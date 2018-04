Přenositelnost čísla – vyzkoušeli jsme přesně po roce

Na přenositelnost čísel čekali operátoři i řada zákazníků hlavně z řad firem. Pro soukromého uživatele není větší problém přejít od jednoho operátora k druhému i bez zachování čísla. V tom horším případě to znamená pár stovek SMS lidem, kterým oznamujeme nové telefonní číslo.

Pro firemní zákazníky to tak jednoduché není. Kromě SMS se k tomu přidávají ještě náklady na tisk vizitek, hlavičkových papírů, obálek a mnoha dalších věcí. Přesto i řada lidí, kteří mají mobil jen pro osobní potřebu, raději nad nabídkami konkurence mávla rukou, prostě proto, že na své číslo byli už zvyklí nebo se jim ho prostě měnit nechtělo.

Přenositelnost čísla jim rozhodování trochu usnadnila – nic složitého nemusíte podnikat, jen v pravý čas prohodit SIM karty.

Praktický test

Zkušenosti ze zahraničí a ostatně i z průběhu prvního roku u nás ukazují, že přenositelnost čísla není nijak masová služba – využilo ji něco přes 100 tisíc zákazníků, tedy asi 1 % z celkového počtu. Evropský průměr se pohybuje kolem 5 %.

Přesto se k nám stále častěji dostávaly zprávy, že to není tak jednoduché. Sebrat si své číslo a utéct ke konkurenci. A tak jsme se rozhodli, že všechno vyzkoušíme pěkně prakticky. Abychom předešli spekulacím, nevyužili jsme některé z našich osobních čísel – při veškeré skromnosti jsme si říkali, že by si operátoři (přesněji řečeno jejich tisková oddělení) mohli tuhle transakci pohlídat.

Takže jsme využili SIM kartu jednoho z našich známých – nikdo v celé transakci tedy rozhodně nemohl tušit, že se jedná o pokus. Takže jak to dopadlo?

Nejprve se musíme rozhodnout

Tím úplně prvním krokem, který musíte udělat, je rozhodnout se, jestli chcete doopravdy odejít a hlavně si vybrat, kam chcete jít. Asi není třeba nijak zvlášť připomínat, že k tomu, abyste mohli svého operátora opustit, nesmíte být u něj vázáni smlouvou na dobu určitou (případně předtím musíte smlouvu doplatit).

Obvykle hlavním důvodem, proč chceme změnit operátora, jsou peníze.

Takže to první, co musíme udělat, je vybrat si tarif nebo předplacenou kartu, která bude šitá na míru právě našim potřebám. Přitom si ale dejte pozor – nejde vždycky jen o cenu volání. Zvažte také, jak často používáte datové služby, kolik čísel chcete mít na jednom účtu (programy pro rodinu) nebo jak budete používat roaming. I to může být totiž jeden z momentů, který rozhodne pro jednoho, druhého nebo třetího operátora.

I když se operátoři holedbají zjednodušováním svých tarifů, vyznat se v jejich nabídkách není vždy úplně jednoduché.

Tak jdeme do toho

Takže máme vybráno, vybrali jsme operátora i tarif a teď se pustíme do akce zvané přenos čísla. To úplně první, co musíme udělat, je oslovit vybraného operátora a požádat o zahájení celého procesu přenosu čísla.

Můžete zajít na některou ze značkových prodejen, ale většinou jde vše zařídit i po telefonu nebo přes internet. My jsme otestovali Vodafone, který má pro tento případ připravenou speciální stránku. Podobnou možnost ovšem nabízí i T-Mobile, pouze u O2 budete muset na značkovou prodejnu.

My jsme se ale rozhodli nikam nechodit a tak jsme vše udělali přes telefon a internet. Zahájení celého procesu je až dětsky snadné – vyplníte jen své telefonní číslo, které chcete přenést, kontaktní údaje a jméno. Následovat bude číslo objednávky, které je číslem objednávky přenosu čísla (tzv. PAC). Tohle číslo vám pošle nový operátor SMS i e-mailem a bude dost důležité.

Číslo objednávky se označuje také jako PAC, a právě tohle číslo bude potřebovat stávající operátor, aby číslo uvolnil. Můžeme použít standardizovaný formulář, ale u všech tří operátorů obvykle bohatě postačí zavolat na zákaznickou linku a operátorovi se identifikovat – bude chtít vědět vaše zákaznické údaje, případně číslo smlouvy.

Zahajujeme úprk

Jakmile požádáme o uvolnění čísla k přenosu, čeká nás chvilka napětí, než budeme znát výsledek. Uvolnění čísla předplacené karty trvá zhruba dvě hodiny, tarifním zákazníkům to bude trvat trochu déle – operátor musí ověřit, že vůči němu nemáme žádné závazky. Pokud vše proběhlo dobře, dostaneme od našeho operátora SMS, že číslo bylo uvolněno k přenesení.

My jsme přenášeli předplacené číslo a SMS potvrzující uvolnění čísla k přenosu dorazila asi po hodině.

Poté máme přesně dva týdny na to, abychom celou akci dotáhli do konce. Pokud bychom se k dotažení přenosu během této doby k akci neodhodlali, celá transakce se automaticky zruší a vše zůstane při starém. Pak již stačí zavolat našemu vyvolenému operátorovi a vlastně vše dokončit.

Prozatím se všichni tři operátoři dívají na zákazníky, kteří si přenášejí číslo, jako na nového zákazníka. Situace se v průběhu letošního roku možná změní, ČTÚ totiž zvažuje poplatek až 800 korun, který si operátoři budou muset mezi sebou zaplatit. To by pravděpodobně znamenalo, že by zákazníci přenášející si číslo přišli o výhody nových zákazníků.

Ale prozatím máme veškerý komfort – můžeme si vybrat balíčky služeb či dotovaný telefon, pochopitelně vše výměnou za nějaký závazek (tedy smlouvu na dobu určitou), i když třeba u Vodafone jen 6 měsíců. Přesto ale dobře zvažte, jestli se vám takový úvazek vyplatí.

Trocha trpělivosti

Vzhledem k naší lenosti se vše trochu zdrželo. Nicméně asi za 2 dny nám na poštu dorazila SIM karta od Vodafone. Karta má přiděleno nějaké jiné telefonní číslo, v případě Vodafone nesmíme kartu vložit do telefonu (přesněji telefon s kartou pustit) dříve než v okamžiku přenesení čísla. Například O2 ale umožňuje v mezidobí kartu používat s tímto číslem.

Jakmile máme novou SIM kartu v ruce, musíme kontaktovat našeho operátora a domluvit si datum přenesení. Obvykle se domluvíme na datu za dva až tři dny. K přenosu čísla dochází vždy mezi půlnocí a šestou ráno dne, který jsme si s operátorem dohodli. Pamatujme, že až šest hodin nám nebude fungovat ani jedna ze SIM karet. Proto volte tento den tak, aby vám to nevadilo.

Nejpozději po šesté ráno můžeme vložit naši novou SIM kartu do telefonu. A pokud vše proběhlo hladce – tak jako v našem případě – telefon se přihlásí do nové sítě, ovšem s vaším starým číslem. Navíc dostaneme SMS, že vše proběhlo v pořádku, a nám dokonce přišla i zpráva od našeho původního operátora, že děkuje za dobu, kterou jsme s ním strávili, a rád nás zase někdy uvidí.

Vyplatí se?

Přenositelnost čísla není akce nijak složitá, přestože řada méně zdatných uživatelů se jí tak trochu obává. Skutečně nám na to stačilo zhruba 8 dní a pár telefonních hovorů. Vše proběhlo naprosto bez problémů a ráno SIM karta opravdu fungovala.

Nicméně, jak nám řekl jeden majitel firmy, který přešel od jednoho operátora ke druhému se svými firemními SIM (mimochodem opačným směrem než jsme zkoušeli my) - nikdy vám nenabídnou tolik za prodloužení smlouvy jako konkurence za přechod.