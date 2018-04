Přestože na Mobil.cz vycházejí pravidelně články o GSM branách, především recenze a srovnání, mnozí čtenáři dodnes nevědí, k čemu jsou dobré a co umějí. Do dnešního čísla jsme tedy zařadili přílohu, která by měla být jakousi osvětou. Několik provázaných článků by vám mělo nastínit, co GSM brány umí, jak vypadají a jak se jednotlivé typy liší.Pokud již o GSM branách vše víte a nebo vás naopak nezajímají vůbec, rozhodně si najdete zajímavé informace v některém z ostatních článků. S novými telefony jako by se v poslední době roztrhl pytel, a tak i dnes přinášíme hned dvě preview. Především blížící se uvedení Nokie 7210 zaujme zřejmě každého, kdo někdy viděl starou dobrou 7110. Přestože často proklínaná, ve své době byla 7110 pokrokovým telefonem a hlavní prvním wapovým přístrojem. Co nového přinese 7210?