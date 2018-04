Přestup roku: legendární hra Had se stěhuje i s Nokií 5110 do iPhonu

Snake '97

Vraťte legendární hru Had na displej svého iPhonu. Titul s názvem Snake '97 vás přesune o 14 let zpátky do minulosti. Dobová grafika, dobové jednoduché zvuky, skóre, které nelze resetovat. Ačkoliv je hra velmi jednoduchá, autor si svůj nápad ocenil na přibližně dvacet korun.

Hodnocení:Zatímco nejnovější hry v současnosti disponují propracovaným grafickým prostředím a dynamickou hudbou, hra Snake '97 se snaží o opak. Úspěšně. Vrátí uživatele do roku 1997, kdy zažívala svou největší slávu na displejích mobilních telefonů Nokia 5110. Hada na černobílém a zeleně podsvíceném displeji ovládáte dotykem fiktivních tlačítek "padesátjednadesítky" a slyšet je jen jednoduché pípání. Hra vám dá na chvíli skutečně pocit, že v ruce držíte historický telefon.