Přestože počasí není příliš příznivé, můžeme vám dnes přinést několik příjemných zpráv.Nový Benefon jistě zaujme a pokud ne, můžete se pokochat pohledem na diamantovou Motorolu. Pokročili jsme také v přípravě nových a lepších testů mobilních telefonů. Výsledky našeho úsilí bychom vám chtěli předložit přibližně do čtrnácti dnů. Věříme, že se máte na co těšit. Pokud máte stále ještě náladu odpovídající počasí, zkuste se podívat z okna a najít, tam venku, něco hezkého. Jestli se vám nepovede ani to, nezbývá, než napsat do Mobil serveru...