10 je na tom přeci jen lépe.

Ačkoli X10 Mini pro pohání operační systém Android, na jeho čistou formu můžete rovnou zapomenout. Sony Ericsson se rozhodl upravit své uživatelské prostředí Timescape tak, aby bylo zacházení s telefonem s tak malým displejem co nejjednodušší. A ačkoli jsme měli v ruce prototyp, musíme konstatovat, že se to tentokrát inženýrům povedlo téměř na jedničku. Dokonce i optimalizace prostředí z hlediska rychlosti běhu byla u prototypu na velmi dobré úrovni, telefonu jen chvíli trvalo, než rozsvítil displej po vysunutí klávesnice.

Po odemknutí telefonu, které se provede stiskem jakékoli klávesy a následně levé klávesy menu, se objeví úvodní obrazovka se čtyřmi ikonami v rozích a widgetem uprostřed. Jako obvykle se zde dá listovat do stran. Tady narážíme na první drobný nedostatek. Úvodní obrazovka je totiž ta zcela vlevo, takže někdy můžete listovat docela dlouho. Na každý list úvodní obrazovky se totiž z důvodů malého rozlišení displeje vejde vždy jen jeden widget, listů ale můžete přidávat prakticky neomezené množství. Když jsme došli k číslu patnáct, přestalo nás to bavit.

V rozích přitom vždy zůstávají čtyři ikony pro nejčastěji používané funkce. Standardně tu jsou SMS, hudební přehrávač, vytáčení a telefonní seznam, nic ale uživateli nebrání v tom, aby si sem umístil zcela libovolné ikonky. Stačí po stisku klávesy menu vybrat položku upravit nabídku a z menu sem přetáhnout jakoukoli ikonu.

Mimochodem, i samotné ikonové menu je trochu jiné, opět se "vytahuje" ze spodního okraje obrazovky nebo se objeví po stisku středové klávesy, ale neroluje nahoru a dolu. Opět se listuje do stran, na každé straně je maximálně devět ikon a stran opět může být nepočítaně. Zase to může někdy trochu zdržovat při procházení, na druhou stranu je to ale daleko spolehlivější a pohodlnější způsob, jak v záplavě programů najít tu správnou ikonu. Obzvlášť, když si ikony v menu lze opět uspořádat zcela podle libosti.

Na malém displeji by totiž při skrolování často hrozilo, že hledanou položku i několikrát přejedete, takhle uživateli poměrně rychle do krve přejde, že si třeba veškeré multimediální funkce dal na třetí list menu. Uživatelské prostředí X10 Mini pro je tedy vzhledem k rozměrům displeje opravdu povedené a telefon paradoxně patří mezi jedny z nejsnáze ovladatelných dotykových mobilů. Možná i proto, že si při potřebě stisknout ikonu v horním rohu displeje nevykloubíte palec.

Téměř dokonalé klávesnice

Přítomnost plnohodnotné vysouvací qwerty klávesnice v tak malém těle opravdu překvapí. Opět si nevzpomínáme, zda jsme vůbec takhle malý telefon s qwerty klávesnicí někdy viděli. I při miniaturních rozměrech je klávesnice velmi pohodlná a skvěle se na ní píše. Platit to ovšem bude pouze pro uživatele s prsty běžných rozměrů, hromotluci s rukama jako lopata by asi při psaní opravdu tiskli několik tlačítek najednou. Pro takové rozhodně X10 Mini pro není.

Klávesnice má tlačítka dostatečně odlišena od sebe. Při psaní se můžeme spolehnout na jistý stisk, nízký zdvih a přiměřenou tuhost klávesnice. Připomeneme, že již v Barceloně se nám na klávesnici X10 Mini pro psalo lépe, než na podstatně rozměrnější klávesnici modelu Vivaz pro. Psaní e-mailů je na klávesnici hračka. Oceňujeme tlačítka pro pohyb v textu umístěná po stranách mezerníku. Snadno se tak lze vrátit k místu překlepu, aniž by se jej musel uživatel snažit zběsile strefit prstem.

Kvalitně provedena je i virtuální klávesnice telefonního uspořádání. Na ní lze psát ve chvílích, kdy by bylo vysouvání qwerty klávesnice zbytečnou ztrátou času. Klávesnice nabídne devět relativně rozměrných tlačítek a po boku dvě lišty. Pod jednou se skrývají čísla pod druhou speciální znaky. K zadávání těchto znaků se lze dostat jednoduše. Prstem stačí uchopit lištu a přetáhnout ji přes současnou klávesnici. Její lišta pak nahradí tu původní.

Takhle se lze velmi snadno a rychle přepínat mezi zadáváním znaků všech druhů. Lišta se speciálními znaky pak ještě umožňuje listovat mezi nimi směrem nahoru a dolu. I tohle je velmi jednoduché a chytré řešení, které funguje daleko lépe než všechny ty přepínače, které často uživatel stiskne omylem nebo je musí na klávesnici hledat. Za možnosti zadávání textu si tak X10 Mini pro zaslouží jedničku s hvězdičkou.

Ve výbavě nic nechybí

Ačkoli je X10 Mini pro opravdu malý telefon, prakticky nic důležitého v jeho výbavě nechybí. Je tu podpora 3G sítí včetně HSDPA, samozřejmostí je wi-fi a Bluetooth. Telefon se k počítači připojuje microUSB kabelem a podporuje technologii Mass Storage. Nechybí tradiční 3,5 mm jack, jehož konektor je tentokrát rozšířen tak, že přes něj půjde připojit i nějaké speciální příslušenství. X10 Mini pro pochopitelně podporuje paměťové karty MicroSD, testovaný kousek měl 2GB kartu v balení a tak tomu bude pravděpodobně i u finálních prodejních kusů.

Pětimegapixelový fotoaparát má automatické ostření a přisvětlovací diodu. Jím pořízené snímky jsou na velmi dobré kvalitativní úrovni. Subjektivně nám připadají lepší než ty z osmimegapixelové X10. Fotoaparát ale postrádá širší možnosti nastavení, byť je pravda, že to se může u finálního vzorku změnit.

Několik mezer v softwarové výbavě by X10 Mini pro přeci jen měla, ale opět by mělo dojít k nápravě ve finální verzi. Chybět by neměla třeba aplikace pro prohlížení dokumentů, která v testovaném prototypu nebyla. X10 Mini pro také postrádá aplikaci mediascape známou z velké X10 a je otázkou, zda se jí dočkáme. Pro práci s médii tu slouží jednotlivé programy: hudební přehrávač, video přehrávač, FM rádio nebo album pro fotografie. Na skutečné multimediální schopnosti si musíme počkat až na finální kousek. Stejně tak je otázkou, zda v telefonu zůstane řada her, náš prototyp jich měl vestavěných celkem šest.

V prodeji již brzy

S malými xperiemi se zdá, že Sony Ericsson se vylepšil i v další oblasti: uvádění nových modelů na trh. Model X10 min bez klávesnice je již k předobjednání v internetovém obchodě Sony Ericssonu a to za částku 7 450 korun. Od zahájení prodeje nás tak dělí maximálně pár týdnů. Očekáváme, že X10 Mini pro dorazí na pulty obchodů zhruba o měsíc později za cenu jen o pár stokorun vyšší než u modelu bez klávesnice. Rozhodně nechceme nikoho odrazovat od koupi malé X10 Mini, ale X10 Mini pro bude v tomto tandemu tou jistě zajímavější volbou. Vlastně to bude jedna z nejzajímavějších voleb na trhu.