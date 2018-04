Převeďte si zvonění z Nokie do telefonu jiné značky

Telefony Nokia jsou mezi uživateli nejrozšířenější, a pokud jde o podporu a nabídku nových zvonění, jsou na tom majitelé této značky bezkonkurenčně nejlépe. Díky programu Nok2Phone si však mohou i vlastníci jiných mobilů užít melodie vytvořené pro Nokie. Tato nenáročná aplikace dokáže převádět počítačový formát hudby MIDI a klasické zvonění Nokia do mnoha nejrůznějších formátů, které můžete použít v jiných telefonech. Podporována je většina známých značek, jako je Motorola, Siemens, Ericsson, Sony, Panasonic a další.

Nejvíc asi využijete možnost převádět textový zápis melodie ve formátu RTTTL do souboru, který telefon přijme jako melodii. Tento textový zápis jste již nejspíš někdy viděli, jde o soupis not v podobě písmen a číslic, jak by se ve skladateli na telefonu zapsal na klávesnici. Na internetu je mnoho stránek, které obsahují vyzváněcí melodie právě v tomto zápisu. Stačí použít tento jako vstup textový soubor (nebo text přímo nakopírovat do zdrojového okna) a provést konverzi do požadovaného formátu. Jakmile program převede melodii, uložíte vzniklý soubor na disk a pošlete ho na telefon přes kabel nebo infračervený port.

Program si můžete stáhnout přímo na stránkách jeho tvůrce (zde), na našem serveru najdete zálohu (zde). Nok2Phone lze spustit v těchto operačních systémech - Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP - a má několik jazykových mutací - anglickou, francouzskou a čínskou. Po nainstalování program funguje omezeně, neboť jde o shareware. Znamená to, že z každé melodie přetvoří jen prvních dvacet not. Kompletní verzi si lze zakoupit za sedm amerických dolarů. Chcete-li se stát králem vyzváněcích melodií, vyplatí se to.

Nok4Phone konvertuje zvonění pro tyto telefony:

Alcatel (OT3XX, OT5XX nebo kompatibilní)

Ericsson (modely, které mají skladatele melodií)

Nokia (3XXX, 6500, 6510, 8250, 8855 nebo kompatibilní)

NEC (DB5000 nebo kompatibilní)

Motorola (V3688x, V66, T191 nebo kompatibilní)

Panasonic (GD92, GD93, GD80 nebo kompatibilní)

Philips (modely, které mají skladatele melodií)

Samsung (A100, A200, A300, A400, Q100 nebo kompatibilní)

Sendo (modely, které mají skladatele melodií)

Siemens (S40, S35, S45, ME45)

Sony (Z5, Z18, Z28 nebo kompatibilní)

iMelody (V budoucnosti nejspíš hojně podporovaný formát)

Navíc podporuje Nok2Phone tyto formáty: