Přenosná elektronická zařízení na palubách letadel

Asi před třemi týdny jsem na serveru Mobil.cz objevil článek, který šmahem posuzoval snahu leteckých společností o ochranu bezpečnosti provozu dopravních letadel zákazem používání přenosných elektronických zařízení za letu a zároveň pokus o náhradní nabídku komunikačních služeb cestujícím speciálně k tomu určenými systémy na palubách letadel málem za podvod a snahu o další vytahování peněz z kapes cestujících.

Chtěl bych s tímto článkem polemizovat, protože mé profesionální zaměření (autor je zaměstnancem Úřadu pro civilní letectví ČR, pozn. red.) mi dovoluje vidět problematiku ze strany lidí snažících se dosáhnout co největší bezpečnosti v letectví.

Toto téma bylo jedním z mnoha probraných na konferenci o bezpečnosti létání organizované jedním z dvou hlavních výrobců dopravních letadel, firmou Airbus Industrie v březnu tohoto roku. Kromě hodnocení vlivu všech přenosných elektronických zařízení na let (tedy i PC, videokamer, her, přehrávačů CD a dalších) zde byla řešena i otázka odhalování zapnutých mobilních telefonů. Řešitelský tým pocházel od společnosti Alitalia.

Celulární telefony podle jejich zjištění mohou až za 57% všech problémů, druhé a třetí místo obsadily přehrávače CD a PC shodně s 11%. Pro jejich odhalování zapnutých celulárních telefonů slouží detektory postavené podle mezinárodních norem.

Čím jsou přenosná elektronická zařízení nebezpečná? To je dnes velmi složitá otázka pro elektrotechniky ale i pro konstruktéry elektronických systémů letadel. Obecně lze říci, že celé letadlo je poseto anténními systémy, které snímají elektromagnetické pole v okolí letadla a palubní systémy pak zpracovávají takto získané údaje. Na konci všeho pak je klidný let třeba i přes půl zeměkoule. Ve chvíli, kdy náš spuštěný celulární telefon nebo jiné přenosné elektronické zařízení vyzáří vlastní elektromagnetické pole, může být zachyceno anténním systémem a dále zpracováno jako údajně platná informace. Ta však postrádá předepsané parametry a palubní systémy pak hodnotí své vlastní chování jako chybné, rozbíhá se poměrně rychlý děj odpojování údajně vadných částí řídícího systému a v krátké době, řádově během několika sekund, tak lze zlikvidovat jinak bezvadný orchestr automatického řízení letu.

Tento nepříjemný děj, který může mít fatální následky, může nastat prakticky kdykoliv, od doby kdy překročíte práh vstupních dveří dovnitř do doby kdy učiníte totéž směrem ven a vliv na to nemá ani to, ve které části letadla sedíte. Poučné pro nás je, že podle výsledků výzkumu zapnutý celulární telefon vyvolá tento druh těžko řešitelných problémů prakticky vždy a proto je jeho použití zakázáno od okamžiku vstupu na palubu letadla.

Závěrečné doporučení RTCA SC177 proto říká zcela jasně:

jakékoliv použití přenosných elektronických zařízení v letadle je zakázáno během kterékoliv kritické fáze za letu (tím je míněn zejména vzlet a přistání, vše ostatní podle rozhodnutí letecké společnosti) s výjimkou celulárních telefonů, které musí být vypnuty vždy

jakékoliv použití přenosných elektronických zařízení konstruovaných k vysílání elektromagnetické energie v letadle je zakázáno až do provedení dalších výzkumů

výzkum v tomto oboru bude pokračovat

bude podniknuta rozsáhlá kampaň na podporu informovanosti veřejnosti