Přes 83 procent Evropanů má mobil

Počet uživatelů mobilních telefonů stále stoupá - v rozšířené EU má mobil 83 procent Evropanů. Uvedla to dnes Evropská komise. V zemích původní patnáctky má podle EK mobilní telefon 87 procent lidí, což je o šest procent více než loni. Počet aktivních mobilů ve všech pětadvaceti zemích EU dosahuje 379 milionů.

Co se týká České republiky, EK hovoří o 99 procentech. To se zhruba shoduje s odhady českých operátorů a analytiků, podle nichž by na konci roku mělo na sto obyvatel připadnout zhruba 103 mobilních telefonů. Neznamená to však, že každý člověk má mobil; mezi staršími lidmi a dětmi je jich méně. Naopak někteří mají více SIM karet.

Zpráva EK dále uvádí, že služby mobilních operátorů třetí generace (3G) používá v EU 2,6 milionů lidí. Evropská komise uvádí, že nejméně 43 procent populace by mělo mít možnost tyto

služby koncem roku využívat. Telefony třetí generace nabízejí například zvuk v CD kvalitě, přehrávač MP3, stereofonní reproduktory, přístup k trojrozměrným hrám či telefonní hovory s přenosem obrazu.