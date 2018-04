Pretec CompactCamera, digitální fotoaparát pro Pocket PC

Oficiální název digitálního fotoaparátu ve formě Compact Flash karty je CompactCamera a celé zařízení je primárně určeno pro Pocket PC. Na obrázku je CompactCamera v celé své kráse, potěšující je určitě i informace, že se tento nesporně zajímavý produkt bude prodávat i v České republice. Jedná se o takřka klasický digitální fotoaparát s maximálním rozlišením 1,3 megapixelu, který jako komunikační rozhraní používá Compact Flash kartu typu I, což umožňuje využití CompactCamery v různých kapesních počítačích Pocket PC počínaje a třeba HandErou konče. Otázka potřebných ovladačů je samozřejmě také velmi důležitá, Pretec zatím oficiálně podporuje pouze Pocket PC, není ale vyloučeno, že v budoucnu budou podporovány i jiné typy kapesních počítačů.



Samotná CMOS CompactCamera bude dostupná ve dvou verzích s rozlišením 300 000 bodů (VGA) a 1,3 milionu bodů (SXGA), což stačí pro fotografie bez aproximace v typickém rozlišení 640x480 bodů a 1280x1024 bodů (otázkou ovšem je, jaký poměr stran elektronika fotoaparátu podporuje). Na optický zoom můžete klidně zapomenout, k dispozici ale máte 2násobný digitální zoom, autofokus je samozřejmostí. Objektiv můžete v kloubu otáčet v rozmezí 180 stupňů, při focení máte na výběr čtyři kvality obrazu "Normal", "Fine", "Super Fine" a "Best". Kromě fotografií umožňuje CompactCamera zaznamenávat i videosekvence, dodávaný software pak zvládne fotku kromě prohlížení i zpracovat (pouze primitivní image processing), poslat ji mailem, přes infraport či komunikační rozhraní nebo uložit fotky a video na paměťovou kartu.



VGA verze CompactCamery by měla být v prodeji už nyní za cenu cca 160 EUR, SXGA verze bude dostupná později a měla by stát něco kolem 230 EUR.