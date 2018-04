Přes mobily utrácíme snadněji než přes internet

Mobilní telefony z nás tahají stále více peněz. Ovšem nejen za volání a posílaní SMS, nyní už jsme si zvykli také na to platit i několik desítek korun měsíčně za loga, melodie nebo informační SMS. Za tyto komodity jsme my, uživatelé mobilních telefonů GSM v Evropě, utratili dvakrát víc než za obsah internetu - celých 590 milionů eur (cca 19 miliard Kč), což znamená 55 korun od každého majitele mobilu. Operátoři to dobře vědí, nabízejí nám stále více a my, přiznejme si to otevřeně, jsme rádi.

Podle čísel, která dala dohromady marketingová firma Jupiter MMXI, mobily suverénně předčily internet, pokud jde o to, kolik lidé zaplatí za zasílaný obsah. Jde o loga a melodie posílané pomocí SMS a také o informační SMS, přinášející zprávy, novinky apod. U nás je známe pod názvem SMS info kanály. Na první pohled se tento údaj zdá zvláštní, vždyť toto odvětví mobilní telefonie je velmi mladé a nelze je srovnávat se zavedeným internetem.



Zdroj: Jupiter MMXI

Proč mobily vítězí?



Do značné míry za to může způsob placení. Zatímco platba na internetu vyžaduje buď použití kreditní karty (zabezpečení zdaleka ne všichni uživatelé věří), nebo některého internetového platebního nástroje, který uživatele nutí přesouvat své peníze na jiný účet, placení za příchozí SMS je naproti tomu velmi jednoduché. Například loga a melodie nabízejí často přímo operátoři sítí, takže zaslanou zprávu jednoduše připíšou na účet nebo odečtou z kreditu (u předplacených karet). Některé firmy nabízející zasílání obrázků a melodií využívají zase volání na speciálně účtované telefonní linky, přes které často zájemce zaplatí několik desítek korun za jediné logo. A jednodušší není jen placení - poslat SMS s jedním slovem a kódem na určité číslo, nalezené v letáku, zvládne každý, zatímco ovládání počítače a internetu stále není běžnou dovedností.

Dalším důvodem, proč si nechat poslat (a zaplatit) spíš melodii na mobil než celou písničku na počítač, je cena. Zatímco za jedno zvonění zaplatíte třeba deset až dvacet korun, celá píseň vás bude stát dvakrát nebo také desetkrát tolik. Proto ostatně má na internetu největší úspěch placení za erotiku a pornografii - stačí zaplatit měsíční příspěvek a pak už nic - to zákazník přijme mnohem lépe než neustálé další placení za jednotlivé skladby, videoklipy nebo třeba knihy.

Lákadel přibývá



I mobilní operátoři a firmy spolupracující s nimi na tvorbě obsahu vědí, že právě erotika přitahuje mnoho lidí a mnozí z nich jsou za ni ochotni slušně zaplatit. Zatím zavádějí SMS chaty, z nichž mnohé jsou zaměřeny na flirt a erotiku, chystají však mnohem víc. Například do poloviny tohoto roku začne vydavatel erotického magazínu Playboy nabízet zasílání obrázkových SMS s portréty dívek měsíce. V Británii zas již brzy, na den svatého Valentýna, spustí firma Virgin odvážnou SMS seznamku, která má přímo za cíl svést dohromady osamělé a hlavně roztoužené duše i těla. O něco decentnější verzi letos nabídne i Eurotel. Extrémem je pak příprava společnosti Hutchinson 3G, jež bude v Británii provozovat síť třetí generace, která již založila obor pro poskytování erotického materiálu na mobilní telefony - fotky, videa a texty.

Také v České republice můžeme vidět mnoho reklamních akcí operátorů, kteří se tak snaží prosadit služby zasílání log a melodií. Žádný z velkých svátků, jako jsou Vánoce, Velikonoce nebo třeba Valentýn, není připraven o privilegium mít svou vlastní kategorii mezi logy i zvoněními. Ta je vždy v patřičném období mediálně zviditelňovaná. Stejné je to kupříkladu s velkými sportovními akcemi, například s olympiádou nebo mistrovstvím světa v hokeji.

Informační SMS jsou dokonce nabízeny již několik let. Sportovní výsledky, novinky z oblasti politiky, kultury, zajímavostí a dalších oborů si může na mobilní telefon nechat zasílat každý. Jde o velmi jednoduchou službu, ke které nepotřebujete zvláštní telefon ani další vybavení a často vám poslouží lépe než komplexnější a složitější funkce (např. WAP).

Bude toho víc, mnohem víc



Z vývoje jen za poslední rok je zřejmé, že nabídka nejrůznějších produktů zasílaných na mobilní telefony se bude v budoucnu stále rozšiřovat. Nejen co do množství nabízeného zboží, ale také v rozsahu služeb. K obyčejným SMS a těm obrázkovým přibudou EMS (rozšířené zprávy), nabízející přenos složitějších melodií a animací, a později také MMS (multimediální zprávy), které přinesou na mobily skutečnou hudbu, barevnou grafiku a video. Je to jasné i společnosti Jupiter MMXI, která předpokládá, že by lidé měli v roce 2006 utratit za obsah na mobilech celých 3,3 miliardy eur, tedy více než 100 miliard korun (podle dnešního kurzu).

Jak sami vidíte, je na co šetřit. Hračičkové, kteří si s mobilem užívají a zvykají si na denně nové logo a neustále novou melodii, se mají na co těšit. Pokud svou vášeň neudrží na uzdě, mohou se z nich stát nástupci gamblerů. Že by se jednou některé služby pro mobilní telefony schovávaly za stejné nápisy, jako dnes herny? - Do osmnácti let vstup zakázán!