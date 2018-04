Prestižní zakázku ministerstva informatiky má zřejmě získat Eurotel

Mobilní operátoři mají nyní šanci získat prestižní zakázku. Nového operátora totiž hledá ministerstvo informatiky. Vítěz se bude moci jistě pochlubit, že získal klienta, který by měl právě telekomunikacím rozumět. Jenže pohled do zadávací dokumentace (PDF, 61 KB) naznačuje, že o vítězi je již předem rozhodnuto. Bude to zřejmě Eurotel.

Ministerstvo informatiky v současnosti používá mobilní služby od Eurotelu. Pevné linky zajišťuje Český Telecom, od kterého ministerstvo nakupuje i internetové služby. Příkladem ve využívání alternativ k Telecomu tedy ministerstvo rozhodně není. Je samozřejmě pochopitelné, že platí firmě, která patří státu, ale bylo by čestné to alespoň na rovinu říct.

Hledání operátora pro ministerstvo nebo pro půl republiky?

Mobilní operátoři by měli do 3. února poslat ministerstvu své nabídky. V zadávací dokumentaci se předpokládá, že vybraný operátor by mohl podepsat smlouvu s ministerstvem k 1. březnu. Smlouva by měla být na tři roky. Ministerstvo chce aktivovat nanejvýše 100 simkaret. Nechce mobilní telefony, byť je možné předpokládat, že by je dostalo od všech operátorů velmi levně.

Ministerstvo chce tyto služby: běžné i speciální telekomunikační služby v mobilní síti, přímé propojení mobilní sítě s pobočkovou ústřednou včetně možnosti vzájemného a hlasového datového propojení poboček ministerstva, možnost vytváření speciálních skupin s nastavením omezení volání a odlišením soukromých hovorů a podrobné účty v elektronické podobě s možností analýz. Pokud máte pocit, že v zadávací dokumentaci mohlo být namísto podrobného popisu napsáno chceme všechno, tak máte pravdu.

Celá zadávací dokumentace působí dojmem, že ministerstvo informatiky nevybírá operátora pro úředníky a vedení ministerstva, ale přinejmenším pro polovinu populace České republiky. Existuje jen velmi málo služeb, o kterých se zadávací dokumentace nezmiňuje.

Nepůjde náhodou o detailní průzkum trhu?

Ministerstvo vyžaduje od mobilního operátora i další údaje, které rozhodně nejsou důležité pro správný výběr operátora. Dalo by se ještě diskutovat o přehledu pokrytí signálem, jenže to by muselo jít o ministerstvo obrany nebo silničáře, ne o mobily pro úředníky z ministerstva, kteří nepotřebují pracovat uprostřed hlubokých lesů. A všude jinde mají všichni operátoři pokrytí dostatečné. Pokrytí signálem bude mít vliv na celkové bodové hodnocení – rádi bychom proto věděli, jak hodnocení dopadne. Čtenáře bude jistě zajímat, který operátor má nejlepší pokrytí.

Dále chtějí zadavatelé znát počet komunikačních kanálů (Co to je? Počet TRX? A k čemu proboha taková informace ministerstvu je? Ví vůbec, že se tento údaj mění podle potřeby a třeba před měsícem byl úplně jiný než dnes?), počet mobilních ústředen (Studii ministerstva na téma srovnání MSC od Nokie, Siemensu a Ericssonu rádi budeme publikovat, bude se hodit i případnému čtvrtému operátorovi. Zatím jsme se do toho sami nepustili, protože nedokážeme posoudit, jestli se naši operátoři rozhodli pro správné konfigurace různých ústředen…), počet neuskutečněných a přerušených hovorů v síti (Za jaké období? Bude se ministerstvo rozhodovat podle toho, jestli je CBR 1,5689 nebo 1,6123 %? Rozhodujete se o operátorovi podle CBR a CDR?).

Všichni zájemci o zakázku ministerstva budou muset dodat také informace o počtu zákazníků mezi ústředními orgány státní správy a mezi krajskými orgány. Seznam musí obsahovat i informace o přesném počtu uživatelů (simkaret), adresy kontaktních osob, stručný popis zakázek, ceny zakázek za měsíc… To už je slušná porce práce několikačlenný tým lidí vyhrazených jen pro tuto zakázku.

S těmito údaji může ministerstvo zpracovat jeden z nejpodrobnějších průzkumů trhu mobilních komunikací u nás, se zaměřením na státní správu. Pokud by někdo z ministerstva chtěl tyto údaje prodat nebo sám využít pro soukromé aktivity, nemá k tomu lepší příležitost.

Může splnit podmínky někdo kromě Eurotelu?

Když chce ministerstvo informatiky hodnotit i datovou přenosovou rychlost, vypadá to, že tady získá T-Mobile díky CS3 a CS4 (to ale bude v dohledné době Eurotel nabízet také, to mu neuškodí). Aby ale bylo jasné, pro kterého operátora se ministerstvo nakonec rozhodne, jsou v zadávací dokumentaci body 1.1.3 b) a c). Hádáte správně, jde o požadavek na možnost používání dvou na sobě nezávislých čísel s oddělenou tarifikací (Eurotel Kombi karta, umí to i Oskar, ale asi reálně zhodnotí šance a nabídku ani nepodá).

Bod c) napoví i natvrdlým – ministerstvo bude chtít zajistit používání krizových telefonů. Pochopitelně těch od Eurotelu. Jestli vám v požadavcích chybí ISO 9001:2000, tak to vyloženě ministerstvo nevyžaduje, ale následně za vlastnictví tohoto certifikátu bude přidělovat body. Hodnotit se dále bude kvalita služeb (tak na to jsme obzvláště zvědaví…) a počet zákazníků mezi státními úřady (zde bude dostávat body téměř jen Eurotel). Úředníci vyhodnotí i další nabízené služby (které nepožadují), jako jsou například informační a asistenční služby (budeme platit úředníkům hledání restaurací nebo informace o aktuální nabídce kin?).

Po přečtení zadávací dokumentace se nemůžeme ubránit dojmu, že je šitá na míru Eurotelu. Ostatně i v příloze, na základě které mají operátoři vypočítat nabídkovou cenu, se předpokládá o polovinu větší počet provolaných minut do sítě Eurotelu, což tohoto operátor jen dále zvýhodňuje. Samozřejmě je potřeba respektovat realitu toho, že většina úřadů používá Eurotel, jenže do těch nemusí volat úředníci přes mobily, mohou použít internetové volání nebo volání přes pevné linky (Telecom ostatně má speciální paušální tarify pro státní správu).

Problémové veřejné zakázky

Ministerstvo informatiky již v minulosti muselo řešit několik problematických veřejných zakázek. Ať už šlo obvinění z rozepisování plateb za rekonstrukci dvou pater ministerstva, aby nemuselo být vypsáno výběrové řízení, nebo problematické přidělení desetimilionové zakázky na provoz portálu veřejné správy Českému Telecomu (ministerstvo vysvětluje okolnosti a důvody přidělení zakázky Telecomu zde, podle tohoto vysvětlení stálo před volbou pokračovat ve spolupráci s Telecomem, nebo začít znovu).

Výzva pro zájemce o veřejnou zakázku je velmi zajímavý dokument, při jehož čtení musí jásat nejeden technokratický úředník. Dokument je dostatečně obsáhlý a hodnotící kritéria až zajímavě složitá. Jenže od mobilních operátorů se požadují nesmysly, které pro kvalifikované rozhodnutí nejsou potřebné.

Ministerstvo by se mělo snažit najít nejlepšího operátora pro své potřeby (v dokumentu přitom nejsou ty základní potřeby vůbec popsány), ne získat kompletní nabídky a statistiky od operátorů a snažit se budit dojem, že o výběru je dopředu rozhodnuto. Podle zveřejněné dokumentace se nikdo jiný než Eurotel vybrat nedá. A pokud mají úředníci jen minimální přehled o mobilním trhu u nás, musí to moc dobře vědět.