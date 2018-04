Přestaňte nenávidět velké displeje. Možná už malé nebudete chtít

Svět smartphonů se rychle mění a doby, kdy chytrý telefon s úhlopříčkou pět palců vypadal jako obří, jsou dávno pryč. A smartphony s úhlopříčkou pod čtyři palce prakticky neexistují. Přesto se najde řada lidí, kteří chytrý telefon s velkou úhlopříčkou displeje nechtějí. Jenže mnohdy je to jen odmítání z nevědomosti. Někdy stačí jen špatná zkušenost s některým z velkých modelů, který zrovna danému uživateli nesedl.

Pravdou je, že pro většinu uživatelů je „malá“ úhlopříčka displeje, tedy řekněme do pěti palců, určitě jakousi bezpečnou volbou. U těchto smartphonů jsou ještě schopni telefon ovládat relativně snadno jednou rukou a tvrdí, že se jim pohodlně drží. Jenže velké smartphony mají řadu jiných výhod.

Velká úhlopříčka je pohodlná z hlediska čtení jakýchkoli informací, je skvělá pro sledování videa, hraní her a další činností. Dostatečně velký smartphone dovede snadno nahradit menší tablet, mimo jiné i proto phablety získaly svou původní popularitu. Mnozí zastánci malých displejů také argumentují, že se jim na malém displeji lépe píše – většinou jednou rukou. Jenže pokud chcete psát rychleji, na velkém displeji se zase rychleji a pohodlněji píše oběma rukama. Navíc většina přerostlých smartphonů má minimálně pro klávesnici režim pro psaní jednou rukou.

Z hlediska ovládání ale platí téměř to samé, jako z hlediska „padnutí“ do ruky. Každý z velkých smartphonů je trochu jiný a je složitější si vybrat. Co se rozměrů a konstrukce týče, mnoho lidí argumentuje, že se jim telefon špatně drží. Jenže co je pro někoho nepohodlné, pro jiného může fungovat, je potřeba si zkusit víc řešení. Hladké plastové tělo může v ruce typicky klouzat, obzvlášť pokud se uživateli více potí dlaně. Kov také není univerzální řešení pro každého, záleží i na konkrétních tvarech telefonu. Totéž platí u ovládání, některé modely dovolí gestem zmenšit celý obsah obrazovky, jiné mají třeba speciální plovoucí ikony, které lze umístit kamkoli na obrazovku. Jindy se dá přizpůsobit spodní lišta s ovládacími tlačítky. Navíc existují i aplikace třetích stran, které ovládání jednou rukou i při velké úhlopříčce usnadní.

Na velké úhlopříčky jsme si i my relativně rychle zvykli, upřímně, nikdo z nás v redakci vlastně už malý smartphone nechce. Jedinou jejich výhodou je totiž to, že se lépe nosí v kapse. Ale do pěti palců se do kapsy pohodlně vejde téměř každý telefon, 5,5 palce se do pánských kalhot také vměstná, byť chápeme, že to už nemusí být pohodlné. Ale kapsa saka nebo bundy zafunguje vždy skvěle, takže zbývá vyřešit, co s přerostlým kouskem v létě, když zrovna vyrazíme v tričku a šortkách. Obzvlášť ženy, které na velikost telefonů často žehrají, přitom tohle vůbec řešit nemusí, kabelku nosí skoro vždy.

Velký smartphone je nutné si pořádně vyzkoušet a bohužel u něj více platí, že je potřeba si lépe a detailněji vybírat. Jenže v obchodech tolik telefonů není a už vůbec se nedá mluvit o tom, že by si mohl zájemce telefon třeba na týden vyzkoušet, to je opravdu minimální doba, za kterou se dá velké úhlopříčce přizpůsobit. Je otázkou, co s tím mohou výrobci dělat. Obzvlášť ti, kteří by rádi prodávali především obří a přerostlé smartphony.

A co že to vlastně je ten přerostlý smartphone? V redakci se shodneme, že úhlopříčka okolo pěti palců je dnes vlastně takovou normou. U většiny modelů si při testech poměrně snadno zvykneme na úhlopříčku 5,5 palce, ale třeba 6 palců už je většinou opravdu hodně. I když záleží opravdu na konkrétním kousku.

A co vy? Jaká úhlopříčka vyhovuje vám? A jste si touto volbou zcela jisti? Podělte se o své zkušenosti v diskusi.