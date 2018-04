Přenositelnost čísla bude fungovat

Přenositelnost čísel je jednou z očekávaných služeb, které bude Český Telecom i další operátoři nabízet po 1. lednu 2003. Tento termín vyžaduje telekomunikační zákon a Český Telecom již nyní deklaroval, že je připravený ho dodržet. O technických a provozních podmínkách této služby jednalo od jara fórum vytvořené Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ).

Praktickým výsledkem práce tohoto fóra je založení společnosti CNPAC, s. r. o., která bude zajišťovat provoz národní referenční databáze pro přenositelnost čísla. Tuto databázi budou používat všichni operátoři – obsahuje informace o směrování hovorů na čísla, která se přenesla jinam z původního umístění. Povinnost zajistit přenositelnost čísla existuje pro všechny operátory pevných sítí (nikoliv mobilních, byť i k tomu nepochybně v budoucnu dojde).

Přenositelnost čísla funguje v praxi poměrně jednoduše. Pokud voláte na číslo, které změnilo umístění (bylo přeneseno), potom to pozná již první řídící ústředna zajišťující spojení odchozího hovoru. Tato ústředna se spojí s referenční databází a zjistí, kam má hovor směrovat. Potom už není nic jednoduššího, než takový hovor spojit k přenesenému číslu. Volající tak vůbec nepozná, že se umístění volaného čísla změnilo.

Přenositelnost čísla u nás bude existovat ve třech variantách:

Přenositelnost geografických čísel při změně poskytovatele služby (GNP) – umožňuje ponechat si současné číslo pevné telefonní linky, pokud změníte operátora. Odpadne vám tak tisk nových vizitek a firemních materiálů. Přenést si číslo k jinému operátorovi si ale můžete jenom v rámci jednoho místního telefonního obvodu (je jich 14). Geografická čísla jsou všechna začínající číslicemi 2 až 5.

Přenositelnost negeografických čísel při změně poskytovatele služby (NGNP) – jde o telefonní čísla barevných a informační linek, případně zvláštních služeb (přístup na internet…). Tato varianta se týká především firem – když změní operátora, mohou si u něj vedle klasických telefonních čísel ponechat například i čísla svých dosavadních zelených linek.

Přenositelnost čísel při změně umístění (LNP) – tato varianta umožňuje mít u současného operátora stále stejné telefonní číslo, i když se přestěhujete jinam. Pokud se tak stěhujete například z Mělníka do Příbrami, můžete si své současné číslo ponechat. Tuto variantu je samozřejmě možné kombinovat i s GNP – nejprve se přestěhujete a vezmete si telefonní číslo a poté s ním přejdete k jinému operátorovi. Přenositelnost čísla je možná jenom v rámci jednoho telefonního obvodu.

Některým majitelům telefonů se nelíbí, že si s sebou nebudou moci vzít telefonní číslo z jednoho konce republiky na druhý (neboli nefunguje přenositelnost mezi telefonními obvody). Jenže to má ryze praktický důvod – když vám totiž někdo volá na přenesené číslo, tak neví, že jste změnili operátora nebo se přestěhovali. Proto takový člověk musí platit jen to, co by zaplatil, kdyby vaše číslo zůstalo na původním místě. Když se ale přestěhujete do jiného obvodu, náklady na hovor vzrostou – jde o volání mezi obvody. Jenže volající více platit nesmí – nemůže přece vědět, že vy jste se přestěhovali. Zbývá tak možnost, že budete platit za příchozí hovor. A to by se vám asi moc nelíbilo.

Přenositelnost čísla bude fungovat od 1. ledna 2003. V tuto chvíli je poměrně jasné, že technické řešení existuje. Operátoři se na něm v rámci APVTS dohodli a teď by bylo logické, kdyby je bez výhrad přijali. Vyřešené je i placení za směrování hovorů do jiné sítě – řeší to již propojovací dohody ze začátku loňského roku. Jisté zatím ale nejsou podmínky pro koncové zákazníky. Je totiž jasné, že za přenesení čísla operátor, v jehož síti číslo bude, něco zaplatí, a tak zřejmě bude chtít něco i po volaném. A pravděpodobně bude existovat i časové omezení – přenášet číslo nepochybně nebude možné každý den.