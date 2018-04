Xiaomi Mi Note: jasný důkaz příslušnosti k extratřídě

Xiaomi vyrábí atraktivní telefony s výbornou výbavou a lákavou cenovkou. Jejich zásadní nevýhodou je fakt, že v Česku se oficiálně neprodávají, dostanou se k nám jen přes různé distributory. Tím roste jejich cena, která se dostává na úroveň běžné zavedené konkurence. I přesto jsou to velmi lákavé kousky.

Jedinou další nevýhodou telefonů Xiaomi je fakt, že jsou zaměřeny především na domácí čínský trh. Z toho plyne také podpora různých bezdrátových technologií. Typicky u nich v našich končinách nefungují LTE sítě, nebo je jejich podpora omezená. To je i případ námi krátce testované verze modelu Mi Note.

Kdo LTE (a také NFC) oželí, získá v Mi Note opravdu povedený smartphone. Telefon má tenké tělo s kovovým rámem, záda ze skla Gorilla Glass a bohatou výbavu. V té najdeme třeba třináctimegapixelový fotoaparát, podporu dvou SIM karet, silné čtyřjádro Snapdragon 801, 3 GB RAM a v praxi velmi povedený displej s Full HD rozlišením.

Lepší typ Note Pro, který se nám do rukou zatím nedostal, se vyznačuje především tím, že má displej s QHD rozlišením a také silnější procesor Snapdragon 810 a 4 GB RAM. Tato výbava navíc pro mnohé uživatele v praxi příliš důležitá nebude, takže levnější Mi Note bude pro většinu rozumnější volbou.

Tenký luxus

Na první pohled vychází design nových modelů Mi Note z dalšího špičkového modelu, Mi4. Oproti němu ovšem paradoxně působí větší novinky mnohem odlehčenějším dojmem. Mi4 je oproti nim docela mohutný kousek, Mi Note je opravdový elegán.

Z čelního pohledu je design velmi jednoduchý a minimalistický, bez jakýchkoliv zvláštních řešení. Z boků ovšem vyniknou nové prvky designu. Kovový rámeček je na bocích opravdu tenký teprve směrem k hornímu a spodnímu okraji se rozšiřuje. Záda tuto linii kopírují, což znamená, že nejsou úplně rovná. Z velké rovné střední plochy se začínají směrem k bokům mírně svažovat a zaoblovat. Výsledkem je elegantní tvar, který pomáhá i ke snazšímu držení telefonu v ruce.

Mi Note rozhodně není žádný drobeček, s rozměry 155,1 × 77,6 mm je to pořádný kus smartphonu. Tloušťka jen 7 mm je příjemným překvapením, stejně jako fakt, že kovový rámeček nás nikde neřezal do rukou, což se občas u takové konstrukce stává. Hmotnost 161 gramů je v dané kategorii také docela příznivá.

Zpracování je přitom opravdu parádní. Slícování všech částí je perfektní, telefon působí bytelným dojmem. Majitelé telefonu si ovšem určitě rádi pořídí nějaký ten kryt. Jak čelní, tak zadní plocha jsou totiž kryty sklem Gorilla Glass, které by mohlo při pádu utrpět nejeden šrám.

Dodejme, že konstrukce telefonu je nerozebíratelná, baterie je napevno vestavěna a zadní kryt nejde sejmout. SIM karty se vkládají do šuplíčku na boku. I jeho provedení je opravdu precizní.

Rychlík s budoucími vylepšeními

Xiaomi Mi Note dostal pro modely této značky typické uživatelské prostředí MiUi, tentokrát ve verzi 5. To je založeno stále ještě na Androidu 4.4.4 Kit Kat, vylepšený typ Mi Note Pro by měl přijít na trh rovnou i s novější verzí Androidu 5.0 Lollipop. Tu později dostane i Mi Note.

Telefon jsme měli k dispozici s čerstvou verzí MiUi v české mutaci, což znamená, že místy nemuselo být ještě vše odladěno. Přesto systém fungoval skvěle, na uživatelské pokyny reagoval prakticky okamžitě bez jakýchkoli prodlev. Pomáhá tomu jak solidní výkon, tak právě dobré odladění systému MiUi. Pozitivní je i fakt, že česká lokalizace se objevila velmi rychle.

Oproti jiným modelům značky, které jsme testovali, se v systému neodehrály žádné zásadní změny. Předností jsou tedy široké možnosti nastavení a nezaneřáděnost systému řadou zbytečných aplikací. Nadále platí, že do MiUi je potřeba doinstalovat i klasickou sadu Google aplikací, je tu jen obchod Google Play.

Zatímco systém žádnou zásadní novinkou není, displej ano. U modelu Mi Note dostal úhlopříčku 5,7 palce a rozlišení Full HD, tedy 1 920 × 1 080 pixelů. Lepší typ Note Pro má stejnou úhlopříčku, ale právě vyšší rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů. V případě testovaného modelu Mi Note představuje rozlišení v kombinaci s úhlopříčkou jemnost 386 pixelů na palec, což je stále velmi dobrá hodnota.

Je jisté, že QHD displej lepšího modelu bude jemnější a v praxi ostřejší, ale už jsme si několikrát ověřili, že v dané úrovni už nejde o nijak zásadní vylepšení. Ostatně společně s Mi Note testujeme i Samsung Galaxy Note Edge právě s QHD displejem a nijak nepociťujeme, že by byl displej Xiaomi horší.

Líbí se nám jeho barevné podání, které se dá v menu navíc ještě hezky upravit tak, aby vyhovovalo našim preferencím. My jsme si ovšem vystačili s továrním nastavením IPS panelu. Barvy jsou tu jen trochu živější, ale stále mají blíž k věrnému podání. Špičkové jsou pozorovací úhly a displej působí opravdu parádním dojmem. Utrácet za vyšší rozlišení bude v tomto případě podle nás opravdu zbytečné.

U telefonů s velkou úhlopříčkou se často setkáváme z různými způsoby ovládání jednou rukou. U Xiaomi se nesnažili vymýšlet něco zásadně nového, jednoduché gesto tu zmenší obrazovku do levého, nebo pravého rohu. Stačí přejet prstem ze středového home tlačítka úplně ke kraji plochy pod displejem. Na výběr jsou tři úrovně zmenšené úhlopříčky: 3,5, 4 a 4,5 palce. Funguje to velmi dobře, gesto je naprosto spolehlivé, jen jeho provedení jednou rukou je trochu méně pohodlné.

Jednoručnímu ovládání pomáhá také možnost stáhnout notifikační lištu tahem směrem dolů kdekoli na domovské obrazovce. Není tedy třeba sahat až na horní okraj. Podobně tahem prstem vzhůru lze vyvolat funkci univerzálního vyhledávání.

Rozptýlené obavy

Jedním z potenciálních míst ke kritice by mohla být výdrž baterie. Smartphone totiž dostal akumulátor s kapacitou 3 000 mAh (lepší Mi Note Pro má 3 090 mAh), což není ve třídě phabletů kdovíjaký výkon. Po uvedení se tak spekulovalo, že výdrž nebude zrovna valná.

Náš první krátký test ovšem ukázal, že k obavám alespoň u hůře vybaveného kusu není důvod. Telefon jsme mohli otestovat sice jen přes víkend, ale ukázal, že není potřeba se výdrží trápit. Telefon jsme nabili přes noc na sobotu a pak nám až do pondělní noci vydržel v pohodě nabitý. A co víc, v pondělí v noci ukazoval stav baterie nabití 49 % a hlásil, že vydrží ještě jeden den a 12 hodin. To sice úplně nekoresponduje s tím, že předtím již přežil dva a půl dne, ale celková výdrž vypadá velmi nadějně.

Je pravda, že víkendový provoz znamenal, že jsme smartphone úplně netrápili, ale měli jsme v něm nainstalovánu oblíbenou sadu aplikací, synchronizovali jsme dvě e-mailové schránky a používali jej třeba k fotografování. Odhadujeme, že při intenzivním pracovním provozu smartphone bez problémů vydrží dva dny na jedno nabití, dosáhnout na tři dny by také nemělo být příliš těžké. Vzhledem ke kapacitě akumulátoru lepšího modelu Mi Note Pro je pak otázkou, jak na tom bude tento kousek. QHD displej a silnější hardware totiž mohou s výdrží výrazně zahýbat, což je jev, který jsme dosud mohli pozorovat prakticky u každého takto vybaveného modelu.

Výbava slušná, ale s mezerami

Telefony Xiaomi vzhledem k tržnímu zaměření trpí několika neduhy. Jedním z nich je absence LTE. Náš testovaný model byl vybaven pouze podporou čínských TDD frekvencí, globální model na tom je o něco lépe, jenže z frekvencí využívaných u nás má jen 1 800 MHz. To znamená, že rychlý mobilní internet bude fungovat jen v některých městech, ale na většině území republiky budou mít uživatelé smůlu. Podobně u špičkového modelu chybí podpora NFC.

Jediným dalším omezením ve výbavě je pevně dané množství vnitřní paměti. My jsme testovali základní model se 16 GB, což je množství, které považujeme vzhledem k zaměření modelu za nedostatečné. Po nainstalování používaných aplikací jsme sice měli k dispozici ještě více než 10 GB prostoru, ale u telefonu zaměřeného na náročné uživatele to není moc. Proto bude lepším řešením pořídit si dražší provedení se 64 GB paměti. O ceně obou verzí ovšem zatím nemůžeme spekulovat.

Telefon podporuje dvě SIM. Zvláštností je, že jeden slot je formátu microSIM a jeden nanoSIM. U obou karet jsou podporovány všechny v telefonu dostupné standardy sítí, v našem případě tedy kompletní sada 3G. Mi Note překvapí uživatele třeba také hodně hlasitou reprodukcí vyzváněcích tónů. Telefon sice nemá stereo reproduktory, ale zvuk z jednoho reproduktoru umístěného na spodní straně telefonu je nečekaně kvalitní.

Fotoaparát na úrovni

Xiaomi se vždy chlubilo použitím kvalitních snímačů do fotoaparátů, obrazový výstup ovšem už tak přesvědčivý nebyl. Tedy, foťáky Xiaomi rozhodně nejsou špatné, ale na úplnou špičku přece jen trochu ztrácejí. Model Mi Note by to mohl změnit.

Nemá sice žádné rekordní rozlišení, 13 megapixelů je mezi topmodely a velkými phablety spíše menší hodnota. Jenže rozlišení bohatě stačí a programátoři se tentokrát mohli více soustředit na využití potenciálu čipu nové generace od Sony. Snímky jsou tak líbivé na první pohled a důležité je, že jsou i celkově docela povedené.

Úroveň detailů je například lepší než u špičkového Mi4 a barvy jsou věrné s mírně sytějším nádechem. Velmi dobře funguje automatické HDR, díky kterému vznikají vizuálně atraktivní snímky. V horších světelných podmínkách se pochopitelně dostavuje šum, ale ten obrázky nedegraduje příliš zásadně. Spíše je trochu změkčí, ubere jim na ostrosti v detailech, ale v běžném náhledu vypadají stále docela dobře. Jedinou výraznější výtku tak máme k tomu, že telefon se občas ne zcela dobře popasoval s ostřením. Na absolutní špičku mezi fotomobily sice Xiaomi Mi Note pověstný krůček stále chybí, ale pokud vás doteď od koupě telefonu této značky odrazovala právě ne úplně přesvědčivá kvalita fotek, tak tentokrát už tento důvod pominul.

Ohromující potenciál

Xiaomi Mi Note je telefon, který naplno ukazuje potenciál čínské značky. Je to špičkový phablet s lákavou výbavou a vyváženým mixem funkcí. Bohužel pro našince má zásadní nevýhodu v omezené podpoře LTE. Tato technologie by přitom u smartphonu dané kategorie rozhodně neměla chybět. Jestliže LTE oželíte, a hledáte výkonný smartphone s velkým displejem, může být Mi Note ideální volbou.

Zatím ovšem neznáme jeho dostupnost ani cenu v České republice. Vzhledem k tomu, že distribuční společnost Stark Distribution, která nám telefon na test zapůjčila, dodává menší typ Mi 4 obchodníkům s doporučenou cenou 14 tisíc korun, rozhodně nebude Mi Note levnou záležitostí. Obzvlášť když je téměř nutností připlatit si za verzi se 64 GB paměti, u 16 GB verze můžete velmi rychle narazit na limity integrovaného úložiště.