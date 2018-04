Přes víkend jsme řádně upravili diskusní fóra a omlouváme se za zmatek, který od pátka vznikl - některé vaše přízpěvky se zatoulaly jinam, když jsme dělili konference do kategorií

a omlouváme se za zmatek, který od pátka vznikl - některé vaše přízpěvky se zatoulaly jinam, když jsme dělili konference do kategorií. Takže pokud jste něco do konferencí psali, podívejte se, zda je to tam, kde to má být a případně nám napište. U seznamu diskusí si všimněte znaménka » - když na něj kliknete, dostanete se do chronologicky možná lépe seřazených diskusí. Názory na změnu nám pište sem.