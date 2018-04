Prestižní ceny za nejlepší produkty ze světa mobilů rozděleny (komise zešílela)

Prestižní ceny Global Mobile Awards rozdává GSM Association každoročně v mnoha kategoriích. Otázka prestižnosti cen ovšem trochu trpí od té doby, kdy třeba GSMA začala oceňovat různé marketingové kampaně a naopak zrušila cenu za největší inovaci v mobilním byznysu.

Prakticky více než polovina rozdělených cen tak nejenže nezajímá širokou veřejnost, ale dokonce nic neřekne ani veřejnosti odborné. Ostatně, zajímá vás, kdo třeba dostal cenu za nejlepší mobilní reklamní kampaň? Nebo nejlepší vysílanou reklamu na mobilní službu? Pokud ano, navštivte stránky letošních GMA.

My se budeme soustředit na ceny, které nás alespoň trochu zajímají. Tak například cenu za nejlepší mobilní telefon si odnesl Sony Ericsson W910i. Už toto rozhodnutí trochu ukazuje na zvláštní přístup komise. Ne že by byl W910i špatným telefonem – to rozhodně není. Ale tím nejlepším? Dost těžko. Nás v redakci napadá minimálně deset jiných, daleko lepších mobilů. A nemusí vždy jít nutně o dražší a vybavenější modely.

Komise navíc "velmi doporučuje" Skypephone prodávaný v Británii u operátora 3. Neměl spíše ten dostat onu cenu? Skypephone totiž opravdu přináší něco nového a posouvá svět mobilních komunikací zase o krok dále. SE W910i bychom pak byli schopni přijmout jako doporučení nám všem, kdo mají tu smůlu a nežijí v Anglii.

Podobně i ocenění v kategorii "Nejlepší produkt nebo služba pro firemní použití" působí trochu úsměvně – získal jej totiž Microsoft za Windows Mobile 6. Když pomineme fakt, že na trhu jsou už třeba i vylepšená Windows Mobile 6.1, stále se nám toto ocenění nezdá. Nemáme nic proti Windows Mobile a některé přístroje s tímto systémem používáme rádi. Ale že by šlo o to nejlepší, co se firmám nabízí?

Cenu za nejlepší infotainmentový mobilní portál (tedy portál, kde nalezneme informace i zábavu) získal Yahoo! Go fir Mobile 2.0. Nejlepší mobilní videoslužbou byla vyhlášena mywaves. Nejlepší hudební službou pak MusicStation od Omnifone. Nejlepší mobilní hry jsou podle GSMA hned dvě – Call of the Pharaoh od Cellufun a My Hangman od Glu Mobile. Ani tady nezvítězil nikdo z našich favoritů.

Další ceny můžete prostudovat na již zmíněných stránkách Global Mobile Awards.