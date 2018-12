Budou iPhony z Vietnamu? Možné řešení, aby Apple nemusel zdražovat

Mezi Čínou a USA zuří obchodní válka a Spojené státy podle posledních informací rozhodně nemají v plánu v této bitvě polevit. Donald Trump hodlá zvýšit celní sazby na dvou set miliardový čínský import ze současných 10 na 25 procent. Rád by také rozšířil sortiment produktů, který je clem zatížen.

V seznamu by se nově mohly ocitnout iPhony a možná i další produkty s podpisem kalifornské firmy. Podle dřívějších informací by Trumpova administrativa i toto zboží mohla zatížit clem (více v článku: Zdraží iPhony v USA o 10 procent? Trump uvažuje o uvalení cel).

Drtivou produkci iPhonů si Apple nechává kompletovat u firem Foxconn a Pegatron v Číně (obě firmy jsou z Taiwanu) a první jmenovaná společnost už na zvěsti o možném uvalení cel zareagovala.

Prezident vietnamské obchodní a průmyslové komory Vu Tien Loc uvedl, že předseda vlády Nguyen Xuan Phuc zmínil možnost vybudování nové produkční haly na území Vietnamu Foxconnem.

Tiskové oddělení společnosti údajné probíhající rozhovory mezi oběma stranami odmítlo komentovat s tím, že se nemůže vyjadřovat k současným nebo budoucím klientům a jejich produktům.

Není příliš pravděpodobné, že by Foxconn mohl v krátké době ve Vietnamu vybudovat produkční centrum, kde by se iPhony sestavovaly kompletně. Linky, zaštiťující všechny montážní operace by byly příliš drahé.

Jen převézt a zabalit ve Vietnamu od cla neuchrání

Otázkou je, kolik úkonů by se muselo odehrávat na území Vietnamu, aby hotové iPhony při vstupu na území USA nebyly clem zatíženy.

Podle interpretace analytičky Katy Hubertové z firmy Morgan Stanley by však jen jedna etapa montáže, například finální celofánování balení, na osvobození od cla nestačila.

Samsung už ve Vietnamu vyrábí Většina modelů Samsungu pochází z vietnamských továren. Produkce v Číně není velká, ale firma uvažuje nad možností v Číně vyrábět určité modely třetí stranou. Letos pak Samsung otevřel velkou továrnu v Indii a telefony produkuje i v Indonésii a v Jižní Americe.

A logicky by nestačilo ani na první pohled nejjednodušší řešení, kdy by se hotové iPhony převezly do Vietnamu (nebo jiné Číně geograficky blízké země) a odtud zásilky putovaly do USA.

V nové výrobní hale by podle analytičky muselo probíhat vícero kompletovacích operací a jedině tak by z iPhonu mohla zmizet informace „assambled in China“ (tedy sestaveno v Číně). Takový import by následně uvažované desetiprocentní celní sazbě nepodléhal.

Jenže s každým krokem kompletace souvisí mnohamilionové náklady na nutné strojové vybavení a celkové vstupní investice na vybudování takového centra by se vyšplhaly na miliardy dolarů.

Otázkou je, zda by Apple na případné výstavbě nového centra Foxconnu finančně participoval. iPhone je roky nejvýdělečnějším produktem společnosti a šance, že by našel jiného partnera, který by uměl takový objem telefonů kompletovat za stejně výhodných podmínek, je mizivá.



O kolik by iPhony mohly zdražit?

Kromě Vietnamu se mluví také o Thajsku, ovšem v obou případech by se bylo nutno vypořádat s problémy nedostatečně kvalifikované pracovní síly a neadekvátní dopravní infrastrukturou pro efektivní distribuci velkých zásilek oběma směry.

Přestože dosud iPhony na seznamu z Číny dovážených komodit zatížených dovozním clem nejsou, mohly by se tam v blízké době objevit. Bude záležet, s jakými výsledky proběhnou vyjednávání prezidentů obou světových mocností.

V případě, že na iPhony skutečně bude uvaleno desetiprocentní clo, by se podle analytiků mohly jejich ceny pro koncové zákazníky zvednout o 60 až 160 dolarů (asi 1 300 až 3 500 korun).

Tato kalkulace počítá se scénářem, kdy by Apple s clem související skokový nárůst nákladů v plné míře promítl do koncových cen. Nabízí se i možnost, že by část nových výdajů rozpustil ve svých nemalých ziscích a zákazníci by nemuseli připlácet tolik.

Eventualita uvalení importní daně na iPhony v každém případě je pro zúčastněné strany klíčovým tématem, o kterém se v následujících týdnech a měsících bude mluvit.

Apple každoročně prodá okolo 220 milionů iPhonů, průměrná cena každého z nich míří k 800 dolarům. Pokud k uvalení cel dojde a Apple přistoupí k prostému zdražení, ASP (Avarage Selling Price, tedy průměrná prodejní cena) by se velmi rychle mohla dostat k 900 dolarům.