Přestože se mohou telekomunikace zdát nudnou oblastí, někdy se toho děje tolik, že téměř nevíme, co psát dříve. Včera se například, kromě jiného, objevily dvě důležité zprávy. První z nich je ohlášení cen Aliatelu. Konečně tak opravdu začíná fungovat konkurence. Aliatel navíc do boje vytáhl rovnou těžké zbraně - zaplatí vám za to, že vám někdo volá. Tohle asi ještě dlouho Telecom neudělá. Druhá událost je sice ze světa, ale je neméně významná. Nokia totiž potvrdila své odhady prodeje mobilních telefonů v letošním roce. Zároveň vydala prohlášení o své připravenosti dodávat ve druhé půli tohoto roku terminály pro sítě UMTS. Možná je to jen promyšlený tah, možná pravda, každopádně to bylo po několika krušných týdnech první optimistické prohlášení v telekomunikačním světě.