Přerostlý smartphone Fujitsu F-07C umí Symbian i Windows 7

Systém Windows 7 byl doposud výsadou desktopů, notebooků a netbooků, ale brzy by se mohl objevit třeba v zajímavém tabletu s vysouvací konstrukcí Samsung Sliding PC7. Zajímavé zařízení z dílen společnosti Fujitsu je v tomto směru revoluční.

Výbava tohoto telefonu odpovídá právě spíše tabletům. Ačkoli má displej v úhlopříčce jen čtyři palce, kterážto velikost je dnes u dotykových smartphonů zcela běžná, nabízí nezvykle vysoké rozlišení WSVGA (600 x 1 024 pix).

Stejně tak typ použitého procesoru dává najevo, že Fujitsu F-07C není zcela obyčejným smartphonem. Zapomeňte na čipy Qualcomm, Samsung nebo snad Texas Instruments, kvůli náročnosti Windows 7 museli inženýři sáhnout po Intelu Atom.

Je však otázkou, jak si bude s tímto procesorem typu x86 rozumět symbian, který je psaný pro čipy s architekturou ARM. Je možné, že zařízení bude obsahovat druhý méně výkonný (a ne tak energeticky náročný) mikroprocesor tohoto typu, který bude mít na starost chod zařízení v době, kdy poběží na symbianu. Dávalo by to smysl, protože po spuštění Windows 7 se prý výdrž zařízení smrskne na maximálně 2 hodiny. A lví podíl na tom bude mít právě vytížení procesoru, který je pro potřeby symbianu značně předimenzovaný.

Jako paměťové úložiště slouží 32 GB SSD, opět prvek vídaný spíše u větších zařízení. I když ani F-07C není zrovna drobeček, jeho rozměry jsou 61 x 125 x 19,8 mm. Vzhledem k jeho proporcím a výbavě se nabízí otázka, zda nejde spíše o zmenšený tablet s klávesnici nežli přerostlý smartphone.

Vysouvací klávesnice je čtyřřadá a kromě řady tlačítek známých z počítačových klávesnic (F1-F12) obsahuje směrové šipky a vpravo pak dokonce i trackpad.

Další parametry tohoto zajímavého zařízení nejsou známy. Je ale téměř jisté, že stejně jako spousta jiných zajímavých smartphonů/tabletů nepřekročí břehy domovského Japonska.

V každém případě by spolu s dokovací stanicí, k níž by se připojil monitor, klávesnice a myš, mohl být náhradou za podobně vybavený netbook. Po práci by uživatel nabootoval OS Symbian a přístroj nadále používal jak docela obyčejný telefon.