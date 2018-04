Přestaňte nosit mobil na šňůrce, jinak budete úplně „out“

Nošení mobilních telefonů zavěšených na krku na takzvaných machršňůrkách je společenský fenomén. Značná část uživatelů nosí takto pověšený telefon, protože je to praktické – přístroj nepřekáží v kapse a je rychle po ruce. Tento trend je ovšem i významnou módní záležitostí. Ta má především dva aspekty – už samotný fakt, že uživatel nosí telefon pověšený na krku znamená, že chce dát najevo, že je „in“. Druhý aspekt je pak samozřejmě spojen s chlubením se svým telefonem případně i dostatečně "trendy" šňůrkou.

Jako každý módní trend i tento se ovšem mění. Jan Chipchase vedl průzkum, který se zabývá právě tím, kde a jak lidé mobily nosí. Průzkum probíhal v jedenácti městech čtyř světových kontinentů. Jeho závěry ještě ani nestihl s kolegy publikovat a už si v ulicích Tokia všiml měnícího se trendu.

Mobily se totiž stěhují zpět do kapes. Zpátky na stromy, řekli byste si. Ale není tomu tak. Nový způsob nošení je totiž rafinovaný. Mladé ženy nosí telefony především v zadní kapse kalhot. Tenká véčka nosí jako spony, ostatní telefony se schovají do kapsy. Ovšem v obou případech je k telefonu připojen nějaký přívěsek. Ten má dvojí funkci. Za prvé usnadňuje vytažení telefonu z kapsy, za druhé má přilákat pozornost, no však víte k čemu.

Muži objevují také podobný trend. Tentokrát se telefon stěhuje převážně do pravé přední kapsy. Ovšem nikdy není zastrčený celý – musí z kapsy povykukovat. Že by nové využití kapsiček na kondomy, které tak proslavily džíny nejmenované značky? Tak je opět telefon více po ruce a navíc se s ním může majitel chlubit.

Než (a zda vlastně vůbec) tento trend dorazí z Tokia do našich končin, jistě uplyne poměrně hodně času. Pokud vezmeme standardní zpoždění, které panuje v přebírání technologií, mohou „machršňůrkaři“ zůstat v klidu ještě minimálně rok, spíše dva.