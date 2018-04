Přetahovaná o metro

Když se dva tak vyhranění konkurenti pustí do společného projektu, slibuje to vždy řádnou veselici. Akce „Metro" - tedy pokrytí pražské podzemní dráhy (mimopražští prominou, ale v Praze se už Metro píše jako metro - tedy s malým m) v tomto rozhodně nezklamala.

O zábavu bylo postaráno v okamžiku, kdy se Dopravní podnik rozhodl pověřit projekte nikoliv RadioMobil nebo EuroTel, ale oba dva dohromady s tím, že mají spolupracovat. Dva roky trvalo této křehké spolupráci, než se podařilo dát dohromady pokrytí tří stanic metra a jednoho spojovacího tunelu mezi nimi - shodou okolností toho nejkratšího.

Asi se nebudeme přít o tom, že kdyby DP přiřkl právo pokrytí jedinému operátorovi, bylo by možno volat z metra již před mnoha měsíci. Skutečnost, že poměrně nákladný projekt nebude moci být vydáván za konkurenční výhodu, posunula realizaci pokrytí dostatečně dozadu. Až 19. března 1999 ve 2:00 to vypuklo - metro dostalo tři ostrůvky signálu obou operátorů a Metro (to jsou noviny) dostalo masivní inzerci z RadioMobilu s mottem „Pokryto".

Tiskové zprávy obou operátorů hřímají do světa s vírou ve vlastní pravdivost nesmazatelné „my jsme byli první GSM operátor v České republice, který pokryl metro..." - tutéž větu najdeme v mírných obměnách jak v tiskové zprávě RadioMobilu tak EuroTelu. Původně totiž měla být Patrick Zandl společná - alespoň tak se vždy zapřísahaly tiskové mluvčí obou společností. Nebyla - stalo se, co se dalo očekávat; konkurenti se na jejím znění nedohodly, do toho RadioMobil vyjel s kampaní „pokryto" jak v novinách, tak na polepkách v metru a EuroTel mu to zasolil v tiskové zprávě, kterou se mu podařilo rozeslat o několik hodin dříve.

Pro uživatele se moc nezměnilo - tři stanice metra jsou pokryty sice s poměrně schůdnou kvalitou, když víte, kam si stoupnout, ale těch stanic je v Praze o mnoho více - v praxi si zavoláte jen z centrálních stanic metra a na spojení v tunelu můžete většinou zapomenout. Po pravdě řečeno bych se dlouho rozmýšlel nad tím, dát si na takovou mapu pokrytí pražského metra cedulku „Pokryto" - EuroTelu věru nic neuteklo, když zůstal zdrženlivější k dosaženému úspěchu. Bude potřeba ještě mnoho práce, aby metro mělo opravdu solidní pokrytí a do Invexu coby předpokládaného ostrého zahájení provozu zase tolik času nezbývá.

A co s těmi bojůvkami a škádleními v reklamě a v tisku? Inu, každá věc se dá napsat více způsoby. Jak by EuroTel popsal situaci na trhu? Takto: "Největším mobilním operátorem v ČR je EuroTel, na posledním místě je RadioMobil." RadioMobil by zase napsal: „v soutěži o největšího operátora v ČR zaujal RadioMobil hezké druhé místo, zatímco například EuroTel skončil na místě předposledním". Oba by samozřejmě měli pravdu...