Přenosné počítače nakonec vytlačí klasická PDA

Původní koncept Ultra Mobile PC byl jednoduchý. Malý počítač se zhruba osmipalcovým dotykovým displejem, mobilním procesorem od Intelu a plnohodnotnými Windows. Přístroje, které nabídnou široké možnosti bezdrátové konektivity a budou stát někde napůl cesty mezi kapesními počítači a notebooky.

Tento zajímavý koncept se ovšem zdaleka neujal v takové šíři, jak Microsoft a Intel předpokládali. Do dnešní doby vzniklo vlastně jen několik přístrojů, které se drží původní myšlenky. Jenže zároveň začalo vznikat množství zařízení, která nesplňují zcela původní zadání, ale vychází z něj. První generace těchto zařízení ovšem trpěla mnoha dětskými nemocemi a hlavně se oproti očekávání prodávala za poměrně vysokou cenu.

Letošní veletrh spotřební elektroniky v Hannoveru však dokázal, že se v kategorii UMPC blýská na lepší časy. Samsung Q1 Ultra jsme vám již představili v samostatném článku, nyní se podíváme na další novinky, které jsme měli možnost na CeBITu vidět, nebo které vůbec byly představeny.

Gigabyte U60

Původně výrobce základních desek, dnes již dodavatel kompletních řešení. Gigabyte na CeBITu představil celou řadu svých notebooků a nechyběl mezi nimi ani již dopředu avizovaný drobek U60. Po vzoru Sony má tento přístroj kategorie UMPC vysouvací klávesnici, která usnadňuje psaní textu.

Již podle rozložení kláves ovšem jasně poznáme, že na psaní deseti prsty můžeme rovnou zapomenout. Jenže palcem jsou již některé klávesy při držení v ruce hůře přístupné, zdá se, že Gigabyte zvolil v případě klávesnice trochu schizofrenní přístup.





Nejen díky vysouvací konstrukci je však U60 podstatně menší, než Q1 Ultra od Samsungu, který se víceméně přísně drží původních specifikací kategorie UMPC. Gigabyte má například displej s úhlopříčkou pouhých 6,5 palce s rozlišením 800 x 480 bodů. Srdce počítače není od Intelu, k životu jej přivádí úsporný procesor VIA C7-M o taktu 1GHz. Další specifikace jsou víceméně standardní – operační paměť 512 nebo 768 MB (překvapí, že v nabídce není 1GB), disk s kapacitou 20, 30, nebo 40 GB, čtečka SD/MMC karet, dva USB porty a Wi-Fi. Specifikace překvapivě mlčí o přítomnosti Bluetooth, nechce se nám však věřit, že by ji Gigabyte vynechal. Bohužel na stánku jsme si této drobnosti nevšimli a tak jsme nedovedli tuto informaci upřesnit.





Gigabyte je po Q1 Ultra od Samsungu pravděpodobně druhým nejvýznamnějším počinem v této kategorii, který byl na CeBITu představen, nebo předveden. Zcela jistě však míří na jinou cílovou skupinu zákazníků. Nenabízí totiž tak široké možnosti konektivity (chybí například i klasická přípojka LAN, WiBRO, nebo HSDPA opravdu nečekejte), procesor VIA nenabídne zdaleka tolik výkonu a vysouvací klávesnice nemusí vyhovovat každému.

U60 však boduje drobnějším tělem, i přesto však váží více než konkurent od Samsungu – konkrétně 720 gramů. Se standardní baterií s ním můžete pracovat rovněž stejně dlouho, jako s Q1 Ultra – 4 hodiny.





Gigabyte bude také zajisté útočit cenou, která bude jistě nižší než u většiny konkurentů. Předběžné informace ze stánku hovoří o základní ceně zhruba 850 Dolarů. Samsung Q1 Ultra je v každém případě daleko sofistikovanější zařízení, jenže pro běžného uživatele bude U60 asi použitelnější. Alespoň takový pocit jsme z něj stihli při krátké obhlídce získat. Každopádně Gigabyte dokazuje, že právě velká konkurence a drobné nuance v konstrukci mohou kategorii UMPC vynést hodně vysoko.

Asus T83 Highly Integration UMPC

Asus své želízko v ohni malých přenosných počítačů již má. Jmenuje se R2H a jako jediný zástupce této kategorie je dostupný i na našem trhu. Nástupce modelu zatím Asus nepředstavil, ale ukázal další zařízení, které okrajově do této kategorie spadá.

Jedná se o model T83, který Asus primárně směřuje do vzdělávacího sektoru, ale nepochybujeme o tom, že úspěšný může být i jinde. Vždyť miniaturní Tablet se sedmipalcovým dotykovým displejem (800 x 480 pixelů) a plnohodnotnou QWERTY klávesnicí musí být velikým lákadlem pro mnoho uživatelů.





Dalším plusem je robustnější konstrukce, která má vydržet pád zhruba z výšky desky stolu. Nechybí integrovaná 1,3 megapixelová kamera, Wi-Fi, Bluetooth ani GPS. Počítat můžeme i s klasickým LAN konektorem a dvěma USB porty. Inu, docela slušná výbava na notebook do škol. Jistě si teď říkáte, že taková legrace bude jistě hodně drahá. Jenže opak je pravdou a Asus T83 by měl být ještě levnější než klasický UMPC model R2H. A to o nikoli zanedbatelných 100 – 200 Dolarů.





Jestliže tak R2H seženete na našem trhu za cenu kolem 24 – 25 tisíc, T83 by mohl bez problémů atakovat hranici dvacetitisícovou. Přitom je silně pravděpodobné, že přístroj se stejně jako R2H bude prodávat na našem trhu. Počkat si na něj však budeme muset do třetího čtvrtletí roku.

Dialogue Flybook

Firma Dialogue je na trhu notebooků relativním nováčkem. Za 4 roky existence si však již stihla vybudovat jisté renomé a musíme s ní do budoucna počítat. Její produkty asi nikdy nebudou žádné masovky, Dialogue se soustředí především na horní segment trhu a snaží se přinášet inovativní řešení. Možná právě Dialogue před lety inspiroval Microsoft a Intel k tomu, aby vytvořili kategorii UMPC. Jejich první Flybook byl totiž ve skutečnosti prvním zařízením této tehdy ještě neexistující kategorie.





Dialogue si do dnes uchovává pozici technologického lídra tohoto segmentu. Nejnovější Flybook V5 dokazuje, že i mrňavý notebook nemusí dělat kompromisy ve výkonnosti. Je sice o trochu větší než klasická UMPC (nabízí téměř devítipalcový displej) ovšem jeho výbava je o třídu dále. Procesor Core Duo o taktu 1,06 GHz, standardně 1GB operační paměti, volitelně gigabajty dva. Wi-Fi a Bluetooth jsou zcela nezbytné, Flybook však pokračuje ještě dále a je průkopníkem trendů notebooků s integrovaným HSDPA modemem. Se simkartou svého mobilního operátora si tak můžete užít data v jeho mobilní síti. Nemožné nebudou ani videokonference, protože flybook má integrovanou webkameru.

Hlavní překážkou k většímu rozšíření přístrojů od Dialogue je jejich cena, která se pohybuje v rozmezí 2000 – 2500 USD podle konfigurace.

Digital Cube G43

Digital Cube je dalším z mnoha přístrojů, které jsme v záplavě produktů přehlédli, nebo se k nim na veletrhu vůbec nestihli dostat. Ovšem můžeme toho trochu litovat, G43 je totiž velmi zajímavým zařízením.





Podle údajů výrobce se jedná o bezkonkurenčně nejmenší UMPC vůbec. Konkrétní rozměry přístroje se nám sice nepodařilo zjistit, ale displej o úhlopříčce 4,3 palce napovídá mnohé. Do malého těla se vměstnal 1,8 palcový harddisk s kapacitou 30, nebo 60 GB, procesor AMD Geode LX800 a 256 RAM. Jistě tak nepůjde o kdovíjak výkonného draka, jenže o to v tomto případě vůbec nejde.

Jde především právě o mobilitu a o fakt, že G43 nabízí v těle o velikosti běžného PDA či komunikátoru plnohodnotná Windows XP. A to vše za cenu zhruba 700 USD. Výkonná PDA, zdá se, v takovém případě pomalu začínají ztrácet smysl.

Závěrem

Jistě jste si všimli, že vlastně ani jeden z představených a předváděných přístrojů se příliš nepodobá žádnému dalšímu. Původní poněkud přísné specifikace UMPC tak dostávají poněkud na frak, ovšem vlastně jen ku prospěchu uživatelů. Zařízení různých velikostí, specifikací i cen pokrývají opravdu široké spektrum potenciálních aplikací a zákazníků. CeBIT tedy dokázal, že variace na téma UMPC mají jistě budoucnost.