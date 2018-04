Preview Samsung Galaxy S. Bude možná nejlepším z nejlepších

Celým jménem Samsung GT-I9000 Galaxy S, to je nový nejvybavenější mobil největšího korejského výrobce. Bude konkurencí pro takové kalibry jako je HTC HD2, HTC Desire, Google Nexus One, Toshiba TG02 nebo Sony Ericsson Xperia X10. Tedy telefonům s obřími displeji a silným gigahertzovým procesorem. Samsung slibuje nejvyšší výkon ze všech a chlubí se špičkovým Super AMOLED displejem. Ve výbavě je celkově jen minimum kompromisů.

Je ale možná trochu s podivem, že Samsung s takhle výkonným kouskem přichází až teď, navíc na trh mu to bude ještě nějaký ten měsíc trvat. Náskok, který tak svým konkurentům dává, bude i přes své nesporné kvality dohánět za cenu určitých pobídek.

K testům jsme dostali prototyp z předsériové produkce. Nebudeme tedy hodnotit stabilitu systému a ani celkovou kvalitu mechanického zpracování. Byť pravda, to nás trochu zklamalo a doufáme, že ve finále bude vše opravdu bez problémů.

Rozporuplné tělo

Ostatně nejen konstrukce ale i design může budit trochu rozpaky. Zepředu totiž přístroj možná až zbytečně moc díky stříbrnému rámu připomíná iPhone 3G, zadní tmavě modrý tečkovaný kryt je zase příliš lesklý. To znamená, že telefon je neustále neuvěřitelně upatlaný a to se ani ve finální verzi nezmění.

Příliš po chuti nám není ani výstupek vzadu ve spodní části. Tato vyvýšenina znamená, že při držení v ruce je telefon v trochu nepřirozené pozici a je nutné ho víc naklápět směrem k sobě.

Může se zdát, že se nám tedy Galaxy příliš nelíbí. Jenže opak je pravdou, telefon má velké charisma. Může za to asi obří úhlopříčka a extrémně tenká konstrukce. V pase měří Galaxy S jenom 9,9 mm, půdorysné rozměry jsou 122,4 x 64,2 mm. Příjemná je na danou kategorii nízká hmotnost 118 gramů.

Král displejů

Daleko zajímavější než zvenčí je ale Galaxy S uvnitř. Když pomineme hardwarovou výbavu v podobě 16 GB vnitřní paměti, podporu všech možných bezdrátových technologií (včetně nového Bluetooth 3.0), zaujmou především dva prvky. První je skrytý hluboko uvnitř: procesor Samsung ARM Cortex A8 s taktem 1 GHz. Galaxy S je tak prvním "supertelefonem" který má jiný gigahertzový procesor než Qualcomm Snapdragon.

Samsung slibuje ve spojení s grafickým akcelerátorem PowerVR SGX540 obří výkon, až čtyřikrát větší než Google Nexus One. Pravda, jeho výkon je těžké u prototypu posuzovat, ale pravdou je, že operační systém Android 2.1 s vlastní grafickou úpravou Samsungu je na tomhle stroji velmi rychlý a to i se všemi animacemi. Dovedeme si představit, že finální verze tak bude bez nadsázky nejrychlejším mobilem současnosti.

Druhým prvkem, který budí respekt, je displej. Má úhlopříčku rovné 4 palce, rozlišení 800 x 480 pixelů a používá technologii Super AMOLED. Zaručuje při tenčí konstrukci oproti standardním AMOLED displejům lepší čitelnost na slunci. Ta je opravdu docela dobrá, ale na displej Sony Ericssonu Xperia X10 v tomto ohledu Samsung nemá.

Ale jinak nastavuje displej Galaxy S nová měřítka v dané třídě. Kvalita obrazu je opravdu špičková, barevné podání velmi živé a náhledové úhly široké. Oproti displeji Samsungu Wave se stejnou technologií má navíc ten u Galaxy S právě výhodu větší úhlopříčky. Máme tu nového krále mobilních displejů.

Android na způsob Bada

Samsung Galaxy S pohání operační systém Android 2.1, ale na první pohled bychom si mohli myslet, že je to nový firemní systém Bada. Samsung narouboval své TouchWiz 3.0 na Android a na rozdíl od Galaxy Spica se mu to opravdu povedlo. V systému ovládání je oproti modelu Wave na první pohled jen málo rozdílů a Samsungu se snad konečně podařilo najít tu správnou podobu TouchWiz, která bude shodná napříč platformami. Spíš než podobnosti s Badou si ale rozeberme rozdíly oproti běžnému Androidu.

První volba je trochu nelogická, hlavní obrazovka může mít až sedm stránek, ale tou, na kterou se vrátíte klávesou home, je ta úplně vlevo. Což znamená, že bude občas potřeba trochu víc listovat. Na druhou stranu si můžete nepotřebné obrazovky povypínat a také je lze mezi sebou libovolně prohazovat. Na jednotlivé obrazovky lze pohodit spoustu widgetů včetně řady speciálních od Samsungu.

Na displeji jsou ve spodní části vždy čtyři ikony: telefon, kontakty, zprávy a aplikace. Tedy vlastně obvyklé položky prostředí TouchWiz. Menu se oproti většině Android telefonů otvírá jinak; právě zmíněnou ikonou Applications, která se následně změní na Home (typické chování TouchWiz). V menu se opět listuje mezi jednotlivými obrazovkami horizontálně a ne vertikálně, jak je u Androidu obvyklé. Aplikace, které uživatel doinstaloval do telefonu dodatečně, lze přímo z menu také smazat. Není nutné kvůli tomu po aplikaci pátrat hluboko v nastavení.

Další novinkou je stavová lišta na vrchním okraji displeje. Po jejím stažení směrem dolů se totiž krom obvyklých údajů objeví i čtveřice ikon, které slouží pro rychlé zapnutí nebo vypnutí wi-fi, Bluetooth, GPS a zvuků. Tohle si Galaxy S opět půjčuje z modelu Wave a my to kvitujeme s povděkem.

Pro Android je netypická i skladba tlačítek pod displejem. Jsou tu jenom tři a chybí běžný směrový navigační prvek. Ten nám nechybí tolik, jako u Sony Ericssonu Xperia X10, protože telefon podporuje multi-touch a v prohlížeči tak nepřekáží navigační tlačítka a i ve změti odkazů se lze snadno zorientovat.

Ale zpět k tlačítkům. Prostřední je hardwarové a je to obligátní home klávesa. Po stranách pak najdeme senzorová tlačítka, která tentokrát fungují překvapivě dobře. Vlevo je tlačítko menu, které u Androidu typicky vyvolává všemožné kontextové nabídky a ani tady tomu není jinak. Při delším podržení pak tohle tlačítko vyvolá vyhledávání, takže samostatné klávesy pro tento účel netřeba. Vpravo je pak návratová klávesa. Jediným problémem senzorových tlačítek je, že se je občas může podařit zmáčknout nechtěně, obzvláště pokud se snažíte palcem dosáhnout do vzdáleného horního rohu displeje. Stává se to ale jen výjimečně.

Ovládání Samsungu Galaxy S nám opravdu sedí. Svým způsobem se výrobce přiblížil jednoduchosti iPhonu, ale ponechal veškeré široké možnosti Androidu. Důkazem je i jednoduše řešená odemykací obrazovka. Jakousi průhlednou vrstvu lze totiž odsunout na kteroukoli stranu, jen je potřeba v daném směru vždy vytrvat asi polovinu délky hrany. Jestli nás na ovládání Galaxy něco opravdu štve, tak je to jen a jen odemykací tlačítko na pravé straně. Jistě, je to typický znak všech dotykových samsungů, ale na tuhle specialitu si prostě stále nemůžeme zvyknout.

Vynikající multimédia

Samsung je do současné chvíle stále jediným výrobcem, který přinesl na telefon s Androidem možnost přehrávání DivX a XviD videa přímo po vybalení z krabice. A Galaxy S si tuto výbornou vlastnost ponechává. Zvládne dokonce přehrát videa ve formátu MKV. Hudební přehrávač má obvyklou sadu funkcí, snadné ovládání a oproti všem na platformě Android navíc ekvalizér. Když k tomu přidáme standardní 3,5 mm jack konektor, rázem tu máme nejlepší multimediální mobil dané platformy. A nijak nevadí, že v telefonu není předinstalována žádná hra. Těch je pro Android dostatek v Marketu.

Mimochodem, krom Android Marketu lze do telefonu získávat obsah i z aplikace More Content. Ta nabízí další widgety, které lze umístit na úvodní obrazovku.

Telefonu nechybí FM rádio, naopak tu nenajdeme TV výstup. To ale nemusí tolik vadit, jelikož Samsung Galaxy S podporuje technologii DLNA, která umožňuje bezdrátové sdílení multimediálního obsahu.

Na celkem dobré úrovni je i fotoaparát. Má rozlišení pět megapixelů a automatické ostření, přisvětlovací dioda bohužel chybí. Ale i bez ní je schopen Samsung za cenu zvýšeného šumu pořizovat slušné fotky i za zhoršených světelných podmínek. Šum je vidět i na fotkách za relativně dobrých podmínek, ale celkově patří foťák Galaxy S k tomu lepšímu v dané třídě. Líbí se nám podání barev, byť i ty místy trochu moc blednou.

Pokud jste trochu staromilci a moderní multimediální zábava není to pravé pro vás, nabízí Samsung ve standardu i čtečku elektronických knih. O ní by možná nemělo smysl se zmiňovat, protože takových programů najdeme v Android Marketu dost. Jenže v telefonu dostanete zároveň i tři tituly. Pravda, je otázkou, jak tomu bude u finální české verze, protože knihy jsou v angličtině.

Běžná práce

V případě práce se zprávami Samsung tolik do popředí nevystavuje podporu Exchange synchronizace, s tou si ale naštěstí poradí systém sám od sebe. Při psaní zpráv je velkou novinkou prediktivní technologie Swype, která umožňuje na běžné klávesnici psát tahy po jednotlivých písmenech. Bohužel prozatím funguje pouze v angličtině. Výhodou Swype je ale fakt, že ho uživatel nemusí zapínat ani vypínat. Pokud chce, tak může psát tahy po klávesnici, když se mu tento způsob nelíbí, stačí vyťukávat text běžným způsobem.

Jsme zvědavi, kdy a zda vůbec, bude tato technologie lokalizována do našeho jazyka. Ale už od Barcelony, kde jsme ji vyzkoušeli v Motorole Quench, tento způsob psaní anglofonním národům závidíme. Mimochodem, při psaní zpráv se nám velmi špatně vyhledávalo správné číslo v seznamu. Při zadávání jména do políčka totiž telefon ohlásil chybu a při otevření seznamu a snaze o ruční výběr listováním telefon kontakty řadil podle jakéhosi náhodného klíče.

I telefonní aplikace tentokrát funguje už skoro tak, jak bychom si představovali. Pamatuje si svůj poslední stav a tak po spuštění zobrazí poslední použitou záložku: seznam hovorů, číselník nebo oblíbené kontakty. Pomocí číselníku lze v kontaktech vyhledávat. U hovorů jsme zaznamenali výrazné stížnosti protistrany na kvalitu zvuku, doufejme, že i za tohle může stejně jako za podivné vyhledávání kontaktů ve zprávách prototypový stav telefonu.

Z řady pracovních aplikací vyzdvihněme přítomnost kancelářského balíku ThinkFree Office, který umožňuje práci s dokumenty. Nechybí ani tradiční řada PIM funkcí či klasické obyčejné poznámky, které standardně Android postrádá. Zajímavostí aplikace Write and Go je fakt, že poznámku lze jedním kliknutím odeslat na Facebook profil, jako SMS zprávu nebo jako e-mail. Dále telefon nabízí Instant Messenger s podporou účtů Google Talk, Windows Live, Yahoo, AIM a ICQ. Další zajímavostí je aplikace Mini Diary, která umožňuje vytvářet si svůj vlastní malý deníček i s fotografiemi.

Další aplikací navíc je správce souborů. Líbí se nám i program Daily Briefeng, který prostřednictvím widgetu na titulní obrazovce může uživatele informovat o aktuálním dění. Zobrazí informace o počasí, aktuální kurzy akcií a přehled zpráv. Bohužel si nelze nastavit libovolné zdroje. Ve spodním řádku pak ještě zobrazí nadcházející událost v kalendáři.

Samsung Galaxy S je dokonce připraven na bezplatnou Google Navigaci. Dokazuje to i fakt, že v hlasovém vyhledávání (ano, i tuhle funkci má) lze zadat příkaz k navigaci a telefon jej rozpozná. Bohužel ale následně zahlásí, že navigace není pro daný cíl dostupná. Mimochodem, z řady vychytávek Googlu Nexus One chybí Samsungu Galaxy S snad jen možnost zadávat hlasem text do každého pole. Ta ale stejně není pro našince tak zajímavá, protože opět prozatím funguje jen v angličtině.

Dobře nakročeno

Samsung Galaxy S má opravdu velmi dobře nakročeno, může se zařadit na pomyslnou špičku dotykových smartphonů. Jen je potřeba, aby výrobce do finále vychytal všechny problémy, se kterými se náš prototyp potýkal a které jsme často ani nezmiňovali. Doufejme, že se brzy dočkáme finálního kousku, abychom mohli nad Galaxy S vynést konečný soud.